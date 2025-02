Trump odobrio carine od 25% na uvoz čelika i aluminija u SAD-u

Predsjednik Donald Trump je u ponedjeljak potpisao uredbu kojom se uvode globalne carine od 25% na sve uvoze čelika i aluminija, što će vjerojatno obradovati domaće proizvođače čelika, ali će naštetiti saveznicima poput Kanade i Meksika.



Trump je potpisao uredbu kojom se uvode carine od 25% na uvoz čelika i aluminija iz svih zemalja, čime se proširuje politika iz njegovog prvog mandata koja je već uvela slične carine — saveznici koji su od bivšeg predsjednika Joea Bidena dobili izuzeća bit će uključeni u ove carine, a Trump je izjavio da je to „velika stvar, početak ponovnog obogaćivanja Amerike“, izvijestili su brojni mediji.



Dionice proizvođača čelika U.S. Steel i proizvođača aluminija Alcoa porasle su u prettržištu u ponedjeljak rano ujutro, nakon što je Trump najavio planove da uvede carine na sav uvoz čelika i aluminija.



Cijena dionice U.S. Steel-a dostigla je 40 dolara u prettržištu, što je porast od gotovo 8,2% u odnosu na petak, dok su dionice Alcoe porasle za 4,65%, na 37,80 dolara.



Glavni indeksi na burzi također su porasli rano u ponedjeljak, a Nasdaq 100 Futures porastao je za skoro 0,65% na 21.729, dok je S&P 500 Futures porastao za 0,4% na 6.074.

Trump nakon potpisivanja uredbe; Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

EU kritizira carine

Europska komisija, izvršni organ EU-a, izdala je priopćenje u kojem kritizira carine, navodeći: „EU ne vidi opravdanje za uvođenje carina na njen izvoz. Reagirat ćemo kako bismo zaštitili interese europskih poduzeća, radnika i potrošača od neopravdanih mjera.“



Dužnosnoici EU-a upozorili su da će carine poremetiti „duboko integrirane“ transatlantske proizvodne lance i dodali: „Uvođenjem carina, SAD bi zapravo oporezivao svoje vlastite građane, povisio troškove za poduzetnike i potaknuo inflaciju.“

Ni Australija nije sretna

Premijer Australije, Anthony Albanese, rekao je parlamentu svoje zemlje da je zakazao hitan poziv s Trumpom kako bi zatražio posebno izuzeće od carina od 25%.



Sydney Morning Herald je izvijestio da će Albanese kao razlog za izuzeće navesti bliske strateške veze između SAD-a i Australije, kao i potencijalnu štetu koju bi ove carine izazvale radnicima u SAD-u. Ministar trgovine Australije, Don Farrell, također je naglasio ovaj argument u izjavi u ponedjeljak, rekavši: „Australijski čelik i aluminij stvaraju tisuće dobro plaćenih američkih radnih mjesta i ključni su za naše zajedničke obrambene interese.“



Prema podacima australskog javnog servisa ABC News, Australija je prošle godine izvezla 223.000 tona čelika u SAD, te 83.000 tona aluminija.



Alison Durkee, novinarka Forbesa

Siladitya Ray, novinar Forbesa