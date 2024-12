Ukrajinci su svoj sportski avion A-22 poslali na policijsku bazu u Groznom

Sportski avion Aeroprakt A-22, napunjen eksplozivom, do svoje je mete – policijske baze u gradu Groznom – ovog vikenda preletio najmanje 960 kilometara.

Bio je ovo posljednji u nizu napada dalekog dometa ovim letjelicama. Glavni obavještajni direktorat u Kijevu ukrajinske je avione A-22 prenamijenio u jednosmjerne napadačke dronove ranije ove godine.

Oni imaju domet od maksimalno 1.300 kilometara, a uz sustave za navođenje na daljinu i eksplozive, opremljeni su i dodatnim gorivom. Avioni koštaju oko 90.000 dolara. Između ostalog su dosad uspješno pogodili tvornicu dronova, postrojenje za istraživanje projektila i mornaričku vazu prepunu ratnih brodova.

Napad na Grozni snimile su najmanje dvije osobe – jedna s udaljenosti od tek nekoliko metara. Taj napad otkrio je neke nove detalje o ovom improviziranom dronu.

Za početak, čini se kako je letjelica koja je navodno udarila u policijsku postaju imala prekrivene prozore oko kokpita.

