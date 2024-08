Ukrajina je u srpnju lansirala više napadačkih dronova dugog dometa od Rusije

Po prvi put u ratu Ukrajina lansira više napadačkih dronova dugog dometa od Rusije. Objavljene brojke sugeriraju kako je Rusija u Ukrajinu prošlog mjeseca poslala 426 dronova Shahed, dok je Ukrajina u istom periodu udarac uzvratila s 520 vlastitih dronova.

Čini se kako Rusija manje uspješno ruši napadačke dronove, dok ukrajinski udari čine veću ekonomsku štetu ciljajući naftne rafinerije i druge mete. Moguće je kako Ukrajina ostvaruje prednost u strateškom ratovanju dronovima dugog dometa, a predsjednik Zelenski obećava kako će se uskoro pojaviti još bolji napadački dronovi u još većem broju.

Ruski napadi dronovima

Rusija je već u prvih par mjeseci rata iskoristila većinu svoje zalihe balističkih i krstarećih projektila dugog dometa. Iako su povećali proizvodnju od 2022. godine, čini se kako ispaljuju projektile otprilike u istom tempu u kojem ih i proizvode – oko 120 mjesečon. Iako su projektili važni zbog svojih razornih efekata, veliki dio ruske moći kada je riječ o gađanju meta na velikim udaljenostima sada dolazi u obliku dronova. Njihovo glavno oružje je serija Shahed iranskog dizajna. Te dronove lako je proizvesti, a cijena im je 20.000 dolara. Za usporedbu, projektil košta oko milijun ili više dolara.

Originalno uvezeni iz Irana, dronovi Shahed se sve više proizvode u sklopu licence u ogromnom novom postrojenju u Alabugi istočno od Moskve. Njihov dizajn je u posljednje dvije godine modificiran, no osnove su ostale iste: to je dron kojeg pokreće propeler, raspona krila od 2 i pol metra i brzine od oko 177 kilometara na sat. Nosi bojevu glavu tešku nešto više od 45 kilograma. Uz nisku cijenu, velika prednost dronova Shahed je i njihov domet od preko 1.600 kilometara, a možda i do 3.200 kilometara.

Rusija obično lansira ove dronove u serijama od po tridesetak. Njih detektira ukrajinska mreža tisuća mikrofona koji osluškuju distinktivne zvukove drona. Prije nego dronovi stignu do svojih meta, pokretljive jedinice za obranu od dronova, opremljene teškim strojnicama i automatskim topovima, smještaju se na položaj. Mnoge dronove Shahed ruše i projektili zemlja-zrak, a druge skreće s rute leta – ili jednostavno ruši – sustav za elektronsko ratovanje.

Rusija ima još nekoliko vrsta napadačkih dronova dugog dometa, ali trenutno uglavnom napadaju dronovima serije Shahed.

Ukrajina tvrdi kako ruši oko 90 posto tih dronova, ponekad čak i 100 posto. Ne postoji način da se ta tvrdnja provjeri, a očito je da ruski dronovi ipak čine štetu. Ipak, čini se kako prijetnja ne raste. Iako su se širila upozorenja da će proizvodnja Shaheda ove godine snažno porasti, brojke su ostale relativno stabilne. Analitičar na X-u nadimka Shahed Tracker prikuplja podatke o ruskim napadima dronova, a on je zabilježio oko 380 napada dronovima dugog dometa u siječnju i veljači. Brojka je u ožujku porasla na 601, a potom se spustila na 290, pa 314 i potom 336 u lipnju. Ukupan broj napada u srpnju iznos 426.

Ukrajina uzvraća udarac

Ukrajina je odgovorila razvojem čitavog niza različitih napadačkih dronova dugog dometa. Analitičar HI Sutton identificirao je čak 22 različita modela, od prenamijenjenih laganih letjelica do posebno proizvedenih napadačkih dronova. Većinu ipak dizajniraju razmišljajući o niskoj cijeni, jednostavnosti i efikasnosti, bez obraćanja pozornosti na izgled. Neki dolaze iz poznatih izvora, uglavnom ukrajinskih startupova i skupina koji za njihove projekte prikupljaju novac, a mnogi su misteriozni i poznati samo zbog ostataka pronađenih u Rusiji.

Prije godinu dana, Ukrajina je proizvodila samo “nekoliko desetaka” dronova tipa Shahed mjesečno, govorili su dužnosnici iz obrambene industrije. Napadi su, iako se o njima mnogo pričalo, bili na malenoj skali. To se promijenilo. Masovni napadi postaju sve češći, a ponekad se događaju uz udare projektilima Storm Shadow ili drugima koje Ukrajina dobiva od svojih zapadnih saveznika.

Sve što znamo o ukrajinskim napadima dronova dolazi od ruskih dužnosnika, jer Ukrajinci o njima ne govore. Ne postoji jedinstveno tijelo u Rusiji koje objavljuje dnevne podatke kao što to u ukrajini čine zračne snage, no lokalni guverneri i vojni uredi često izdaju priopćenja.

Tijekom prošlog mjeseca, rusko ministarstvo obrane 5. je srpnja “potvrdilo kako su snage uništile 50 ukrajinskih dronova na ruskom teritoriju”, 9. srpnja bilo ih je 38, 11. srpnja 75, 18. srpnja 33, 20. srpnja 26, a 22. srpnja srušili su 80 dronova. Uz to, 27. srpnja bilo je još 20 ukrajinskih dronova, 41 19. srpnja i 19 31. srpnja, plus još nekoliko manjih brojki na 11 drugih dana.

Te ruske brojke ne mogu se potvrditi i možda, a možda i ne, predstavljaju ukupan broj lansiranih dronova. Iako je stopa rušenja koju objavljuju Rusi još veća od ukrajinskih tvrdnji, u Rusiji ne postoje znakovi o koordiniranoj mreži senzora i naoružanja za obranu od dronova kakva postoji u Ukrajini.

Uz sve te ograde može se zaključiti – temeljem izjava ruskih državnih tijela – da je Ukrajina u srpnju lansirala više od 524 napadačkih dronova, dok je u ranija dva mjeseca lansirala po manje od dvije stotine. To znači da bi srpanj mogao biti prvi mjesec u kojemu je ukupan broj ukrajinskih dronova premašio broj ruskih.

Precizno ciljanje

Malo je informacija o tome što su mete ruskih dronova, iako izvješća o nestancima struje i problemima s električnom energijom sugeriraju kako se nastavljaju napadi na ukrajinsku infrastrukturu struje. Izvješća navode kako je Ukrajina izgubila oko polovice svojeg kapaciteta od 18 gigawata i trenutno se odvija hitni program obnove prije nego stigne zima.

Ukrajinska kampanja ima više smjerova i cilja mete visoke vrijednosti. Jedan set meta uključuje naftne rafinerija i postrojenja za skladištenje nafte i plina. Udari općenito izazivaju dramatične scene, a društvenim mrežama šire se slike i snimke koje olakšavaju potvrdu. Ukupnu nastalu štetu po rusku industriju teško je procijeniti, ali ona raste. Sankcije otežavaju popravljanje rafinerija i Rusija bi mogla biti prisiljena povisiti cijene ili ograničiti opskrbu.

Drugi set meta čine zračne baze ruske vojske. Točni dometi različitih ukrajinskih dronova nisu poznati, ali nedavni napad na zračnu bazu Olenja u Rusiji došao je s udaljenosti od 1.800 kilometara. Takve napade teško je procijeniti budući da su podaci o šteti dostupni jedino putem satelitskih snimki koje mogu biti iritantno nejasne. Ukrajina tvrdi kako je uništila ruski zrakoplov Su-30M u bazi Saki i oštetila bomberder Tu-22M u Olenji u napadima 27. srpnja, ali to je nemoguće potvrditi.

Treba napomenuti da za obje vrste meta, malena bojna glava na dronu može izazvati ogromnu štetu. Samo jedan uništeni ruski borbeni avion skup je kao veliki broj napada dronovima. Neki od velikih dronova mogu nositi i mnogo veće bojeve glave, težine od nekoliko stotina kilograma, što znači da je u opasnosti i mnogo veći broj meta.

Električne stanice, koje u Rusiji hladi zapaljivo ulje, također su mete za ukrajinske dronove.

Mick Ryan, viši asistent za vojne studije na institutu Lowry na X-u naglašava kako Ukrajinci napadima dronovima žele stvoriti dileme za ruske vojne planove. Povlačenje protuzračne obrane s fronte može pomoći u zaštiti zračnih baza, ali ostavlja trupe ranjivima na zračne napade. Fokusiranje na zračne baze također znači da će postrojenja za skladištenje nafte – od velike važnosti za Ruse – gorjeti sve češće. Mijenjanje protokola kojim bi se dopustilo braniteljima da ranije otvore vatru moglo bi pogoršati već ionako groznu stopu incidenata prijateljske vatre.

Ryan dodaje kako su napadi dronovima i političko oružje. Sve više cijene goriva i izgaranje naftnih zaliha znači da Rusima pred vrata dolaze vrlo stvarne posljedice invazije na Ukrajinu.

Povećanje proizvodnje

Veliko pitanje je koliko točno dronova dugog dometa Ukrajina može proizvesti i jesu li brojke iz srpnja iznimka ili znak trenda.

Proizvođač dronova Terminal Autonomy prošlog je prosinca raspravljao o planovima za masovnu proizvodnju njihovog drona AQ-400 Scythe. Drveno tijelo drona može se proizvesti u istim tvornicama koje režu dijelove za namještaj i jednostavno ga je sastaviti čak i ako osoba nema iskustva. Oni su vjerovali da do sredine 2024. godine mogu proizvoditi oko 500 dronova mjesečno, ali to ovisi o podršci vlade. Drugi proizvođači dronova imaju slične kapacitete, ali i oni ovise o financiranju.

U prosincu je ukrajinski ministar strateških industrija Oleksandr Kamišin rekao kako ove godine želi proizvesti 10.000 napadačkih dronova s dometom od nekoliko stotina kilometara. To bi značilo proizvodnju nešto više od 830 dronova mjesečno.

Prošlog tjedna predsjednik Zelenski je, obraćajući se naciji, rekao: “Pripremamo korake za povećanje broja i kvalitete naših dronova dugog dometa.”

Jedan mjesec u kojemu je rastao broj napada dronovima možda ne znači ništa. Ukrajinci još nisu premašili brojku od ukupno 600 dronova Shahed koje je Rusija lansirala u ožujku i prosincu. Ipak, srpanj bi mogao označiti prekretnicu u strateškom ratovanju dronovima, ali i početak sve većih problema za Rusiju.

