Ukrajina je razorila još dva ruska desantna broda, ali prekasno

Tijekom noći u nedjelju, ukrajinska vojska ustvrdila je da je pogodila – vjerojatno projektilima Storm Shadow britanske proizvodnje ili sličnim SCALP-EG-ovima francuske proizvodnje koje su lansirali bombarderi Suhoj Su-24 – dva desantna broda ruske mornarice na njihovim vezovima u Sevastopolju u Krimu koji je pod ruskom okupacijom

Dvostruki napadi na brodove klase Ropucha od 369 stopa Yamal i Azov možda su eliminirali još 15 posto predratnih snaga ruske Crnomorske flote od desetak desantnih brodova. No, značajno su zakasnili da bi promijenili ravnotežu snaga duž južnog fronta u Ukrajini.

Crnomorska flota započela je rat u Ukrajini s devet desantnih brodova, uključujući šest Ropucha i tri Tapira. Još nekoliko desantnih brodova iz Baltičke i Sjeverne flote pojačalo je snage Crnomorske flote.

U dvije godine teških borbi, Ukrajinci su digli u zrak ili potopili, koristeći projektile i bespilotne letjelice natovarene eksplozivom, pet Ropucha plus jedno plovilo klase Tapir. Također su uništili – od originalnih tri tuceta velikih brodova Crnomorske flote – krstaricu, podmornicu, opskrbni brod, nekoliko patrolnih čamaca i dvije raketne korvete.

Russian targets in Sevastopol, temporarily occupied Crimea, are getting absolutely pounded tonight; presumably by Ukrainian Storm Shadow/SCALP-EG cruise missiles. pic.twitter.com/AVEm3tsVI8 — Jimmy Rushton (@JimmySecUK) March 23, 2024

Pogoci na ruske brodove iscrpili su borbenu moć Crnomorske flote i pretvorili veliki dio Crnog mora u pomorsku ničiju zemlju za velike ratne brodove. To je zauzvrat Ukrajini omogućilo nastavak pomorske trgovine izvan Crnog mora, što je velika blagodat za ukrajinsko gospodarstvo.

Međutim, pogoci su došli prekasno da bi poslužili drugom ratnom cilju: gušenju ruske vojske u okupiranoj južnoj Ukrajini. Još prije nekoliko tjedana, Kremlj je računao na desantne brodove Crnomorske flote, kao i na željeznički i cestovni most koji povezuje Rusiju s Krimom, za opskrbu svojih južnih pukovnija i brigada.

Tada je bilo moguće učinkovito odsjeći južne ruske snage potapanjem desantnih brodova i udarom na most – dvije stvari koje su ukrajinske snage činile s određenom redovitošću.

Više ne. Herkulovski napor ruskih inženjera dodao je novu željeznicu koja povezuje Rostov u južnoj Rusiji s ukrajinskim gradovima Donjeckom pod ruskom okupacijom i – na jugu Berdjanskom i Mariupolom. Nova željeznička linija za dane skraćuje vrijeme potrebno za premještanje teretnog vagona iz južne Rusije u južnu Ukrajinu.

Što će reći, Rusi više ne ovise toliko o desantnim brodovima za opskrbu svojih snaga duž južnog fronta. Dakle, dok je za prijatelje slobodne Ukrajine zadovoljstvo vidjeti ruske Ropuče kako gore – to je također sve besmisleniji spektakl.

Autor originalnog članka: David Axe

Link: Ukraine Just Blew Up Two More Russian Landing Ships. It’s Too Late To Matter

(Prevela: Nikolina Oršulić)