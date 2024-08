Ukrajinski dron je u Harkivu zamijetio nešto bizarno – stari ruski tenk s protupodmorničkim bacačem

Pilot dronova iz 3. jurišne brigade ukrajinske vojske ovog je tjedna na fronti kod Harkiva na sjeveru zemlje zamijetio rijetku metu: isprva mu se učinilo da je riječ o moćnom ruskom raketnom bacaču TOS-1.

Tek nakon što je pilot poslao svoj eksplozivni dron u rusko vozilo i raznio ga, ukrajinski promatrači shvatili su da nije riječ o bacaču TOS-1, već o nečemu mnogo neobičnijem – i rjeđem.

Bila je to nova vrsta raketnog vozila, kombinacija tenka T-72B iz 70-ih godina prošlog stoljeća i jednako starog bacača RBU-6000 za mornaričke protupodmorničke rakete. “Frankensteinovska kombinacija ruskog traktora i mornaričkog bacača projektila,” opisali su iz 3. jurišne brigade.

T-72B opremljen bacačem RBU-6000 samo je posljednje u nizu improviziranih čudovišnih vozila u ruskim redovima koji se bore u Ukrajini, a pruža još jedan dokaz sve goreg problema s kojim se Rusi suočavaju.

Veliki gubici u borbenim vozilima

Gubici namjenskih borbenih vozila u Ukrajini premašuju brojku od 16.000, a ruska vojska ne može proizvesti ili iz skladišta izvući dovoljno zamjenskih komada. Ruska vojska u rat u Ukrajini je krenulas oko 50 bacača TOS-1, a izgubila ih je oko pola.

Nestašica bacača objašnjava zašto Rusija navodno uvozi sjevernokorejska vozila s bacačima projektila, ali i zašto pričvršćuje mornaričke bacače na zastarjele tenkove koji se u tisućama nalaze u skladištima diljem zemlje.

Iako je njegova originalna namjena bila potapanje podmornica, RBU-6000 nije loše oružje ni za kopneno ratovanje. Iako neprecizan i zbog toga neprikladan za precizne udare, solidan je za odbacivanje neprijateljskih vojnika.

Problem je domet. TOS-1 može izbaciti dvadesetak raketa na udaljenost od maksimalno 9 i pol kilometara, dok RBU-6000 ispaljuje desetak raketa na upola kraćoj udaljenosti. Što je bacač bliže liniji fronte, to je u većoj opasnosti.

Ukrajinci su uništili pola originalnih bacača TOS-1, što samo dokazuje rizik. Rusi redovito dodatno nadograđuju bacače RBU-6000 sve otkad su ih počeli koristiti na fronti prije oko godinu dana. Najprije su ih pričvšćivali na slabo zaštićene traktore MT-LB i kamione, potom na stare oklope tenkova T-80, a sada i na tenkove T-72B.

Ukrajinske snage jedan su bacač, pričvršćen na kamion, uništile u travnju.

Ipak, Rusi ne mogu učiniti puno da dodatno zaštite svoje čudovišne bacače raketa. Oklop tenka T-72B snažniji je od, recimo, onoga na kamionu Ural.

Najopasniji teritorij na svijetu

No RBU-6000 još uvijek je RBU-6000, bez obzira na to na što je pričvršćen. Radi se o 12 delikatnih raketa, od kojih će svaka sigurno eksplodirati kada ju udari eksplozivni dron, fragmenti artiljerije, pa čak i nekoliko rundi metaka iz strojnice.

Linija fronte u Rusko-ukrajinskom ratu najopasniji je teritorij na svijetu – 1.100 kilometara duga traka rovova i kratera, prepuna mina, nad kojom zuje dronovi. U manje od tri godine proždrla je desetke tisuća vozila i ugasila živote stotina tisuća ljudi.

Ne postoji bacač raketa kratkog dometa, bio to TOS-1 ili improvizirani T-72B-RBU-6000, koji bi tu bio siguran. Pilot dronova 3. jurišne brigade to je dokazao ovog tjedna.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Prowling The Kharkiv Front Line, A Ukrainian Drone Spotted A Bizzare Russian Vehicle: An Old Tank With An Anti-Sub Launcher

(Prevela: Nataša Belančić)