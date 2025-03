Uvjeti poslovanja u Hrvatskoj sve bolji, no problemi ostaju radna snaga, porezi i inflacija

Nedostatak odgovarajuće radne snage, oporezivanje rada i inflacija najveća su tri problema s kojima su se susretale hrvatske tvrtke u 2024. godini. Zaključak je to istraživanja koje je AmCham proveo među svojim hrvatskim tvrtkama članicama. Većina ih uspijeva usklađivati plaće s rastom inflacije.

Izvršna direktorica hrvatskog ogranka Američke gospodarske komore (Amcham) Andrea Doko Jelušić predstavila je u utorak rezultate najnovijeg istraživanja poslovnog okruženja u Hrvatskoj. Prema njima, tri najveća problema u 2024. godini bili su nedostatak odgovarajuće radne snage, oporezivanje rada i inflacija.

Proširi li se promatrano razdoblje na zadnjih pet godina, (bilo je moguće više odgovora, op.a.) ispitanici su kao najveće probleme istaknuli cijenu rada (56%), dostupnost i kvalitetu radne snage (54%) te provedbu pravnih pravila i procedura (32%). Slijede kvaliteta zakonskog okvira, pravosuđe, korupcija, razina oporezivanja, poticaji i druge državne mjere, uvjeti plaćanja za robu i usluge, potražnja za robama i uslugama, uvjeti financiranja i mogućnost trgovinske razmjene.

Iz godine u godinu uvjeti sve bolji

Najveća poboljšanja uočili su u području potražnje za robama i uslugama (40%), uvjetima financiranja (30%) i mogućnosti trgovinske razmjene (29%). Slijede poticaji i druge državne mjere, uvjeti plaćanja za robu i usluge, razina oporezivanja, provedba pravnih pravila i procedura, korupcija, dostupnost i kvaliteta radne snage, kvaliteta zakonskog okvira, pravosuđe i cijena rada.

No, ukupan dojam o uvjetima poslovanja u Hrvatskoj sve je bolji. Za čak 64,47 posto anketiranih poslovna situacija se poboljšala u 2024. godini, a 60,71 posto njih misli da su se uvjeti poslovanja u Hrvatskoj poboljšali u posljednjih pet godina. No treba imati na umu kako su ispitanici bile 152 od 360 tvrtki hrvatskih članica AmChama. Riječ je o tvrtkama različite veličine, no s natprosječnim poslovnim rezultatima.

Manji broj plaća ne prati inflaciju

U tom kontekstu treba promatrati i povećanje plaća, koje dodatno potiče inflacija. Kao što se može vidjeti iz donjih grafova, 62,41 posto tvrtki uspjelo je uskladiti plaće s rastom inflacije. Malo više od polovice usklađivat će ih s rastom inflacije i u 2025. godini, a njih 31,58 posto planira i veće povišice.

Broj zaposlenih rastao je kod 49,34 posto tvrtki, a kod njih 40,13 ostao isti. Smanjio se kod 10,53 posto tvrtki. U sljedeće tri godine većina tvrtki planira nova zapošljavanja. Njih 18,52 posto zaposlit će više od 20 zaposlenika, a 49,63 posto manje od 20.

U usporedbi s državama u regiji, ispitanici glavnom prednošću smatraju članstvo u Europskoj uniji koje je istaknulo njih 75 posto. Geostrateški položaj kao prednost prepoznalo je njih 53 posto, dok 46 posto ističe potencijal za turističku djelatnost.

Bolnica iz Pittsburgha uskoro otvara kliniku za liječenje raka u Hrvatskoj



Upitana za američke investicije u Hrvatskoj, Andrea Doko Jelušić odgovorila je kako će američki UPMC uskoro otvoriti svoj centar koji je izgrađen u sklopu opće bolnice u Zaboku. UPMC Hillman Cancer Center globalno je poznat po pružanju napredne skrbi kod liječenja raka. Pacijente povezuju s integriranom mrežom stručnjaka, svjetski poznatih kliničara, akademskih istraživača, programima specijalizacija i centrima za liječenje u njihovom glavnom američkom centru u Pittsburghu. Djeluje u više od 70 onkoloških centara u SAD-u i pet onkoloških centara u Irskoj, Italiji i uskoro Hrvatskoj.