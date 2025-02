Ukrajinski dronovi pretvaraju ruske tenkove u plamteće olupine, usporavajući jednogodišnju rusku ofenzivu

Američka intervencija protiv Ukrajine mogla bi potkopati ukrajinske napore.

Ruski tenk T-80, koji je ukrajinski dron pretvorio u stup plamteće olupine u blizini Pokrovska u subotu ili ranije, nije bio samo tragedija za ruske vojnike u njemu i spektakl za ukrajinske operatere dronova. Bio je to i simbol opasne dileme za Ruse, dok njihov širi rat protiv Ukrajine ulazi u 37. mjesec.

Velika ruska ofenziva bliži se svojoj završnici. I moguće je da bi jedino američka intervencija protiv Ukrajine mogla preokrenuti rusku nesreću.

Čitavu godinu nakon osvajanja ruševina Avdijivke u istočnoj Ukrajini, ruska Operativna skupina „Centar“ – jedna od čak šest takvih skupina duž bojišnice šireg rata – puže prema utvrđenom gradu Pokrovsku, 50 kilometara zapadno.

Veliki gubici Rusa

Snage Operativne skupine „Centar“ – na papiru najmanje 50.000 vojnika, od kojih mnogi pripadaju 41. kombiniranoj armiji – konačno su stigle do predgrađa Pokrovska. No, to ih je stajalo desetke tisuća vojnika i najmanje 2.200 vozila, uključujući i onaj T-80 koji je ovog vikenda eksplodirao u plamenu.

Prema riječima generala Oleksandra Sirskog, ukrajinskog vrhovnog zapovjednika, samo u siječnju oko 15.000 ruskih vojnika „neutralizirano“ je u okolici Pokrovska.

Ukrajinski gubici u tom području bili su znatno manji otkako su iscrpljene ukrajinske brigade konačno napustile Avdijivku prošle veljače. Neovisni analitičar Naalsio izbrojao je 2.300 uništenih, oštećenih i zarobljenih ruskih vozila na pokrovskom pravcu, u usporedbi sa samo 700 ukrajinskih. Omjer veći od tri naprema jedan u korist Ukrajinaca.

Promjena plana

Ti ogromni gubici objašnjavaju zašto Rusi možda napreduju prema Pokrovsku, ali ga još uvijek nisu uspjeli zauzeti. Grad se nalazi na dugom lancu utvrđenih naselja koja se protežu prema sjeveru, do Harkiva. „Operativna skupina ‘Centar’ na pokrovskom pravcu nije zabilježila napredak na bojišnici već tri dana i bila je prisiljena povući se s nekih prethodno zauzetih položaja“, izvijestio je u subotu Ukrajinski centar za obrambene strategije (CDS).

„41. kombinirana armija nije u stanju nastaviti ofenzivu prema sjeveru i sjeverozapadu kako bi ostvarila svoj primarni cilj. Opkoliti Pokrovsk sa zapada i presjeći cestu prema Pavlohradu.“

Budući da su zapeli, Rusi se okreću drugim ciljevima. „Rusko zapovjedništvo u zoni sukoba sada svoju glavnu pažnju usmjerava ne na Pokrovsk, već na obližnje pravce Novopavlivke i Toretska“, objasnio je CDS. Za to su spremni žrtvovati i snage 41. kombinirane armije, navodno premještajući njezinu najmoćniju formaciju – 90. tenkovsku diviziju – s pokrovskog sektora prema jugu, prema Andrijivki, gdje su dva ruska puka postigla „taktičke uspjehe“, prema CDS-u.

Total epic detonation of a Russian T-80BVM’s ammo after a Ukrainian FPV drone strike on the Pokrovsk front! pic.twitter.com/bTo3qDZ9lE — WarTranslated (@wartranslated) February 22, 2025

Utjecaj politike na rat

Naravno, to nije dobra vijest za ruske ratne napore, budući da jedna od njihovih glavnih ofenziva gubi zamah. No, bolje je za Ruse to što njihovi zapovjednici pokazuju sposobnost prilagodbe promjenjivim uvjetima.

Prilagodba je ključna za obje strane dok se rat nastavlja, a politički odnosi se mijenjaju. Sjedinjene Američke Države, jedan od najčvršćih ukrajinskih saveznika pod bivšim predsjednikom Joeom Bidenom, brzo se preusmjeravaju prema Rusiji pod kaotičnim vodstvom predsjednika Donalda Trumpa.

Nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbio Trumpov pokušaj iznude do 500 milijardi dolara vrijednih ukrajinskih rudnih bogatstava, Trumpova administracija zaprijetila je Ukrajini prekidom pristupa Starlink satelitskim terminalima. Mnoge ukrajinske jedinice ga koriste za međusobnu komunikaciju, ali i za povezivanje sa svojim dronovima.

Opasnost za dronove

Starlinkom upravlja SpaceX, tvrtka u vlasništvu krajnje desnog milijardera Elona Muska. On je bio jedan od najvećih donatora Trumpove kampanje i trenutačno predvodi izvaninstitucionalnu organizaciju za „učinkovitost“. Ona je nasumično otpustila desetke tisuća državnih službenika i paralizirala čitave savezne agencije u Washingtonu.

Bez Starlinka, Ukrajina bi se mogla suočiti s poteškoćama u korištenju dronova koji su uništili onaj T-80 i stotine drugih ruskih vozila na krvavom putu prema Pokrovsku. Nije slučajno što je jedan od najbližih europskih saveznika Ukrajine brzo stao u njezinu obranu nakon prijetnji oko pristupa Starlinku.

Poljska pomaže

„Plaćamo i nastavit ćemo plaćati pretplatu za satelitski internet za Ukrajinu“, napisao je na X-u (platformi u vlasništvu Muska) poljski potpredsjednik vlade Krzysztof Gawkowski. „Ne mogu zamisliti da bi netko mogao odlučiti raskinuti poslovni ugovor za komercijalnu uslugu u kojoj je Poljska strana“, dodao je.

Ukrajinski i savezni dužnosnici trebali bi proširiti svoju percepciju onoga što je moguće u ovoj opasnoj novoj eri američki potaknute geopolitičke nestabilnosti. Uostalom, malo tko je mogao zamisliti da će Trump tako brzo ne samo napustiti Ukrajinu, već joj i zaprijetiti. Potkopavajući njezinu samoobranu upravo u trenutku kada ta obrana otežava ruske ratne planove.

Ali on je to učinio.

David Axe, novinar Forbesa