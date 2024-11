Ukrajinci u Kursku sada koriste i britanske krstareće rakete Storm Shadow

Ovaj napad izveden je samo dva dana nakon što su saveznici Ukrajine dali zeleno svjetlo za korištenje njihovog oružja na ruskom teritoriju.

O dopuštenju SAD-a je New York Times izvijestio u ponedjeljak, a predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski odmah je reagirao riječima: “Projektili će govoriti sami za sebe.” Par sati poslije ukrajinska je vojska ispalila američke rakete ATACMS na skladište streljiva u ruskoj regiji Brijansk.

Američkog predsjednika u stopu su slijedile i britanska i francuska vlada, pa tako Ukrajina ima dozvolu na ruskom teritoriju koristiti i njihovo naoružanje. U srijedu ujutro, ukrajinski bombarderi navodno su 10 krstarećih raketa Storm Shadow, britanske izrade, ispalili na grad Marino u Kursku.

Nejasno je što je bila točna meta, ali 10 ovih raketa je mnogo. Ukrajinske zračne snage obično ih ispaljuju u parovima, iz svojih supersoničnih bombardera Suhoj Su-24.

Video of the first Ukrainian 🇺🇦 strike using UK 🇬🇧 Storm Shadow cruise missiles inside Russia



At least 10 Storm Shadow cruise missiles can be seen striking the target in Marino, Kursk, reportedly an underground command post with Russian and potentially North Korean 🇰🇵 commanders pic.twitter.com/1tQaGhvtuB