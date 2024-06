Ukrajinci gube dragocjene borbene avione. Rusi ih uništavaju dronovima

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo gubi dragocjene lovačke i jurišne avione. Zrakoplovna baza Dolgintsevo ukrajinskog ratnog zrakoplovstva jedna je od najranjivijih baza u Ukrajini. Smještena blizu grada Krivij Rih, blizu crte bojišnice u južnoj Ukrajini, baza je unutar dometa najboljih ruskih Lancet dronova.

Otkako je produžena verzija Lanceta – Izdeliye-53 – debitirala u kolovozu, dronovi napadaju Dolgintsevo svakih nekoliko tjedana, ciljajući sve ratne avione parkirane na otvorenim pistama baze.

U devet mjeseci, Lanceti su pogodili najmanje četiri mlazna aviona u Dolgintsevu: dva Mikoyan MiG-29 i dva Sukhoi Su-25. Prva dva napada, prošle jeseni, iznenadila su ukrajinsko ratno zrakoplovstvo – i raznijela par MiG-ova. Treći napad, u studenom, očigledno je pogodio neupotrebljiv Sukhoi koji je služio kao mamac.

No, kako će ukrajinsko ratno zrakoplovstvo opravdati to što im je pogođen naizgled ispravni Su-25 kojeg je Lancet pogodio u utorak ili netom prije? Video kojeg je prenio ruski izviđački dron prikazuje jedan Lancet kako juri prema parkiranom Su-25 – raznosi ga u komade. Nema naznaka da je taj Sukhoi bio mamac.

Ukrajinci svjesni problema s protuzračnom obranom

Ukrajinska vlada zna da ima problem s protuzračnom obranom. Još prošlog mjeseca, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da protuzračna obrana predstavlja “najveći deficit” njegove zemlje.

Nije bez razloga da je Nizozemska prošlog mjeseca organizirala hitnu isporuku dodatnih radara i protuzračnih sustava.

Ovisno o tome kako ukrajinsko ratno zrakoplovstvo rasporedi ove nove sustave, Dolgintsevo bi moglo imati bolju zaštitu – i to uskoro. Do tada, ukrajinskim avionima možda bi bilo dobro da izbjegavaju korištenje te baze.

Su-25 može preletjeti nekoliko stotina milja s punim spremnicima goriva. Podzvučni jurišni avion ne treba polijetati iz Dolgintseva kako bi dosegnuo crtu bojišnice u južnoj Ukrajini. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo ima oko 20 velikih zrakoplovnih baza, desetke manjih aerodroma pa čak i cestovne piste diljem zemlje.

Osim toga, ukrajinske lovačke eskadrile često djeluju nepredvidljivo, kako bi Rusima otežali posao. Njihovi piloti “gotovo nikada ne polijeću i slijeću na istoj pisti”, rekao je general James Hecker, zapovjednik Zračnih snaga SAD-a u Europi i Africi.

Sjeverna Makedonija donirala četiri Su-25

Ukrajinci neće ostati bez aviona Su-25 ovog ljeta, pa čak ni ove godine. Ratno zrakoplovstvo krenulo je u rat s oko 30 potpuno operativnih Su-25 plus još 13 koji su bili na remontu. Sjeverna Makedonija donirala je četiri Su-25 koje su imali kao višak i ukrajinski tehničari su obnovili i popravili neke od otprilike 30 starijih Sukhoija koji su bili u skladištu od pada Sovjetskog Saveza 1991. godine.

Dodatno nabavljeni avioni su više nego nadoknadili 18 Su-25 koje su Ukrajinci izgubili u borbi, uključujući onaj koji je pogođen u Dolgintsevu ovog tjedna. Moguće je, čak i vjerojatno, da 299. taktička eskadrila – jedina ukrajinska jedinica Su-25 – zapravo ima više aktivnih aviona sada nego kad je Rusija krenula u rat protiv Ukrajine prije 28 mjeseci.

Ali to ne znači da bi ratno zrakoplovstvo trebalo trošiti savršeno dobre jurišne avione parkirajući ih na otvorenom u najranjivijoj zrakoplovnoj bazi u Ukrajini.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: The Ukrainian Air Force Keeps Losing Precious Fighters And Attack Planes At The Same Drone-Pummeled Airfield