Ukrajinski tenkovi pod štitom dima izbjegavaju dronove i napadaju ruske trupe u Donjecku

Nevjerojatno povećanje broja sićušnih eksplozivnih dronova ne samo u Donjecku, već i duž čitave fronte u ratu između Rusije i Ukrajine dovelo je do, kako kaže jedan think-tank, “početka ere opreznog tenka.”

Ipak, u gradu Kurahove na fronti u Donjecku, ukrajinski tenkovi sve su samo ne oprezni. Izlaze ususret nemilosrdnoj ruskoj ofenzivi i bore se protiv ruskih trupa na iznimno malim udaljenostima. Kako bi izbjegli napade dronovima, ispuštaju dim.

U ponedjeljak su dva tenka – moguće iz 46. brigade – napala ruske trupe iz velike blizine u ruševinama jednog uništenog kvarta. Tenkovi su velikom brzinom napali neprijatelja, a potom se udaljili pod zaštitom generatora dima. Izbjegli su barem jedan ruski dron koji ih je napadao iz zraka.

Ova taktika vrlo je efikasna. “Postoje neki ukrajinski odredi koji dim koriste vrlo efikasno i gube mnogo manje vozila,” naglašava analitičar Andrew Perpetua.

Ukrajinski tenkovski odredi, opremljeni njemačkim tenkovima Leopard 1A5S i Leopard 2A4S, kao i sovjetskim modelima T-64 i T-80, napadaju u ovom dijelu fronte već tjednima.

Krajem listopada, Ukrajinci u Donjecku napustili su jedan oštećeni Leopard 1A5 tijekom povlačenja prema zapadu, ka najutvrđenijem dijelu naselja na zapadnoj obali rijeke Vovče. Ukrajinska artiljerijska brigada prije nekoliko je dana raznijela most preko rijeke kako bi Rusima otežala napredovanje.

Rusi svejedno nadiru. Mogu izgraditi privremeni most ili samo zaobići potoke kroz selo Dalnje, nekoliko kilometara prema jugu. Ukrajinski tenkovi presreću ih na svakom dijelu.

Najmanje jedan tenk Leopard 2 iz 33. mehanizirane brigade spriječio je ruski napad u Donjecku 12. studenog. Sada tenkovi T-80 ili T-64 napadaju ruske trupe negdje u predgrađu Kurahova.

Footage of an epic tank battle near Kurakhove. The Ukrainian tank in front fires at the houses where the Russians were hiding, then blows a smoke screen and retreats. The second tank, which was providing cover, comes under attack from an enemy FPV. pic.twitter.com/trfC4xhcfs