Trump odgađa carine proizvođačima automobila za još mjesec dana: Što će još poskupjeti?

Trumpova administracija oslobodit će američke proizvođače automobila od novih carina na kanadski i meksički uvoz na mjesec dana, priopćila je Bijela kuća u srijedu. Carine od 25 posto uvedene u utorak mogle bi dovesti do viših cijena niza uvoznih proizvoda. Od hrane i alkohola do drva.

Carine su jučer stupile na snagu. Trump je zaprijetio uzvratnim carinama nakon što je kanadski premijer Justin Trudeau rekao da će odmah uvesti carinu od 25 % na američku robu vrijednu 20,7 milijardi dolara. I dodatnih 25 % na američke proizvode u vrijednosti od 86,3 milijarde dolara u roku od 21 dana. Trudeau je upozorio da će carine koje je uveo SAD natjerati Amerikance da plaćaju “više za namirnice, benzin i automobile. Nije precizirao koji će proizvodi biti dodatno opterećeni.

Nejasno je u kojoj će mjeri poduzeća troškove kanadskih i meksičkih carina prenijeti na potrošače. Većina ekonomista vjeruje da carine dovode do viših cijena.

Procjene utjecaja

Carine od 25 % na kanadsku i meksičku robu, uz dodatnu carinu od 10 % na sav ostali uvoz, mogle bi uzrokovati porast cijena za oko četvrtinu ukupne potrošnje za 0,81 % ako poduzeća prebace polovicu troškova na kupce. Ili za 1,63 % ako se trošak u potpunosti prebaci na potrošače, prema studiji Banke saveznih rezervi iz Atlante.

Carine od 25 % za Kanadu i Meksiko mogle bi značiti povećanje ukupnog prihoda između 120 i 225 milijardi dolara. To procjenjuje Jacob Jensen, analitičar trgovinske politike u desničarskom think tanku American Action Forum. Centar za poreznu politiku procjenjuje da bi neto prihod kućanstva sljedeće godine mogao pasti u prosjeku za 930 dolara zbog carina za Meksiko i Kanadu. Peterson Institute for Economics predviđa da bi carine za Kanadu, Meksiko i Kinu mogle koštati američko kućanstvo 1200 dolara godišnje.

Automobili

Trumpova administracija oslobodit će proizvođače automobila od kanadskih i meksičkih carina na mjesec dana. To je objavila Bijela kuća u srijedu nakon sastanka s Fordom, General Motorsom i Stellantisom. Taj bi potez mogao odgoditi moguća povećanja cijena automobila koja bi mogla iznositi oko 3000 USD, s obzirom na to da se 22 % svih vozila prodanih u SAD-u uvozi iz Meksika i Kanade, prema podacima S&P Global.

Namirnice

Velik dio prehrambenih proizvoda, od mesa i žitarica do svježeg povrća, uvozi se iz Kanade i Meksika. Kanada je najveći izvoznik mesa u SAD, dok je 77 % svježeg povrća u 2020. uvezeno iz Meksika, a 11 % iz Kanade, prema podacima USDA.

Struja

Premijer Ontarija Doug Ford najavio je carinu od 25 posto na električnu energiju koju pokrajina izvozi u Minnesotu, Michigan i New York kao odgovor na Trumpove carine. Upozorio je da će potpuno zaustaviti izvoz ako Trump uvede dodatne carine.

Alkohol

SAD je 2022. iz Meksika uvezao alkohola u vrijednosti od oko 26 milijardi dolara. Dok je 18 % piva koje se konzumira u SAD-u potjecalo iz Meksika, prema USDA-i.

Gorivo

Kanada osigurava oko 20 % nafte koju koriste Amerikanci. Kanada i Meksiko zajedno čine 70 % američkog uvoza sirove nafte. Carina od 25 % mogla bi povećati cijene goriva za 30 do 40 centi po galonu, predvidio je Patrick De Haan, voditelj analize tržišta nafte u GasBuddyju, u prošlogodišnjem intervjuu za CBS. Trump je ranije rekao da će se niža carina od 10 % primjenjivati ​​na kanadski izvoz energije i nafte.

Drvena građa

Kanada je najveći opskrbljivač drvenom građom u SAD-u. Tarife bi mogle pogurati cijenu standardne ploče na 600 dolara, u odnosu na nešto manje od 590 dolara koliko trenutačno iznosi, prema Udruzi za šumske resurse. Trump je također prošli tjedan naredio Ministarstvu trgovine da istraži prijeti li uvoz drvne građe nacionalnoj sigurnosti, dok dužnosnici Bijele kuće tvrde da bi SAD trebao biti samodostatan u drvnoj industriji i da su postojeće politike dovele do povećanja troškova izgradnje i stanovanja.

Protumjere

Kineski i kanadski dužnosnici najavili su protumjere protiv carina nedugo nakon što su stupile na snagu u utorak. Kina je najavila da će povećati carine za 10-15 % na nekoliko ključnih američkih poljoprivrednih proizvoda i proširiti kontrolu izvoza na 15 američkih tvrtki. Kanadski premijer Justin Trudeau najavio je protucarine od 25 posto na američku robu vrijednu 107 milijardi dolara. Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum također je u utorak najavila da će njezina zemlja uvesti protumjere na niz proizvoda, čiji će popis objaviti u nedjelju.

Ukupna godišnja vrijednost kanadskog i meksičkog uvoza u SAD iznosi 900 milijardi dolara, prema Institutu Brookings.

Sara Dorn, novinarka Forbesa