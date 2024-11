Žestoke borbe u Donjecku, Ukrajinci pripremili zasjedu ruskim vozilima

Ruske snage napreduju u ključnim sektorima regije Donjeck na istoku Ukrajine. Približavaju se utvrđenom gradu Pokrovsku, a istovremeno polako okružuju ukrajinske brigade južno od grada.

U gradu Terniju, 96 kilometara južno od Pokrovska, Rusi se približavaju kroz sela oko rijeke Žerebets. Meta im je naselje Zaricne. Otamo Rusi mogu skrenuti udesno i krenuti na Liman koji je dio lanca strateški važnih naselja u regiji Donjeck. Kako bi ih usporile, dvije mehanizirane brigade ukrajinske vojske – 60. i 66. – poslale su protutenkovske projektile.

Krajem prošlog tjedna, ruska jurišna skupina krenula je prema sjevernom rubu Ternija. Nisu dospjeli daleko.

Ukrajinski timovi na njih su ispalili protutenkovske projektile – američke Javeline i ukrajinske projektile Stugna-P. Pogodili su najmanje četiri ruska vozila.

“Ruska oprema je neutralizirana,” izvijestila je 60. mehanizirana brigada. Za Ruse je još gore to što su ta vozila vjerojatno bila prepuna vojnika. Ruski gubici u Donjecku mogli bi se popeti na nekoliko desetaka ljudi.

60th and 66th Brigades of Ukraine repel Russian AFV column attack with Javelin and Stugna-P ATGMs. https://t.co/3u0lN3zsmG pic.twitter.com/eE8EqhYtGG