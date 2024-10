Upoznajte poduzetnika koji sprema kuhane obroke za pse, a za recepte je konzultirao i veterinare (video)

Osnivač Pas Kitchena Ivan Zovko pronašao je na tržištu prazan prostor koji je odlučio ispuniti svojim proizvodom – kuhanim obrocima za pse. Proizvođači su fokusirani na dehidriranu hranu koju vlasnici pasa najčešće biraju. No, zdravlje na svom tanjuru mnogi žele servirati i na tanjuru svog kućnog ljubimca, a to je već poslovna prilika

Četiri recepta za šape polizati, tako se na internetskoj stranici Pas Kitchena reklamiraju kuhani obroci za pse. Svi ukućani danas paze na prehranu, pa i oni dlakavi sa četiri noge. Za to se pobrinuo Ivan Zovko.

“Ideja je nastala još 2021.godine, kada sam shvatio da nema zdrave hrane za kućne ljubimce na našem tržištu. U razgovoru s veterinarima i nutricionistima shvatio sam da postoji prostor i da bismo mogli početi kuhati hranu za pse”, ispričao je urednici emisije Forbes Hrvatska Tei Johnman Nitraj.

Recepturu su razvili u suradnji s Veterinarskim fakultetom u Zagrebu i Veterinarskim institutom u Italiji. Sva četiri recepta koja su stavili na tržište su mesna, ali riječ je o balansiranim obrocima. Svaki obrok sastoji se od svježeg mesa, povrća, ugljikohidrata iz krumpira, riže ili batata i dodanih mikrominerala i vitamina u određenim omjerima. Sastojke, koji se nabavljaju u lokalnim mesnicama i OPG-ovima, kratko kuhaju na pari, šokiraju i dostavljaju smrznute, u porcijama pakiranima u biorazgradive vrećice.

Pas Kitchen funkcionira na pretplatničkom modelu. Nakon što ispune upitnik pri prvoj registraciji na njihovoj online trgovini gdje je potrebno ispuniti podatke o karakteristikama psa, navikama, načinu prehrane, korisniku se dostavljaju mjesečne zalihe hrane.

“Pretplata je vrlo jednostavna. Svaki mjesec vam dostavljamo paket prilagođen za vašeg psa. Ne morate brinuti ima li pas dovoljno hrane jer mi na adresu dostavljamo hranu. Cijena ovisi o veličini psa, za razliku od klasične hrane mi ne prodajemo hranu po kili, već ispunite upitnik o vašem psu i mi ovisno o tome složimo paket. Cijene su od 100 do 300 eura za zbilja velike pse”, ispričao je Zovko.

Trenutno njihovu hranu konzumira oko 2.000 pasa, a imaju više od 300 pretplatnika mjesečno.

Foto: Grace Chon / ImageSource / Profimedia

Sve je počelo sa Zovkovim psom koji je imao problema s probavom. Pokušavajući odgovoriti na taj problem u svom kućanstvu, krenuo mu je kuhati balansirane obroke pa shvatio da to donosi rezultate.

Pokretanje posla nije prošlo bez izazova, a jedan od njih je bio što su kriteriji za dobivanje dozvole za pripremu hrane za kućne ljubimce stroži su od onih za pripremu hrane za ljude. Također, kaže kako u ministarstvu nije postojao segment kuhane hrane za ljubimce. No, to se sve riješilo u hodu. Tvrtka sada privikava vlasnike pasa na to da ne kupuju vreće hrane od dvadeset kilograma već hranu naručuju online i dočekuju na svojoj adresi.

Chef zdrave hrane za pse svojim je poduzetničkim pothvatom zainteresirao i investitore. Za Forbes Magazin ispričao je kako su ove godine završili prvu investicijsku rundu. Tvrtka je prošle godine, prema podacima Fine, poslovala s 86 tisuća eura prihoda.

Pogledajte više o Pas Kitchenu u videu: