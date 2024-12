Ukrajinci love sjevernokorejska vozila poslana u pomoć Rusiji

Jedan dron nedavno je u ukrajinskoj regiji Harkiv uništio sjevernokorejsko vozilo Bulsae-4.

Četiri mjeseca nakon što su se na fronti u Ukrajini pojavila prva sjevernokorejska vozila s protutenkovskim projektilima, ukrajinski piloti dronova uspjeli su jedno od njih uloviti i uništiti.

Vozilo Bulsae-4 napao je ukrajinski FPV dron iz 3. jurišne brigade na cesti u Harkivu na sjeveroistoku Ukrajine. U napadu su uništene neke od osam protutenkovskih projektila koje je Bulsae-4 nosio. Skupina iz ukrajinske brigade tvrdi kako je vozilo neutralizirano. “Uništavamo neprijatelja svaki dan!” pohvalili su se.

Ovo je prvi potvrđeni napad na jedno od sve više vozila koje je Sjeverna Koreja, uz tisuće vojnika, poslala u pomoć Rusiji. Uz nepoznati broj vozila Bulsae-4, Sjevernokorejci su navodno poslali nekoliko desetaka haubica M1989 i raketnih bacača M1991.

Pojačanja iz Sjeverne Koreje od velike su važnosti za Ruse. Rusi već mjesecima gube između 1.200 i 2.000 vojnika i do stotinu vozila – svakog dana. Žestoko napadaju u očajničkim pokušajima da (ponovno) zauzmu što više teritorija mogu prije inauguracije novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa 20. siječnja, koji bi mogao potpuno promijeniti politiku rata.

