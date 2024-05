U SAD-u izglasan prijedlog zakona naklonjen kripto industriji koju Biden kritizira, a Trump joj se udvara

Američki Zastupnički dom u srijedu je navečer izglasao prijedlog zakona koji bi nadzor nad većinom oblika kriptovaluta predao u ruke agenciji nešto naklonjenijoj toj industriji, čime su u tešku poziciju stavili predsjednika Joea Bidena koji sada mora odlučiti hoće li se suprotstaviti predsjedniku Komisije za vrijednosnice i burzu i odbiti uložiti veto na zakon, dok se istovremeno bivši predsjednik Donald Trump u sklopu svoje kampanje udvara industriji.

Zakon je prošao uz 279 glasova za i 136 protiv: za njega je glasalo 208 republikanaca i 71 demokrat. On predviđa da se većina kritpovaluta, uključujući bitcoin, premjesti pod nadzor Komisije za trgovanje robnim ročnicama klasificirajući ih kao takve, a ne kao vrijednosnice čime bi potpale pod ovlasti Komisije za vrijednosnice i burzu (SEC). Ta komisija je pod administracijom predsjednika Bidena zauzela vrlo oštar pristup prema kripto industriji.

Političari koji su podržali zakon kažu kako on otvara mogućnost razjašnjavanja regulatornih ovlasti za digitalnu imovinu, a predsjednik pododbora za digitalnu imovinu, republikanac French Hill, naziva ga “možda i najvažnijim zakonom o digitalnoj imovini u povijesti Kongresa,” naglašavajući da ga podržava i republikanski predsjednički kandidat Donald Trump.

Pristup SEC-ja prema kriptovalutama uključivao je čitav niz optužnica podignutih protiv kompanija i pojedinaca za navodno kršenje regulativa, zbog čega je Trump počeo oštro kritizirati Bidena u želji da na svoju stranu pridobije kripto donatore. Njima je na večer i u Mar-a-Lagu ranije ovog mjeseca rekao kako bi “im bilo bolje” da glasaju za njega,” izvijestio je Politico. Predsjednik SEC-ja Gary Gensler protivi se prijedlogu zakona, rekavši u srijedu kako bi on omogućio izdavateljima kriptovaluta da ih “na svoju ruku certificiraju kao robne ročnice umjesto kao vrijednosnice, čime bi SEC imao ograničen rok od samo 60 dana za provjeru klasifikacije.

“Taj proces kakav opisuje prijedlog zakona stvara rizik za zaštitu investitora, i to ne samo u prostoru kripta: on bi mogao potkopati šira, 100 bilijuna dolara vrijedna tržišta kapitala pružajući opcije za one koji žele izbjeći podnošenje izvješća, zaštite kojima se sprječava gubitak ili krađa sredstava klijenata i privatna prava na tužbe investitora na saveznim sudovima,” rekao je Gensler u srijedu.

Trumpova kampanja u utorak je počela primati i donacije u kriptovalutama, pozvavši u obavijesti pritaše na “kreiranje kripto vojske.”

Ono što ne znamo jest hoće li prijedlog zakona izglasati i Senat u kojemu većinu imaju demokrati. Osam demokrata iz Zastupničkog doma pozvalo je svoje kolege iz Senata da podrže zakon, izvijestio je CoinDesk. Kako bi glasanje moglo završiti možda se da naslutiti iz činjenice da je 11 demokrata iz Senata, uključujući vođu većine Chucka Schumera, glasalo zajedno s republikancima već ranije ovog mjeseca za ukidanje nekih regulacija kriptovaluta od strane SEC-ja i tako se suprotstavilo Bidenu koji je ranije izjavio kako će na prijedlog zakona uložiti veto. I taj prijedlog je izglasan u Zastupničkom domu uz podršku obje stranke.

Autor originalnog članka: Sara Dorn, Forbes

Link: Crypto-Friendly Bill Passes House – As Trump Courts Industry Amid Biden’s Crackdown

(Prevela: Nataša Belančić)