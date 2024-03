Ukrajinska nestašica streljiva mogla bi biti okončana zahvaljujući Češkoj

Europski saveznici Ukrajine konačno pronalaze financijske i industrijske resurse kako bi opskrbili Ukrajince topničkim streljivom koje im je potrebno.

Nekoliko odvojenih i paralelnih inicijativa kao što su sporazum o naoružanju Europske unije, masovna kupnja streljiva pod vodstvom Češke i portfelj bilateralnih ugovora između Ukrajine i pojedinačnih savezničkih zemalja, trebale bi rezultirati isporukom od najmanje 700 tisuća granata tijekom sljedećih nekoliko mjeseci.

Ukrajinci bi ovog proljeća preko Europe mogli dobiti više od milijun granata. Prekinu li Rusiji naklonjeni republikanci u američkom Kongresu blokirati američku pomoć Ukrajini u sljedećih mjesec dana, što se čini vjerojatnim, ukrajinski topovi mogli bi dobiti više od milijun granata municije na prelasku proljeća u ljeto.

Međutim, to nije dovoljno da bi Ukrajina parirala Rusiji koja se opskrbljuje streljivom iz vlastitih tvornica i, što je još važnije, iz Sjeverne Koreje. Ipak, to je dovoljno streljiva za ukrajinske oružane snage barem da održe položaj u borbi protiv puno većih ruskih oružanih snaga. Moguće da će im to pomoći i za početak planiranja nove ofenzive. Koja zemlja ima više i bolje topničko streljivo moglo bi biti odlučujući faktor dok ruski rat protiv Ukrajine ulazi u treću godinu.

Kompenzacija dronovima

Upravo je topnički paritet, zahvaljujući američkoj kupnji milijun južnokorejskih granata, omogućio Ukrajini da krene u napad prošlog ljeta. A upravo je iznenadni prekid američke pomoći, i naknadno uskraćivanje možda sto tisuća granata ove zime, natjerao Ukrajinu da prepusti zamah na bojnom polju Rusiji.

U međuvremenu, ruska ofenziva ove godine je podržana nabavom oko 400 tisuća granata mjesečno četiri mjeseca zaredom počevši od rujna od Sjeverne Koreje.

Prema dužnosniku ukrajinske obavještajne uprave, polovica ispaljenih granata nije eksplodirala. Unatoč visokoj stopi njihova zatajenja, Rusi ispaljuju oko deset tisuća granata dnevno duž cijele fronte od gotovo tisuću kilometara. Ukrajinci ispaljuju samo dvije tisuće granata dnevno.

Ukrajinci su to donekle kompenzirali bacanjem čak 50 tisuća eksplozivom napunjenih FPV dronova mjesečno u posljednjih nekoliko mjeseci, no takve bespilotne letjelice s prikazom iz prvog lica ne mogu u potpunosti zamijeniti granatu od 155 milimetara. Dron s pola kilograma eksploziva može imati domet od pet kilometara. Granata nosi 11 kilograma eksploziva najmanje 24 kilometra.

Sa sve manje straha od ukrajinskih haubica, ruski topovi su se gomilali na otvorenom i razornim salvama granata sravnjivali ukrajinske utvrde. S više streljiva, ukrajinski topnici mogli bi raspršiti ruske topnike.

Sramotna izdaja i iskupljenje

Republikanska nagla blokada opskrbe streljivom možda ne bi bila tako pogubna za ratne planove Ukrajine da je Europska unija ispunila obećanje kako će isporučiti Ukrajini milijun granata 2023. godine.

U borbi da povećaju proizvodnju bez ulaganja puno novca ili političkog kapitala, zemlje EU su u konačnici prošle godine isporučile samo pola milijuna granata. Bila je to sramotna izdaja koju je dužnosnici EU tek sada ispravljaju s planiranom isporukom od 170 tisuća granata do ožujka.

U isto vrijeme, Ujedinjeno Kraljevstvo, Finska i druge zemlje NATO-a pojedinačno obećale su Ukrajini određene količine granata do 2024. godine. Možda nekoliko tisuća mjesečno.

Češka inicijativa

Češka je spremna zaustaviti ukrajinsku artiljerijsku krizu. Na sigurnosnoj konferenciji u Münchenu 18. veljače, čelnik češke obrane Jan Jires šokirao je publiku kada je objavio da je njegova vlada otkrila kako se 800 tisuća topničkih granata “nalazi u ne-zapadnim zemljama”. To navodno uključuje i Južnu Koreju.

Granate se mogu kupiti za 1,5 milijardi dolara.

“Većina tih zemalja [nije] voljna podržati Ukrajinu izravno iz političkih razloga pa im je potreban posrednik”, rekao je Jires, prema novinaru Politica Paulu McLearyju i drugim izvorima. Češka će biti posrednik, ako ostali ukrajinski saveznici pomognu platiti streljivo.

Dva tjedna kasnije, Belgija, Kanada, Danska, Nizozemska i oko desetak drugih zemalja skupile su više od polovice novca, što je dovoljno za oko 400 tisuća granata. Ako Česi prikupe ostatak novca, mogli bi kupiti i preostalih 400 tisuća.

Streljivo dobiveno uz češko posredovanje i granate iz EU trebale bi omogućiti Ukrajini da ponovno u proljeće ispuca šest tisuća granata dnevno.

Republikanci na potezu

Prekine li Mike Johnson, krajnje desničarski republikanski predsjednik Predstavničkog doma američkog Kongresa, stranačku blokadu pomoći SAD-a Ukrajini, tih šest tisuća granata dnevno moglo bi postati gotovo deset tisuća.

Američka vojska je pojačala proizvodnju streljiva u svojim tvornicama u Teksasu i Pennsylvaniji i sada može proizvesti 36 tisuća granata mjesečno, većina bi ih mogla ići Ukrajini. Samo ako ih Kongres plati.

Ima razloga za nadu. Brian Fitzpatrick, umjereni republikanac u Zastupničkom domu, podnio je “peticiju za razrješenje” koja bi, uz potporu nekolicine umjerenijih republikanaca kao i većine demokrata, mogla zaobići Johnsona i druge ekstremiste i iznijeti pomoć Ukrajini na glasanje, potencijalno već ovaj mjesec.

Fitzpatrick je za Axios izjavio kako je uvjeren da će peticija dobiti dovoljno podrške. Koliko bi republikanaca odbacilo svoje vodstvo kako bi naoružali Ukrajinu? “Više nego što mislite”, rekao je Fitzpatrick. Ima “puno ljudi koji znaju da je to ispravno.”

Granate uz češko posredovanje i, u manjoj mjeri, granate proizvedene u EU trebale bi zadržati Ukrajinu u borbi. S američkim granatama, potencijalno desecima tisuća mjesečno, Ukrajinci bi mogli učiniti više od pukog preživljavanja. Možda će razmisliti i o povratku u napad.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: With A Million Shells About To Ship, Ukraine’s Artillery Crisis Could End Soon. Thank the Czech Republic

(Prevela: Nikolina Oršulić)