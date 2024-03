Toyota protiv trendova: Hoće li se Japancima isplatiti oklada na hibride?

Dugogodišnje fokusiranje na hibride umjesto električnih vozila isplatilo se japanskom proizvođaču automobila Toyoti s obzirom na to da prodaja električnih vozila posustaje

Više od desetljeća, jedan od najvećih svjetskih proizvođača automobila, japanska Toyota, potrošila je milijarde dolara na razvoj hibridnih vozila koja se oslanjaju i na baterije i na benzin, kao i na automobile na vodik. To ga čini iznimkom među velikim proizvođačima automobila koji ubrzano ulažu u razvoj baterijskih električnih vozila (BEV).

“Japanska automobilska industrija mora nadoknaditi propušteno. Možda je prekasno”, rekao je prošle godine za Bloomberg bivši izvršni direktor Nissana Masato Inoue.

Fokus na hibride

Iako potražnja za električnim vozilima raste, njihov udio na britanskom tržištu novih automobila se smanjio, a rast prodaje usporava u SAD-u i EU. Razlog su ustrajno visoke cijene električnih vozila i zabrinutost oko odgovarajuće infrastrukture punionica.

U međuvremenu, grupacija Toyota, koja također posjeduje luksuzne Lexuse i proizvođača malih automobila Daihatsu, povećala je prodaju hibridnih vozila lani za milijun vozila, na 3,4 milijuna od ukupno 11,2 milijuna. Električna vozila pridonijela su manje od jedan posto rekordnoj ukupnoj prodaji. Kompanija predviđa rekordnu operativnu dobit od 30 milijardi eura (malo ispod pet tisuća milijardi jena) za fiskalnu godinu koja završava u ožujku.

Hibridi, koji su isprva smatrani prijelaznim proizvodom na putu ka elektrifikaciji automobilizma, sada se čine privlačnijima. Do 2025. Toyota planira proizvoditi pet milijuna hibrida godišnje, a do 2030. “samo” 3,5 milijuna električnih vozila godišnje.

Devedesetih godina prošlog stoljeća Toyota je bila pionir zelenih tehnologija s hibridom Prius, Foto: Profimedia

Suprotno trendovima

Akio Toyoda je 13 godina vodio tvrtku u smjeru diversifikacije kao izvršni direktor, a svojoj filozofiji ostaje vjeran i u sadašnjoj ulozi predsjednika. Nije se predomislio ni pred činjenicom da je Tesla tih godina postavljala rekorde u prodaji električnih vozila, a krajem prošle godine prestigao ju je kineski BYD. Unuk osnivača tvrtke prošlog je mjeseca najavio da segment električnih vozila neće premašiti 30 posto tržišta automobila, “bez obzira na to koliki napredak ta vozila dožive”.

Izjava je iznenađujuća jer su neke zemlje već premašile ovu prekretnicu. Među njima su Norveška (80 posto), Island (41 posto) i Švedska (32 posto). U Kini, gdje prodaja električnih vozila čini 24 posto ukupne prodaje, očekuje se da će do kraja godine premašiti 30 posto, piše Forbes.

Toyoda vjeruje u raznoliku strategiju za smanjenje emisija, kladeći se na druge tehnologije koje ne obuhvaćaju samo električna vozila. Krajem 1990-ih Toyota se smatrala pionirom na području ekološki prihvatljivih automobila, budući da je 1997. predstavila prvi hibrid za masovnu proizvodnju, model Prius. Prema Toyodi, prodaja hibrida nastavit će rasti kada globalno tržište dosegne prag od 30 posto električnih vozila.

Godine 2021. Toyoda je najavio da će njegova obiteljska tvrtka uložiti oko 35 milijardi dolara (32 milijarde eura) u liniju od 30 modela električnih vozila do 2030. godine. To je isto ulaganje kao za hibride i vodik u istom razdoblju. “Vjerujemo da je brza prilagodba promjenama važnija od pokušaja predviđanja budućnosti koja je sve samo ne izvjesna. Želimo našim kupcima dati opcije dok se ne sazna pravi put”, rekao je stranim medijima.

Akio Toyoda, unuk osnivača Toyote: “Brzo prilagođavanje promjenama važnije je od pokušaja predviđanja budućnosti koja je samo neizvjesna.” Foto: Profimedia

Novi direktor, stari smjer

Novi glavni izvršni direktor Koji Sato nastavlja s difuznim pristupom. On je Toyodu naslijedio u travnju prošle godine upravo zbog zabrinutosti da će japanski div zaostati za suparnicima u utrci električnih vozila.

Sato je u lipnju predstavio strategiju razvoja električnih vozila na putu do cilja koji je zacrtao Toyoda. To uključuje prodaju od 1,5 milijuna električnih vozila godišnje do 2026., iako je samo oko 38.000 prodano u financijskoj godini 2023. Očekuje se da će Toyota do 2026. prodati deset različitih modela električnih vozila.

Toyoda i Sato na putu dekarbonizacije ističu i razvoj e-goriva koja se proizvode uz pomoć električne energije iz izvora energije poput vode i ugljičnog dioksida. Toyoda je rekao da je “Japan jedina razvijena zemlja koja je smanjila emisiju ugljičnog dioksida za 23 posto”. Prema njegovim riječima, taj se uspjeh dijelom može zahvaliti udjelu hibridnih vozila.

Investitori su Toyotu već nagradili za vidovitost njezinih rukovoditelja. Dionice tvrtke porasle su za 90 posto u posljednjih godinu dana. Dionice Tesle, specijalizirane za baterijska električna vozila, pale su pet posto u istom razdoblju.

Toyota je do sada prodala nešto manje od 22.000 vozila na vodik poput Miraija, Foto: Profimedia

Vodikov pogon

Toyota se također kladi na vodik na svom putu u budućnost bez ugljika. Godine 2014. predstavila je prvo električno vozilo s gorivnim ćelijama (FCEV) za masovnu proizvodnju, model Mirai. Ta tehnologija za gorivo koristi vodik, a jedino što ispušta je voda.

Otkako je lansirana prije deset godina, Toyota je prodala manje od 22.000 automobila Mirai. Razlog spore prodaje je skupo gorivo i nedostatak benzinskih postaja za vodik. No, Toyotin cilj je do 2030. prodati najmanje 200.000 automobila s vodikovim pogonom, a japanski div posebno cilja na europsko i kinesko tržište. Toyota će zajedno s Isuzuom proizvesti i kamion na vodik, najavili su prošlog listopada.

„Električna energija je važna, ali vjerujemo da je i vodik važno rješenje. Trebat će vremena za razvoj i proizvodnju vodika te za izgradnju opskrbnog lanca”, rekao je Sato za Bloomberg prošlog listopada.