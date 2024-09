Tvrtke se na natječaju ministarstva zdravstva tukle cijenom, a pobijedila je uvjerljivo najskuplja ponuda

Natječaj za izradu sustava za praćenje puta lijekova u bolnici bliži se kraju nakon više od godine dana. Na njega su se javile četiri zajednice ponuditelja, no tri su ispale. Preostao je jedino Ericsson Nikola Tesla koji je na njemu pobijedio unatoč tome što je tražio znatno više od procijenjene vrijednosti natječaja.

Natječaj Ministarstva zdravstva za digitalizaciju puta lijeka bliži se kraju nakon više od godine dana. Riječ je o sustavu koji omogućuje sljedivost, odnosno praćenje puta lijeka koji pacijenti primaju u zdravstvenim ustanovama. Sustav treba moći pohraniti podatke za najmanje tri milijuna osoba, a navedeno je da bi mogao imati do 25.000 korisnika.

Raspisan je još u srpnju prošle godine, a na njega su se javila četiri ponuditelja. Procijenjena vrijednost natječaja iznosila je 1,8 milijuna eura plus PDV, a ponude su se prilično razlikovale. Hrvatski Cuspis, njegova bosansko-hercegovačka i makedonska podružnica te bosansko-hercegovački Verlab dali su uvjerljivo najpovoljniju ponudu od 357 tisuća eura plus PDV. Ponuda tvrtki IN2 i Jadran-informatike iznosila je 850 tisuća eura plus PDV. Britanska IQVIA, IQVIA Adriatic, makedonska podružnica Atos IT-a i zatražili su 1,25 milijuna eura plus PDV.

Najskuplju ponudu od svih dao je Ericsson Nikola Tesla koji je nastupio s tvrtkom I.S. Tvrtka s malo manje od 2700 zaposlenih nastupila je zajedno s tvrtkom koja je krajem prošle godine brojala tek njih šest. Razlog je vjerojatno krije u I.S.-ovim rješenjima za poslovanje ljekarni koje uključuje sljedivost ljekova.

Ericsson Nikola Tesla vjerojatno je najangažiranija hrvatska firma u području zdravstva u kojem ima niz projekata. U javnosti se vjerojatno najpoznatiji Centralni zdravstveni informacijski sustav RH – CEZIH, zbog čijih rijetkih prekida u radu zna biti paraliziran cijeli zdravstveni sustav.

Ponuda ove dvije tvrtke iznosila je 2,77 milijuna eura plus PDV, što je 54 posto više od procijenjene vrijednosti natječaja.

Cuspis: Važno je da svi mogu pristupiti, makar im trebalo pola stoljeća

No, uskoro su svi osim Ericssona diskvalificirani. Cuspisova ponuda imala je otklonjive nedostatke, ali i jedan neotklonjivi. Ponudili su rješenje kojem odjednom može pristupiti do 100 korisnika, a ocijenjeno je da je to znatno manje nego je potrebno za predviđenih 25.000 korisnika. Cuspis se na odbijanje žalio, a prije nekoliko dana Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave donijela je odluku kako se žalba odbija.

Tvrtka Cuspis je već imala neke projekte u zdravstvu, a vlasnika tvrtke Vinka Kojundžića u medijima se spominjalo i kao prijatelja ministra zdravstva Vilija Beroša. U posljednje vrijeme Kojundžić, kojeg se sumnjičilo za zakulisno dogovaranje poslova, aktivirao se dosta i na društvenim mrežama gdje se predstavlja kao zviždač i borac za pravdu na razne teme.

Cuspis je inzistirao na tome da Ministarstvo nigdje nije navelo maksimalni broj istovremenih korisnika, a tvrdili su i da su dali idejno rješenje koje se moglo modificirati po potrebi. U apsurdnom dijelu komunikacije, čak su inzistirali da Ministarstvo nije dalo vremenski okvir, što znači da im je zbog toga irelevantno hoće li korisnicima trebati pola stoljeća da pristupe sustavu.

U Cuspisu smatraju da nije bitno koliko brzo radi sustav jer ministarstvo to nije preciziralo; Screenshot: Rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Ukratko, Ministarstvo je odgovorilo kako je navelo da će sustav koristiti najmanje 25.000 korisnika, pa smatraju da nije prikladno ograničavanje broja istovremenih korisnika pri vršnom opterećenju na 0,4 posto. To je bio i temeljni argument na osnovu kojeg je komisija odbila žalbu. Jasno je da bi takvo ograničenje u stvarnosti značajno otežalo korištenje softvera.

Ispali zbog toga jer su uplatili osam eura jamstva manje

IQVIA je ispala jer je umjesto 36.000 eura traženog jamstva koje dokazuje ozbiljnost ponude, uplatili osam eura manje. Ministarstvo zdravstva je nakon proučavanja pravne prakse zaključilo da ne smije prihvatiti nadopunu tog iznosa te je to bio glavni razlog za njihovu diskvalifikaciju. Iz tog razloga nije se ni provjeravalo udovoljava li njihovo programsko rješenje traženim specifikacijama.

IN2 i Jadran – informatika još jedna su zajednica koja je spojila tvrtku s puno rješenja u zdravstvu i tvrtku koja ima iskustva s ljekarnama. Od ove godine, povezani su i vlasnički – vlasnik IN2 akvizirao je Jadran – informatiku. Te dvije tvrtke ni naknadnim pojašnjenjima nisu dokazale da udovoljavaju svim zahtjevima natječaja. Ministarstvo je uvjete iz opisa njihovog rješenja doživjelo kao stvaranje prednosti ako odstupe od ugovora.

Ministarstvo je zaključilo da će ugovor sklopiti s Ericssonom Nikola Tesla i I.S.-om, s obzirom da zadovoljavaju sve uvjete. Njihova ponuda bila je veća od procijenjene vrijednosti, no to je nije diskvalificiralo jer imaju osigurana sredstva za ovu nabavu.