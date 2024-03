Trebao je voditi HROTE šest mjeseci dok se ne raspiše natječaj: Sada mu je opet produžen privremeni status

Darjan Budimir, bivši zamjenik direktora HROTE u rujnu prošle godine izabran je za direktora samo na šest mjeseci dok se provede natječaj, ali natječaj nikad nije proveden – pa mu je na telefonskoj sjednici Vlade sada ponovno produžen direktorski status na novih šest mjeseci. S obzirom da se već godinu i pol i u drugoj važnoj instituciji za nadzor i regulaciju enegetske scene, HERA-i, ne može popuniti Upravno vijeće, možemo reći da i bivši i sadašnji ministar gospodarstva imaju ozbiljnih problema s ovladavanjem dijelom resora

Vlada je u ponedjeljak, 25. ožujka, na telefonskoj sjednici predložila Skupštini HROTE imenovanje direktora Darjana Budimira „za direktora društva do imenovanja direktora društva putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci“.

Tako je u zadnjim minutama izbjegnuta vrlo neugodna situacija, da direktor HROTE bude poluilegalno na svojoj poziciji. Naime, upravo ovih dana mu je istjecao prethodni privremeni status od šest mjeseci u kojem je Vlada trebala raspisati pravi natječaj – ali nije.

Vlada je na svom zatvorenom dijelu još 21. rujna prošle godine Nadzornom odboru Hrvatskog operatora tržišta energije (HROTE) predložila imenovanje dotadašnjeg zamjenika direktora, Darjana Budimira, za direktora, „do imenovanja direktora putem javnog natječaja, na razdoblje najduže šest mjeseci“.

Dakle, Budimir je šest mjeseci bio privremeni direktor, a Vlada je svih tih mjeseci imala vremena za raspisivanje natječaja.

Ni HROTE niti Ministarstvo nisu htjeli odgovoriti na upit

FORBES Hrvatska je pitao i HROTE i nadležnog ministra gospodarstva i održivog razvoja, Damira Habijana, još prije desetak dana, zašto nije raspisan natječaj i zašto se tako dugo oteže u kadrovskom rješavanju ključnih pozicija u mreži nadzornika nad hrvatskom energetskom scenom, ali nismo primili nikakve odgovore prije sjednice Vlade. Dan kasnije iz HROTE stigao je odgovor da je Vlada “predložila Skupštini društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. imenovanje Darjana Budimira za direktora društva, do imenovanja direktora društva putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci, a za članove Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci jer im ističe mandat, predložila je Ivanu Šuman, mr. sc. Antonia Bebeka i Ivana Tadića.”

Valja, naime, podsjetiti da je Budimir, koji je u trenutku imenovanja bio zamjenik direktora HROTE došao kao privremeno rješenje u trenutku kada je prethodni direktor, Boris Abramović, razriješen s te dužnosti – iz Vlade su govorili da je to zbog odlaska u mirovinu, a u medijima se propitivalo je li to imalo veze s njegovim istupima u vrijeme afere Plin za cent.

Mladi menadžer Darjan Budimir je na mjesto zamjenika direktora Abramovića stigao 2020. godine, i to iz lokalne komunalne tvrtke Dukom plin iz Dugog Sela, gdje je bio poznat i po svom stranačkom angažmanu. Kao kandidat HDZ-a pokušao je postati gradonačelnik Dugog Sela, no nije uspio, a i kao predsjednik stranačkog ogranka susreo se s brojnim problemima – pa se na kraju posve izmakao iz stranačkih aktivnosti.

Budimir je preuzeo HROTE u vrlo dramatičnom trenutku za hrvatsku energetsku scenu. Bio je to vrijeme kada se još uvijek očekivao rasplet afere Plin za cent koja je buknula u lipnju 2023. godine, kada je HEP jeftino prodavao viškove plina privatnim tvrtkama – a političari su propitivali jesu li neke od nadležnih državnih institucija (HERA, HROTE) to mogle ili morale zapaziti i upaliti alarm. Budimirov prethodnik, Boris Abramović bio je taj koji je u Saboru, pred Odborom za gospodarstvo, iznio podatke o tome što se zbivalo u lipnju – a tadašnji ministar gospodarstva, Davor Filipović i predsjednik Uprave HEP-a, Frane Barbarić, otvoreno su se razilazili u interpretaciji tko je što znao i mogao poduzeti. Ministar Filipović smatrao je da je HEP nije pravovremeno reagirao i upozorio na gomilanje plina koje je na kraju proizvelo jeftine viškove – a 63 posto jeftinog plina u lipnju kupio je PPD.

Iako su iz Vlade RH u rujnu 2023. godine tvrdili da Abramović nije maknut zbog afere Plin za cent ili zbog toga što je nešto učinio ili pogrešno tumačio oko tog slučaja – činjenica jest da se njegov odlazak u mirovinu tumačio kao potez koji je povezan s dramatičnim zakulisnim igrama na hrvatskoj energetskoj sceni. Jer vođenje HROTE je spalo na mladog i neiskusnog Budimira, koji je dodatno umrežen i tako što mu je i supruga zaposlena u tvrtki Plinacro.

A onda se očekivalo da će ministar gospodarstva i održivog razvoja, Davor Filipović, raspisati novi natječaj da bi se malo „podebljala“ Uprava ovako bitnog tijela kao što je HROTE. Ali i ne samo to. Poznato je da i HERA još od listopada 2022. godine funkcionira u vrlo krnjem sastavu. Nakon što je – zbog afere INA – maknut predsjednik Upravnog vijeća Danijel Žamboki, a Daliboru Pudiću je istao mandat, Upravno vijeće koje bi moralo imati pet članova, funkcionira sa samo tri, a vodi ga već duže od godinu i pol „privremeno“ zamjenik Željko Vrban.

Tko je kome šef u enegetici?

Dakle, od bivšeg ministra gospodarstva očekivalo se da će pokrenuti kadrovsko sređivanje Upravnog vijeća HERA-e, a potom i natječaj za novog čelnog čovjeka HROTE, no do toga nije došlo prije nego što je naprasno podnio ostavku u prosincu prošle godine zbog afere Mreža. Zanimljivo je da je premijer Plenković u svojim javnim istupima problem da HERA teško funkcionira adresirao upravo na Filipovićevo ministarstvo. Kada su ga novinari u listopadu 2023. godine pitali zašto se tako dugo čeka, Plenković je ravnodušnim glasom krenuo tumačiti da će to zbiti „kad Ministarstvo ili Sabor raspiše natječaj“, te da on zapravo ne zna tko treba raspisati taj natječaj.

Ali ako je bio problem u sporosti ili neodlučnosti Davora Filipovića da sredi problem HERE, pa i HROTE-a, kako to da smo s jednako neriješenom situacijom zagazili u treći mjesec novog ministra gospodarstva i održivog razvoja, Damira Habijana? S Habijanom smo dočekali i raspuštanje Sabora i specifično predizborno funkcioniranje Vlade i onda je tek sada, danima nakon novinarskog propitivanja zašto nije raspisan natječaj u HROTE i riješen problem HERE, Vlada iznenada na telefonskoj sjednici opet produžila privremeni status Budimiru.

Jedan od energetskih stručnjaka s kojima smo željeli prokomentirati činjenicu da dva HDZ-ova ministra nisu raspisala natječaj za vodstvo HROTE-a i HERE odgovorio je, inzistirajući da ostane off the record – da je i bolje tako uoči izbora.

A kako je moguće da su dva različita ministra izbjegla provesti natječaj za HROTE? Možda je uzrok u tome da se pitanje energetike u Vladi RH smatra temom koja se rješava na višoj razini, da o njoj ministri ne mogu odlučivati autonomno. Podsjetimo kako je novi ministar gospodarstva Habijan odgovorio na novinarsko pitanje kako je zadovoljan dvojicom ključnih državnih tajnika, Milom Horvatom, zaduženim za zbrinjavanje otpada, te Ivom Milatićem, dugogodišnjim državnim tajnikom zaduženim za područje enegetike.

„O državnim tajnicima ne odlučujem ja, već Vlada.“, rekao je Habijan i tako, vjerojatno nenamjerno, i sam adresirao da je sve što se tiče energetike – njemu iznad glave i da o tome sam neće ništa odlučivati.