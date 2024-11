Ukrajinci u Kursku pripremaju se za tešku bitku: Nasuprot njih su dvostruko nadmoćnije ruske snage

Kremlj od svojih snaga očekuje da vrate kontrolu nad teritorijem u Kursku u narednih nekoliko tjedana.

Ukrajinske snage Kursk su krenule okupirati početkom kolovoza, okupiravši teritorij od 400 kvadratnih kilometara u regiji. Početkom studenog, jednako moćne ruske snage krenule su u protunapad.

U više od dva tjedna žestokih borbi, Rusi su jedva ostvarili kakav-takav napredak. Cesta od naselja Zeleni Šilak do grada Sudže (središta teritorija pod ukrajinskom kontrolom) prepuna je dokaza njihovog neuspjeha: desetaka uništenih i napuštenih oklopnih vozila.

Ipak, Rusi neće samo tako odustati, a njihov najveći napad može krenuti svakog trena. Kremlj je svoje snage od 50.000 vojnika u Kursku ojačao s tisućama trupa iz Sjeverne Koreje, kao i elementima ruske 106. i 76. bojne, 83. zračno-jurišne brigade i 155. brigade. Te jedinice spremne su tik sjeverozapadno od ceste koja prolazi kroz Zeleni Šilak.

“Ubrzo očekujemo ogroman i, po mom skromnom mišljenju, uspješan ruski proboj na mom boku u regiji Kursk,” napisao je ukrajinski pilot dronova kodnog imena Kriegsforscher.

Ruski predsjednik Vladimir Putin svojim je generalima dao rok do veljače da izbace Ukrajince sa zapada Rusije. Ipak, čini se kako je pravi rok 20. veljače – dan inauguracije izabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Trump je obećao prekinuti rat između Rusije i Ukrajine, no njegovi brzinski osmišljeni prijedlozi ovise o neprovedivom prekidu vatre kojom bi se linija fronte zamrznula u stanju u kojem će se u tom trenutku nalaziti.

Putin bi trebao biti zadovoljan bilo kakvim prekidom vatre kojim dobiva kontrolu nad 11 posto Ukrajine. Ali Putin će sigurno biti iznimno nezadovoljan ako se za to mora odreći majušnog dijela Kurska. Vrijeme curi. “Dva ruska odreda i dvije brigade pokrenut će napad s mnogo manevara,” kaže Kriegsforscher.

The tank crew of the Ukrainian 17th Heavy Mechanized Brigade is carrying out a combat mission in the Kursk area: advancing to the mission, delivering supplies to the infantry, engaging enemy positions and infantry, receiving an FPV strike, and retreating without casualties.… pic.twitter.com/qkvUF7kwFg