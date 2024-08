Ukrajinska vojska osniva nove mehanizirane brigade: Što to znači za nastavak rata?

Ukrajinska vojska osniva nove mehanizirane brigade. To je znak da ukrajinski vođe ne očekuju da će se širi rat Rusije protiv Ukrajine uskoro završiti. Moglo bi proći nekoliko mjeseci prije nego što prva od novih brigada, koja broji 2 tisuće vojnika, popuni sva svoja mjesta, i još nekoliko mjeseci prije nego što brigade budu spremne za borbu.

Militaryland, koji pomno prati strukturu ukrajinskih vojnih snaga, dobio je fotografije koje navodno prikazuju regrute nove 160. mehanizirane brigade. Prema Militarylandu, nove mehanizirane brigade, sve s oznakama u rasponu od 160 do 169, obučavati će se u stranim zemljama, a mnogi će njihovi regruti biti Ukrajinci koji žive u tim istim zemljama.

Navodno se 160. mehanizirana brigada obučava u Poljskoj.

Stvaranje novih brigada ovisi o dvije stvari: uspješnoj mobilizaciji možda 10 tisuća ili više novih regruta i nastavku strane potpore za ratne napore Ukrajine. Mobilizacija je izvor ljudstva za nove brigade, dok će strani saveznici vjerojatno osigurati većinu teškog naoružanja.

Formiranje brigada serije 160 dolazi tri mjeseca nakon završetka prethodne ekspanzije vojske. Počevši od prošle jeseni, ukrajinska vojska formirala je 10 novih brigada: četiri mehanizirane brigade, pet pješačkih brigada i jednu lovačku brigadu.

Pješačke brigade su najlakše, uglavnom se prevoze kamionima. Lovačka brigada je srednje teška snaga i koristi kamione i laka oklopna vozila. Mehanizirane brigade su najteže: prevoze se oklopnim vozilima, gusjeničarima i na kotačima, i obično putuju s najmanje jednom četom koja sadrži desetak tenkova.

Nije jasno koliko brigada serije 160 vojska trenutno formira i kakve će točno vrste brigada biti. Ako je prethodni krug širenja vojske ikakav pokazatelj, moglo bi ih biti deset.

Kako do potrebnog broja vojnika?

Na papiru, 10 brigada treba 20 tisuća vojnika. Ukrajinski kontroverzni zakon o mobilizaciji, koji je stupio na snagu u svibnju, ima za cilj uvesti još pola milijuna ljudi u oružane snage koje broje milijun pripadnika, smanjenjem dobi za regrutaciju s 27 na 25 godina, dodavanjem kazni za izbjegavanje regrutacije i pružanjem većih poticaja dobrovoljcima.

Različite kopnene snage – vojska, marinci, teritorijalci, nacionalna garda i specijalne jedinice granične službe – nadgledaju oko 100 borbenih brigada i čine većinu vojnog osoblja. Kopnene snage također su pretrpjele većinu borbenih gubitaka Ukrajine, uključujući potencijalno 60 tisuća poginulih do proljeća, ako su izvješća The Washington Posta točna.

Ukrajina mora mobilizirati dovoljno vojnika da nadoknadi gubitke u svim oružanim snagama, dok istovremeno dodaje vojnike za nove brigade i bilo koje potporne jedinice koje im trebaju. To je lakše reći nego učiniti u zemlji s tek 38 milijuna stanovnika koja već podržava vojsku od milijun pripadnika.

Nije bez razloga da ukrajinsko ministarstvo obrane navodno planira regrutirati iz velikog bazena Ukrajinaca koji žive u inozemstvu. Prema podacima Europske unije koje je pribavila Associated Press, oko 768 tisuća ukrajinskih muškaraca u dobi od 18 do 64 godine dobilo je privremenu zaštitu u zemljama Europske unije do kraja prošle godine.

Nakon ljudstva otvara se pitanje – oklopnih vozila

Nabavka oklopnih vozila mogla bi biti jednako teška i nije jasno da bi Ukrajina to mogla učiniti bez trajne strane podrške. Mehaniziranoj brigadi potrebno je nekoliko stotina vozila, uključujući tenkove, borbena vozila, haubice, raketne bacače, sustave protuzračne obrane, inženjerska vozila i kamione.

Deset brigada trebalo bi tisuće vozila. Da bi se to stavilo u perspektivu, tijekom prvih 29 mjeseci šireg rata Rusije protiv Ukrajine, ukrajinski saveznici obećali su oko 12 tisuća vozila za ratne napore. Nisu sva ta vozila dostupna za nove jedinice: ona zamjenjuju otprilike 6.400 vozila koja je Ukrajina izgubila u tih 29 mjeseci.

