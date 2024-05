Trumpovo bogatstvo raste usprkos činjenici da možda duguje 100 milijuna dolara zbog muljaže s porezom

Bivši američki predsjednik možda duguje oko stotinu milijuna dolara zbog nepravilnosti u otpisu porezne obveze za njegov neboder Trump Tower u Chicagu, pokazuje revizija američke porezne uprave (IRS) koje su objavili ProPublica i New York Times. To je još jedan financijski udarac za republikanskog predsjedničkog kandidata kojemu je bogatstvo u velikom porastu zahvaljujući zaradi od njegove društvene mreže Truth Social.

Trump bi mogao biti prisiljen platiti ovaj ogroman dug do kojeg je došlo zbog dvostruko dodijeljenog otpisa plaćanja porezne obveze na neboder, izvijestio je New York Times u subotu u suradnji s ProPublicom.

Problem je u otpisu porezne obveze iz 2008., kada je Trump tvrdio da je zgrada “bezvrijedna” zbog njegovog ogromnog duga u projektu. Trump je tada prijavio kako je izgubio do 651 milijun dolara na neboderu te godine, godinu dana prije njegovog službenog otvorenja, stoji u izvješću Timesa i ProPublice.

Ipak, 2010. je Trump prebacio vlasništvo nad neboderom na novo partnerstvo koje je još uvijek bilo pod njegovom kontrolom i prijavio još 168 milijuna dolara gubitaka – navodno pokušavajući isti gubitak otpisati dvaput – što je privuklo pozornost IRS-a i naposljetku dovelo do revizije i novog poreznog računa od preko 100 milijuna dolara, stoji u izvješću koje se poziva na neimenovane porezne stručnjake.

Trumpovo bogatstvo snažno je poraslo nakon što je matična kompanija iza njegove društvene platforme Truth Social po prvi put izišla na američku burzu. Trump ima 114,8 milijuna dionica u matičnoj kompaniji Trump Media & Technology Group i njegovo bogatstvo poraslo je za preko sto posto: od četvrtka njegov većinski udio vrijedi oko 5,6 milijuna dolara. Ovakva zarada za Trumpa dolazi u vrlo važno vrijeme, budući da bivši predsjednik mora platiti preko 542 milijuna dolara u kaznama u čak tri sudska procesa od prošle godine, uključujući 454,2 milijuna dolara koje mora platiti nakon što je sud zaključio da je odgovoran za lažno uveličavanje vrijednosti svoje imovine.

Obveznica je privremeno umanjena u ožujku na 175 milijuna dolara nakon što je Trump tvrdio kako ne može pronaći kompaniju koja bi mu izdala obveznicu na puni iznos, a državna tužiteljica u New Yorku Letitia James zaprijetila mu je zapljenom imovine ako ne plati u roku. Trump je također u ožujku platio 91,6 milijuna dolara – uključujući i kamate – za presudu od 83 milijuna dolara u slučaju za difamaciju u kojem ga je autorica E. Jean Carroll optužila da ju je seksualno napao u devedesetim godinama prošlog stoljeća. Trumpu je ranije naređeno da plati pet milijuna dolara u odvojenoj presudi u slučaju Carroll.

Forbes procjenjuje kako Trumpovo bogatstvo u stvarnom vremenu iznosi oko 7,7 milijardi dolara, što ga, barem zasad, čini 346. najbogatijom osobom svijeta. Uz dionice vezane za tvrtku Trump Media, njegovo bogatstvo dolazi uglavnom od velikog nekretninskog portfelja u kojem se nalaze 1,1 milijardu dolara vrijedne nekretnine u, između ostalog, New Yorku, Chicagu i Las Vegasu, kao i 810 milijuna dolara vrijedni luksuzni golf-klubovi i resorti.

Autor originalnog članka: Brian Bushard, Forbes

Link: Trump Could Owe $100 Million Over Improper Tax Breaks, Report Says – Latest Financial Threat As His Net Worth Soars

(Prevela: Nataša Belančić)