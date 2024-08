Ukrajinci su uspjeli zauzeti prvi veliki grad u Kursku i zarobiti rekordan broj ruskih vojnika

Čečenske jedinice u Sudži nisu dopustile ruskim trupama da se povuku, već su ih vratile natrag u borbu. Rusi su se odlučili predati.

Osam dana nakon početka invazije na rusku regiju Kursk, ukrajinske trupe – koje broje dijelove ili čitavih pet mehaniziranih i tri zračno-jurišne brigade, kao i nekoliko neovisnih odreda – uspjele su u potpunosti zauzeti prvo veliko naselje: grad Sudžu.

Ali Ukrajinci nisu tek zauzeli grad, u kojemu je prije invazije živjelo 5.100 ljudi, već su i zarobili mnoge ruske vojnike koji su ga branili.

Ukrajinske specijalne snage zarobile su 102 ruska vojnika nakon pada Sudže u srijedu. “Ovo je najveći jednokratni ‘ulov’ od početka invazije na Ukrajinu,” napisao je estonski analitičar koji objavljuje pod nadimkom WarTranslated.

Način na koji su Rusi iz 488. motorizirane pukovnije postali ratni zarobljenici mnogo govori o dinamici borbi u Kursku.

Slabo opremljeni regruti

Kada su ukrajinske snage 6. kolovoza ušle u regiju, prvi ruski vojnici na koje su naišli nisu bili ono najbolje što ruska vojska može ponuditi, već se radilo o slabo opremljenim regrutima pod nezainteresiranim vodstvom.

Službena ruska politika bila je da regruti – muškarci između 18 i 30 godina koji su završili godinu dana obveznog vojnog roka – neće sudjelovati u borbama, već će obavljati uloge u drugoj liniji.

To se promijenilo u Kursku kada je ukrajinski napredak preplavio jedinice i dijelove jedinica koje nikada nisu trebale biti na liniji fronte. Zabilježeno je nekoliko situacija u kojima su se šokirani i prestravljeni ruski regruti – od kojih su neki u životu ispalili tek nekoliko metaka u sklopu obvezne vojne obuke – odmah predali iskusnim ukrajinskim vojnicima.

Među 102 ruska vojnika koje su Ukrajinci zarobili u srijedu navodno je bilo i regruta.

Zarobljeni Rusi u Kursku, 15. kolovoza 2024. / FOTO: EyePress News / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pukovnija koja je branila grad bila je u teškoj poziciji. Nadjačani 88. mehaniziranom brigadom ukrajinske vojske, neki dijelovi pukovnije pokušali su se u srijedu povući. Iz Centra za obrambene strategije kažu kako su ih čečenske “jedinice za blokadu”, koje rade za Kremlj, natjerale da se vrate u borbu.

U sovjetskoj i ruskoj tradiciji, te jedinice prisiljavaju nemotivirane tripe da se bore pod prijetnjom uhićenja – ili strijeljanja. U usporedbi s dobro obučenim profesionalnim vojnicima, vjerojatnije je da će slabo obučeni regruti odlučiti pokušati pobjeći nakon što se nađu pod napadom. U tom smislu, regruti i jedinice za blokadu u ruskoj vojsci su savršen spoj.

Ipak, prisiljavanje pukovnije da se okrene i bori nije pomoglo njenim izgledima protiv 88. mehanizirane brigade ukrajinske vojske.

Neki od 2.000 vojnika iz pukovnije uspjelo se povući iz Sudže u srijedu kada je obližnja ruska jedinica preuzela kontrolu nad najmanje jednom rutom iz grada, izvijestio je Centar. Ipak, dijelovi pukovnije ostavljeni su u gradu, a zarobile su ih ukrajinske snage.

Ovakve po Ruse sramotne situacije mogle bi se ponoviti u Kursku: čini se kako Kremlj u regiju šalje još regruta, u očajničkoj želji da uspori napredak Ukrajinaca. “Rusko vojno zapovjedništvo prebacuje vojnike regrutirane ovog proljeća iz Moskve, Lenjingrada, Kaliningrada, Sverdlovska, Murmanska i Samare u Kursk kako bi ojačali svoje linije,” objašnjavaju iz Centra.

Gdje su profesionalne trupe?

Obični Rusi, koji nikada nisu očekivali da će njihovi sinovi nakon vojnog roka morati ići u pravi rat, nisu zadovoljni. Iz Centra kažu kako “dolazi do negativnih reakcija aktivista za ljudska prava i članova obitelji koji prosvjeduju protiv korištenja regruta u aktivnim borbama.”

Nejasno je zašto Kremlj krši vlastita pravila i riskira političku krizu. Moguće je da ruski zapovjednici čuvaju svoje profesionalne trupe za rusku ofenzivu na istoku Ukrajine, koja trenutno traje.

Također je moguće da jednostavno nemaju profesionalnih vojnika na raspolaganju i da bi slanje kvalitetnih trupa u Kursk kreiralo rupe u ruskim položajima u Ukrajini. Razmještanje profesionalnih vojnika možda će zaustaviti ukrajinsku invaziju, ali time se riskiraju ukrajinski proboji na drugim ratištima.

“Još nismo vidjeli značajne pokrete ruskih trupa,” kaže jedan izvor upoznat s američkim obavještajnim podacima, “i ne znamo je li to zato jer će s time tek započeti ili zato jer jednostavno nemaju trupa koje mogu premjestiti.”

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Ukrainian Troops Capture Their First Big Town In Russia’s Kursk Oblast – And Take A Record Number Of Russian Prisoners

(Prevela: Nataša Belančić)