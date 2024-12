Ukrajinci eksplozivom razorili neboder u Toretsku koji su držali Rusi – ruše svoj grad da bi ga spasili

Ukrajinci razaraju svoj grad Toretsk kako bi ga spasili. To na prvi čas zvuči apsurdno, no nakon proučavanja situacije, čini se boljim od alternativa.

Ruske trupe polako napreduju u nekoliko kritičnih sektora duž linije fronte od 1300 kilometara šireg ruskog rata protiv Ukrajine. Naravno, to košta ruske oružane snage između 1200 i 2000 vojnika i do 100 vozila dnevno, ali to je hladna utjeha brojčano nadjačanim ukrajinskim vojnicima u ovim sektorima—i bivšim stanovnicima mjesta i gradova koji su postali bojišta.

U jednom ključnom gradu, međutim, Ukrajinci su ti koji napreduju. Kako to rade govori o očaju Ukrajinaca dok se širi ruski rat protiv njihove zemlje približava svojoj četvrtoj krvavoj godini. Kako bi oslobodili četvrti Toretska, istočnog grada s prijeratnim stanovništvom od 35.000 stanovnika koje su držali Rusi, ukrajinske trupe detoniraju cijele nebodere u nadi da će pokopati ruske trupe koje su se unutra sklonile.

“Idemo!” viknuo je jedan od gardista. Kamion je odjurio. Nekoliko sekundi kasnije, detonirali su eksploziv, raznijevši prozore na nekoliko katova zgrade.

Exhilarating footage of the Ukrainian SOF Omega unit approaching a building with entrenched Russian militants, rigging it with explosives and blowing it up from a safe distance. pic.twitter.com/3ACqBFrUL5