Bogatstvo Donalda Trumpa nakon pobjede na izborima poraslo je za gotovo 300 milijuna dolara

Pobjeda Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u SAD-u prouzročila je veliki rast dionica njegove tvrtke Trump Media & Technology Group, što je novoizabranog predsjednika učinilo bogatijim za 300 milijuna dolara.

Dionice tvrtke porasle su za gotovo 8 posto na tik ispod 37 dolara. Prije otvaranja burzi dionice su nakratko premašile cijenu od 40 dolara.

Vrijednost Trumpovog 57-postotnog udjela u tvrtci – oko 114,75 milijuna dionica – povećala se za oko 290 milijuna dolara na ukupno 4,1 milijardu dolara.

Ovom porastu prethodila je iznimno nestabilna situacija u utorak, tijekom koje su dionice porasle za do 18,6 posto na 40,74 dolara prije nego je smjer postao negativan.

Kompanija je u trećem tromjesečju ove godine prijavila gubitak od 19,2 milijuna dolara, kao i pad prihoda od 5,6 posto u odnosu na prošlu godinu.

Vrijednost dionica bila je vezana za kampanju

Dionice tvrtke Trump Media porasle su u listopadu za 119 posto, u jednom trenutku dosegavši cijenu od 54,68 dolara. To je najviša razina od 5. lipnja.

Forbesova najnovija procjena kaže kako Trumpovo bogatstvo iznosi oko 6,3 milijarde dolara.

Stanje dionica tvrtke mijenjalo se s razvojem Trumpove predsjedničke kampanje. U svibnju je tvrtka dosegnula procijenjenu vrijednost od gotovo 10 milijardi dolara, a nakon toga se stuštila na ispod 11 dolara, zaprijetivši da će spriječiti najveće dioničare, među kojima je i sam Trump, da prodaju svoje udjele. Dionice su rasle i padale tijekom trajanja kampanje: porasle su nakon debate s predsjednikom Joeom Bidenom, a pale za 10 posto nakon debate s potpredsjednicom Kamalom Harris. Posljednjih tjedana zabilježen je velik rast izazvan kladionicama koje su ozbiljnu prednost davale upravo Trumpu.

Autor originalnog članka: Ty Roush, Forbes

Link: Donald Trump’s Net Worth Grows Nearly $300 Million After Election Win – As Trump Media Shares Surge

(Prevela: Nataša Belančić)