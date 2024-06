Unatoč optužbama da mu više nije stalo do Tesle, Musk dobio kompenzaciju od 56 milijardi dolara

Dioničari Tesle odobrili su izvršnom direktoru Elonu Musku isplatu 56 milijardi dolara na ime plaće i ostalih beneficija kao znak da odobravaju njegovo vodstvo i kao poticaj da zadrži svoj fokus na toj kompaniji, svom najvećem izvoru bogatstva, a to bi mogao postati jedan od najvećih kompenzacijskih paketa u američkoj korporativnoj povijesti, objavio je Reuters.

Također, dioničari Tesle odobrili su preseljenje kompanije iz Delawarea u Teksas, a ponovno su u Upravni odbor izabrali i Muskova brata Kimbala Muska te sina medijskog mogula Ruperta Murdocha, Jamesa Murdocha, izvijestili su iz Tesle o odlukama dioničara na godišnjoj skupštini.

Ujedno, dioničari su povećali razinu svoje kontrole tako što su odobrili prijedloge da se skrati trajanje mandata članovima Upravnog odbora na godinu dana te da se snizi potreban broj glasova za izglasavanje odluka, za što će sada biti potrebna tek jednostavna većina.

“Ne otvaramo samo novo poglavlje za Teslu, nego započinjemo novu knjigu”, izajvio je Elon Musk na pozornici za vrijeme skupštine.

Odluku o plaći i ostale odluke dioničari su izglasali velikom većinom, što naglašava potporu koju Musk uživa kod malih dioničara Tesle, od kojih su mnogi veliki obožavatelji tog milijardera.

Prijedlog o golemom kompenzacijskom paketu prošao je unatoč protivljenju nekih velikih institucionalnih ulagača i tvrtki posrednika, no Musk bi se mogao suočiti s dugom pravnom borbom da uvjeri suca iz Delawarea koji je u siječnju poništio taj paket, opisavši ga “neshvatljivim”, a mogao bi se suočiti i s novim tužbama u vezi te isplate.

Forbes je uoči skupštine pisao i o brojnim ulagačima koji su nekoć obožavali Muska, pravim fanovima koji su fanatično slijedili njegov put, a sada su počeli preispitivati predanost Elona Muska budućnosti Tesle.

“Kada sam 2018. godine glasao za paket, to sam temeljio na informacijama koje sam imao u to vrijeme i činjenici da je Elon u Tesli radio cijelo vrijeme,” izjavio je Ross Gerber za Forbes. “Sada sam protiv zbog novih faktora, a najvažniji je taj da on više ne radi u Tesli. On radi za xAI i za X. Tesla mu nije prioritet.”

No, unatoč otvorenim kritikama nakon nove skupštine – Musk je pobjednik i biti će zanimljivo pratiti kao će se dalje postaviti njegovi najveći kritičari.

‘Zeleno svjetlo’ dioničara za isplatu goleme plaće služi i kao potvrda da ulagači ne žele riskirati budućnost tvrtke. Naime, u siječnju je Musk zaprijetio da će raditi proizvode s umjetnom inteligencijom i robotikom izvan Tesle ako ne uspije steći dovoljnu kontrolu glasanja, što se u biti odnosilo na odobravanje kompenzacijskog paketa za 2018. godinu. Musk je preusmjerio je fokus tvrtke na robotaksije, odlažući proizvodnju jeftinijih električnih automobila za masovno tržište. Cijena Tesline dionice pala je oko 60 posto u odnosu na vrhunac iz 2021. jer je prodaja električnih vozila usporena, a Muskova pozornost ‘šeće’ između Tesle i drugih tvrtki koje vodi.