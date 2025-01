U Ini ima plaća koje su manje od minimalca? Dio radnika ne odustaje od prosvjeda i bijelog štrajka

Iako je INA uspješna grupacija, Nezavisni sindikat radnika Hrvatske upozorava kako će i nakon najavljenih povišica manji broj zaposlenih na benzinskim postajama imati plaće manje od minimalca. INA ih naziva nereprezentativnim sindikatom s malim brojem članova, no čini se da im nije svejedno što ne misle odustati od prosvjeda i bijelog štrajka.

Nezavisni sindikat radnika Hrvatske (NSRH) usprotivio se dogovoru koji je INA postigla s većinskim sindikatima. Prema njemu, dogovoreno je potpisivanje Kolektivnog ugovora čije izmjene predviđaju u prosjeku 10 posto veće plaće i vraćanje dodatka od 0,5 posto za svaku godinu radnog staža.

U razgovoru za Forbes Hrvatska, sindikalni predstavnik NSRH-a Boris Cerovac, kaže kako su radnici na benzinskim stanicama potplaćeni te njihove plaće iznose tek 750 do 800 eura neto. Upozorava i kako ima i plaća koje će nakon spomenutog povećanja biti manje od minimalca.

S obzirom da plaće ne smiju biti manje od minimalca to se rješava doplatom razlike, no Cerovac kaže kako je to ponižavajuće. Forbes Hrvatska nedavno je pisao o sličnoj situaciji u Hrvatskoj pošti. Dok se čekala povišica, tamo je također postojao kratki period u kojem je bilo plaća manjih od minimalca, no ključna razlika je u tome što Hrvatska pošta za razliku od Ine nije uspješna tvrtka.

SING: Nitko neće biti na minimalnoj plaći

Predsjednica NSRH Marina Palčić pojašnjava za Forbes Hrvatska kako oni djeluju u tvrtkama INA d.d., STSI i INA maloprodajnim servisima. Ova treća zapošljava ljude na benzinskim stanicama i u njoj su plaće najmanje. NSRH za sve traži 500 eura bruto povećanja plaća za sve, pa tek onda daljnje pregovore.

Prema Fininim podacima, neto plaća u Ini 2023. godine iznosila je 1839 eura neto. U STSI-ju je iznosila 1755 eura neto, a u INA maloprodajnim servisima 1098 eura neto. Ta tvrtka nema ni veliku dobit, no prema Fininim podacima, INA d.d. je u 2023. godini imala 224 milijuna dobiti, pa je jasno da bi se moglo pronaći novca za veće plaće.

Predstavnica Sindikata gospodarstva (SING) Jasna Pipunić već ranije je tvrdila kako nitko u Ini neće biti na minimalnoj plaći. Tvrdi da će i oni koji su do sada bili na minimalnoj plaći (koja je od 1.1.2025. porasla na 970 eura bruto op.a.) imati veću. Napominje da imaju i brojne dodatke koje druge kompanije nemaju jer mi rade u tri smjene.

Obujam posla je povećan jer nedostaje ljudi

Iz Uprave Ine u srijedu su priopćili da NSRH nije reprezentativan. Po njima, cilj njihovog agresivnog nastupa je privlačenje što većeg broja članova. Na pitanje o tome koliko imaju članova u Ini, Cerovac kaže da ih je ukupno oko 600. Cijela grupacija koja ima 10 tvrtki ima ih oko 9500. Potvrđuje da ih tri glavna sindikata imaju više.

“Gdje god se pojavimo, poslodavci nas pokušavaju maknuti. Sve rade da nas prikažu nesposobnima” – kaže Cerovac. Kaže kako ne odustaju od prosvjeda i bijelog štrajka za koji tvrdi da je prestrašio poslodavca. Pojašnjava kako bijeli štrajk ne podrazumijeva prekid rada, nego rad na samo svom poslu, a ne na tuđem. Pojašnjava kako je obujam posla povećan, jer nedostaje ljudi.

Želi dobiti informacije koliko će biti konačno povećanje, a radnicima kaže da razmisle koji će sindikat podržati.

Marina Palčić potvrđuje kako će nastaviti s aktivnostima i zastupati članove s raspoloživim sindikalnim alatima. Kaže kako informacija nema, a pregovori se vode u tajnosti – što nije uobičajeno. Misli da bi trebali biti transparentniji i da radnici ni ne znaju koji su bili zahtjevi tri veća sindikata.