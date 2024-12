Turneja Taylor Swift ostvarila je dvostruko veću bruto zaradu od bilo koje druge turneje u povijesti

Pop zvijezda Taylor Swift, koja je krajem prošle godine postala milijarderka, u nedjelju je završila svoju turneju Eras. Turneja je od prodaje karata donijela bruto zaradu od rekordnih 2 milijarde dolara, potvrdila je za New York Times produkcijska kompanija pjevačice, što je dvostruko više od bilo koje druge turneje u povijesti.

Potvrda o zaradi od prodaje karata prvi je put da je tim popularne pjevačice objavio neke podatke o turneji. Časopis Pollstar, koji pokriva glazbenu industriju, pomoću izvješća s blagajni, procjena kapaciteta koncertnih dvorana i drugih istraživanja procijenio je kako je turneja još prošlog studenog premašila zaradu od milijardu dolara.

Swiftin tim za New York Times je potvrdio kako je 149 koncerata na šest kontinenata posjetilo 10.168.008 ljudi. Prosječna cijena karata iznosila je 204 dolara, usprkos ogromnim preprodajnim cijenama: neke karte prodane su na sekundarnom tržištu po cijenama od nekoliko tisuća dolara.

Bruto zaradom od dvije milijarde dolara srušen je raniji rekord od jedne milijarde dolara. Njega je ovog kolovoza postavila grupa Coldplay svojom turnejom Music of the Spheres.

Ovo nije jedini rekord kojeg je Swift srušila: koncert u sklopu turneje Eras doveo je rekordni broj posjetitelja na stadion Wembley, prema turneji je snimljen i film koji je ostvario najveću zaradu u povijesti u tom žanru, a potrošeno je i najviše mobilnih podataka u jednom koncertu turneje.

Enormna bruto zarada ipak ne oslikava u potpunosti koliko je turneja zaradila u prethodnih 21 mjesec. U taj iznos nije uključena zarada od prodaje predmeta s motivom turneje, kao ni karte za film Taylor Swift: The Eras Tour ni prodaja knjige Eras Tour Book.

Swift je lani postala milijarderka

Forbes je Taylor Swift prošlog listopada proglasio milijarderkom, negdje sedam mjeseci nakon početka njene turneje. Trenutačno njeno bogatstvo iznosi oko 1,6 milijardi dolara. Nakon prvog dijela turneje zaradila je oko 190 milijardi dolara, a još 35 milijuna dolara u prva dva tjedna prikazivanja filma o turneji. Forbes procjenjuje kako 500 milijuna dolara njenog bogatstva dolazi od tantijema i turneja, još 500 milijuna od sve veće vrijednosti njenog glazbenog kataloga i 125 milijuna dolara od njenog nekretninskog portfelja.

Swift je tijekom turneje Eras izvela ukupno 149 koncerata. Tri koncerta u Beču otkazana su zbog terorističke prijetnje. Koncerti su održani na pet kontinenata između ožujka 2023. i 8. prosinca 2024. Svaki koncert trajao je oko 3,5 sati i uključivao je glazbu iz čitave 18-godišnje karijere megapopularne pjevačice. Za vrijeme trajanja turneje Swift je najavila i dva ponovno snimljena albuma (Speak Now i 1989) i objavila svoj 11. studijski album, The Tortured Poets Department. U listopadu prošle godine objavila je i dokumentarni film o koncertu, a prije dva tjedna i knjigu fotografija o turneji. Eras je prva njena turneja od 2018. godine. Njen početak bio je planiran za 2020., ali je odgođena zbog pandemije koronavirusa.

Autor originalnog članka: Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Link: Taylor Swift Eras Tour Grossed $2 Billion – Double Any Other Tour In History, Report Says

(Prevela: Nataša Belančić)