Stari ukrajinski avioni Su-25 postali su precizni bombarderi

Francuske klizne bombe Hammer pomažu ukrajinskim avionima ostati izvan dometa ruske obrane.

Ukrajinske zračne snage više nemaju na raspolaganju mnogo zrakoplova Suhoj Su-25. Ipak, oni koje imaju još uvijek se itekako bore u ratu koji polako ulazi u svoju četvrtu godinu.

Nedavno su objavljene videosnimke s kamera pričvršćenih na ove avione, a na njima se vidi kako sovjetski zrakoplovi na ruske mete izbacuju francuske klizne bombe Hammer.

Prethodno je već bio objavljen sličan video, no on je prikazivao supersonični Su-27 koji izbacuje američke klizne bombe.

Taktika je u ova dva slučaja vrlo slična. Avioni lete nisko i brzo prema fronti, izbjegavajući da ih primijeti ruska protuzračna obrana. U posljednjem trenutku, prije izbacivanja bombi, avioni se krenu penjati.

Viši kut i dodatna visina kilometrima povećavaju domet preciznih bombi. Hammer u slučaju optimalnog izbacivanja može letjeti dalje od 65 kilometara, no uvjeti u Ukrajini često su daleko od optimalnih.

Čak i uz ograničenje niske početne visine, ovaj način izbacivanja bombi čuva ukrajinske avione od najopasnijeg ruskog protuzračnog naoružanja.

Manji gubici

Nisu bez razloga ukrajinski gubici u zraku sada niži nego što su bili ranije ove godine. Ukrajinske zračne snage u rat su krenule s 43 aviona Su-25, dobili su još 18 okvira od Makedonije i Bugarske, a izgubili najmanje 20 aviona u akcijama, što znači da ih je aktivno ostalo još najviše 41.

Prošle godine izgubili su samo tri ili četiri aviona. Ne iznenađuje da su 2024. ukrajinske zračne snage navodno uvele velike promjene u svojoj taktici i prilagodile se stanju na fronti.

Piloti Suhoja u zraku nikada nisu sigurni, ali sada su sigurniji nego prije: uvođenje kliznih bombi transformiralo je zastarjele avione Su-25 u precizne bombardere.

Te bombe toliko su efikasne da ukrajinske zračne snage njima naoružavaju sve svoje starije avione. Predviđajući da će do bombama doći do sve snažnije potražnje, ali i računajući na to da bi novi američki predsjednik Donald Trump mogao umanjiti ili potpuno prekinuti slanje američke pomoći Ukrajini, Ukrajinci su razvili i vlastitu kliznu bombu. Počeli su ju testirati u avionu Su-24 već u rujnu.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

(Prevela: Nataša Belančić)