Ukrajinci ATACMS raketama gađaju morski put do Krima, no zadnja linija ruske opskrbe je najotpornija

Do Krima koji je pod ruskom okupacijom Rusi mogu doći na svega nekoliko načina – željeznicom preko Krimskog mosta iznad Kerčkog tjesnaca na kojem vozi i trajekt te željeznicom kroz južnu Ukrajinu. Jednu po jednu, Ukrajina je pogodila svaku od tih opskrbnih linija. Zadnji je pogođen trajektni prijelaz

U srijedu navečer ili u četvrtak rano ujutro, precizno navođene rakete američkog vojnog taktičkog raketnog sustava ukrajinske vojske pogodile su trajekt koji je sletio na Krim, oštetivši, ako ne i uništivši, dva trajekta: jedan za vuču automobila i kamiona, drugi za prijevoz vlakova.

Satelitske snimke potvrdile su štetu. Trajektni prijelaz je “neprijatelj aktivno koristio za podršku grupiranju svojih trupa na privremeno okupiranom Krimu”, izvijestio je ukrajinski glavni stožer.

No, nije jasno koliko su se južne trupe oslanjale na trajekte. Plovila s ravnim dnom uvijek su bila rezerva sigurnijim i voluminoznijim načinima prijevoza. Najsigurnija i najopsežnija od njih, južna željeznica, netaknuta je i iznimno ju je teško uništiti.

Sve što treba reći, dizanje u zrak nekoliko ruskih trajekata moglo bi obradovati prijatelje slobodne Ukrajine. Ipak, to neće učiniti mnogo da zapravo naškodi ruskim pukovnijama i brigadama u okupiranoj južnoj Ukrajini.

Udari na prijelaze Kerch “više su politički nego vojni i imaju za cilj izvršiti pritisak na Putina pred ruskim narodom”, napisao je u svom biltenu Mick Ryan, umirovljeni general australske vojske.

Ukrajinska kampanja usmjerena na rusku logistiku u južnoj Ukrajini porasla je u opsegu i sofisticiranosti od prvih tjedana 27-mjesečnog rata Rusije protiv Ukrajine.

Na meti Krimski most i brodovi

Prvo su Ukrajinci počeli gađati – raketama krstarećim projektilima Storm Shadow i SCALP i eksplozivnim bespilotnim letjelicama – desantne brodove ruske Crnomorske flote za izvlačenje tereta, naposljetku potopivši ili oštetivši većinu od otprilike desetak plovila.

Prošlog ljeta ukrajinske snage bombardirale su i oštetile Krimski most. Ruskim inženjerima trebalo je šest mjeseci da ga obnove. Ovaj tjedan su Ukrajinci konačno krenuli napadati trajektni prijelaz.

Udaljenost od prve crte do pristaništa trajekta, oko 150 milja, snažno implicira da je ukrajinska vojska ispalila neke od svojih novih M48 ili M57 ATACMS, redom u rasponu od 170, odnosno 190 milja s bojnom glavom teškom 470 funti.

Ukrajina je u travnju dobila M48 ili M57 kao dio svoje druge velike serije od sto ili više ATACMS-a. Ranija serija od nekoliko desetaka ATACMS-a, prošle godine, uključivala je samo modele M39 s kazetnim bojevim glavama – tisuću podstreljiva veličine granate – i dometom od 100 milja.

Dalji leteći ATACMS opustošio je ruske aerodrome, baterije protuzračne obrane i usidrene ratne brodove diljem Krima. To što predstavljaju ozbiljnu prijetnju trajektima ne treba čuditi.

Otporna željeznica

Međutim, nejasno je koliko je to uopće više važno. Možda osjećajući nadolazeću ukrajinsku kampanju snažnih napada, Kremlj je prošlog ljeta ubrzao izgradnju nove dionice željezničke pruge od 50 milja koja povezuje postojeće željezničke linije u istočnoj i južnoj Ukrajini pod ruskom okupacijom.

“Ova ruta također značajno skraćuje vrijeme putovanja od Rusije do Mariupolja u južnoj Ukrajini, skraćujući ga za dane, a ponekad i tjedne, čineći logistiku i pokrete trupa učinkovitijima”, izvijestila je ukrajinska analitička grupa Frontelligence Insight. “Naš tim procjenjuje da bi ova nova željeznica bila dovoljna za opskrbu regije čak i ako Krimski most bude uništen.”

Trebala bi moći i više nego samo nadoknaditi bilo kakvo smanjenje trajektnog prometa preko Kerčkog tjesnaca.

Nije nemoguće zapriječiti prugu, ali je teško. “U prošlosti, kada je Ukrajina pokušala gađati željeznički most koji povezuje Krim s ostatkom Ukrajine, projektili kao što su SCALP i Storm Shadow prouzročili su relativno malu štetu koja nije dugo značajno poremetila željezničke operacije”, objasnio je Frontelligence Insight.

Most preko Kerčkog tjesnaca prema Krimu fotografiran u listopadu 2022. godine, Foto: Reuters

Jednako je teško pogoditi same vlakove, prema Frontelligence Insightu. “Vjerojatno je da Rusi minimiziraju kretanje vlakova tijekom dana, fokusirajući se više na noćne i ranojutarnje operacije kako bi smanjili vidljivost logističkih kretanja.”

Dok ukrajinsko streljivo prekida alternativne linije opskrbe, a Rusi konsolidiraju svoju logistiku na južnoj željeznici, Ukrajinci bi se mogli usredotočiti na nanošenje trajne štete na tračnicama i vlakovima.

Mogu započeti s ciljanjem novog priključka istok-jug, posebno tamo gdje prelazi mostove. “Ukrajina trenutno posjeduje sredstva za ozbiljno oštećenje ove veze, potencijalno je čineći neupotrebljivom tjednima ili čak mjesecima”, izvijestio je Frontelligence Insight. “Međutim, to ovisi o više čimbenika, kao što je broj protuzračnih obrambenih sustava koje je Rusija spremna izdvojiti za zaštitu ranjivih točaka, posebice mostova.”

Ako postoji bilo koji razlog za nadu u moguću ukrajinsku kampanju protiv željeznice, to je da je ruska protuzračna obrana trenutno vrlo slaba dok se Kremlj bori da obrani okupirani teritorij od ukrajinskih bespilotnih letjelica, krstarećih projektila i raketa, a istovremeno štiti industrijske lokacije, radare i aerodromi u užoj Rusiji.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Ukraine’s ATACMS Rockets Are Severing Russian Supply Lines Into Crimea. But The Last Line Is The Toughest.

(Prevela: Nikolina Oršulić)