Veliki i neočekivani potres u SAD-u: Samo strane tvrtke morat će prijaviti stvarnog vlasnika

Američke tvrtke više nisu dužne pridržavati se zahtjeva za izvješćivanje informacija o stvarnom vlasništvu (BOI) prema Zakonu o transparentnosti poslovanja (CTA). Ministarstvo financija prvo je ovu dramatičnu promjenu politike objavilo na društvenim mrežama. Uslijedilo je priopćenje objavljeno na njihovoj web stranici. Predsjednik Donald Trump proslavio je ukidanje onoga što je nazvao “nečuvenim i invazivnim” zahtjevom na Truth Socialu.

CTA, koji je prošao uz dvostranačku podršku, imao je za cilj ograničiti korištenje anonimnih lažnih tvrtki u trgovini drogom, pranju novca i drugim kriminalnim aktivnostima. Podaci o stvarnim vlasnicima svake korporacije bili bi dostupni policiji. Ali nisu trebali biti javno objavljeni.

Pomoć ruskim oligarsima

Član Senatskog odbora za financije Ron Wyden (demokrat iz Oregona) odmah je osudio ovu odluku. “Lekcija je da je Trump bogati financijski kriminalac i da vodi svoju administraciju za dobrobit drugih bogatih financijskih kriminalaca.” Naime, ovo je još jedan poklon sumnjivim ruskim oligarsima i peračima novca. Imaju puno razloga za slavlje ovih dana zahvaljujući Trumpu.”

U objavi na svojoj web stranici, Ministarstvo financija je izjavilo da ne samo da neće provoditi nikakve kazne povezane s pravilom BOI prema postojećim regulatornim rokovima (tj. prema pravilima koje je donijela Bidenova administracija), nego da neće provoditi kazne ili novčane kazne protiv američkih građana, domaćih tvrtki ili njihovih stvarnih vlasnika “čak i nakon što nadolazeće izmjene pravila stupe na snagu”.

Nova pravila koja će biti predložena suzit će opseg obveznog izvješćivanja samo na inozemne tvrtke, kažu u Ministarstvu financija. Još nije sasvim jasno hoće li se to odnositi samo na strane tvrtke registrirane u SAD-u. Ili čak američke tvrtke u vlasništvu stranih osoba i entiteta.

Prije objave ove odluke zahtjevi za prijavu primjenjivali su se na tvrtke osnovane u SAD-u, kao i na strane tvrtke registrirane za poslovanje u bilo kojoj američkoj državi ili s indijanskim plemenima.

Nisu svi informirani

“Ovo je pobjeda zdravog razuma”, rekao je američki ministar financija Scott Bessent nakon objave. “Današnja odluka dio je hrabrog plana predsjednika Trumpa da oslobodi američki prosperitet smanjenjem pretjerane regulative. Posebno za mala poduzeća, koja su okosnica američkog gospodarstva.”

Čini se da Mreža za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN) — odjel zadužen za provođenje CTA-a — nije bio unaprijed obaviješten o promjeni pravila. Prošli tjedan, nakon niza sudskih odluka koje su omogućile nastavak zahtjeva za BOI, FinCEN je na svojoj web stranici objavio da će izdati privremeno pravilo kojim se produljuju rokovi za podnošenje BOI najkasnije do 21. ožujka 2025.

Od jutros, FinCEN-ovo web mjesto još nije ažurirano kako bi odražavalo najnoviju odluku Ministarstva financija. Na zahtjev za komentar ove promjene nije odmah odgovoreno.

Pozadina

Kongres je usvojio Zakon o transparentnosti poslovanja nakon godina rasprave o problemima koje stvaraju anonimne fiktivne tvrtke. Zakon je bio dio Zakona o autorizaciji nacionalne obrane za fiskalnu godinu 2021. Tadašnji predsjednik Trump stavio je veto na zakon iz nepoznatih razloga. Kongres je odbacio njegov veto u siječnju 2021., prije nego što je Joe Biden preuzeo dužnost predsjednika.

Ministarstvo financija službeno je počelo prihvaćati zahtjeve za stvarno vlasništvo (BOI) 1. siječnja 2024.

Prema CTA-u, obveznici mogu biti domaće tvrtke osnovane prema zakonima države ili indijanskog plemena, kao i subjekti osnovani prema zakonima strane zemlje i registrirani za poslovanje u bilo kojoj američkoj državi ili plemenskoj jurisdikciji. To može uključivati ​​ograničena partnerstva, partnerstva s ograničenom odgovornošću (LLP), poslovne trustove, društva s ograničenom odgovornošću (LLC, uključujući SMLLC) i korporacije. U biti, svaki subjekt koji bi se registrirao kod države.

Postoji nekoliko iznimaka — konkretno, 23 vrste subjekata izuzete su od obveze izvješćivanja. To uključuje javna poduzeća, neprofitne organizacije i određena velika operativna poduzeća.

REUTERS/Elizabeth Frantz

Oštre kazne

Kazne za nepoštivanje zahtjeva su stroge. Osoba koja namjerno prekrši zahtjeve za prijavu može biti podvrgnuta građanskim kaznama do 500 USD za svaki dan kršenja. Kao i kaznene kazne u obliku zatvora do dvije godine i novčane kazne do 10.000 dolara.

Prema zakonu kako je napisan i usvojen u Kongresu, približno 32 milijuna tvrtki podlijegalo je CTA-u 2024. Međutim, prema posljednjoj odluci Ministarstva financija, zahtjev za izvješćivanje sada bi se primjenjivao samo na strane tvrtke. Broj tvrtki na koje će novo pravilo utjecati još nije jasan.

Sudske presude

Nekoliko mjeseci nakon što je CTA stupio na snagu, savezni sud proglasio ga je neustavnim. Presuda je dostavljena u postupku koji su pokrenuli National Small Business United (također poznat kao National Small Business Association ili NSBA) i Isaac Winkles. Okružni sudac SAD-a Liles C. Burke iz Alabame utvrdio je 1. ožujka 2024. da je CTA neustavan “jer premašuje ustavna ograničenja ovlasti Kongresa”.

Od tada su diljem zemlje pokrenuti razni pravni postupci, uključujući i one pred Vrhovnim sudom. Cilj je bio proglasiti ga neustavnim. Nedugo prije najnovije objave Ministarstva financija, sud u Teksasu presudio je da su zahtjevi za prijavu podataka o vlasništvu poduzeća (BOI) prema CTA-u ponovno na snazi. Kao rezultat toga, FinCEN je produljio rok za podnošenje prijave za većinu tvrtki do 21. ožujka 2025.

Što dalje?

Iznenadna objava ostavila je tvrtke s brojnim neodgovorenim pitanjima. Uključujući i ono što će se dogoditi s podacima koji su već prikupljeni.

Zakon je imao za cilj otežati prikrivanje identiteta i nezakonito stečene imovine kroz fiktivna poduzeća i netransparentne korporativne strukture. Tvrtke i vlasnici morali su dostaviti podatke uključujući ime, datum rođenja, adresu i skeniranu kopiju identifikacijskog dokumenta (vozačke dozvole ili putovnice) za svakog “krajnjeg vlasnika”. Slični podaci morali su biti dostavljeni i za podnositelje zahtjeva. Obično osoba koja je pomogla u osnivanju tvrtke (najčešće tvrtka koja pruža usluge osnivanja tvrtke ili odvjetnik).

Prije donošenja ove odluke, milijuni tvrtki već su ispunili ovu obvezu. Postavlja se pitanje što će biti s podacima koji su već poslani. FinCEN još nije dao odgovor na ovo pitanje.

Ostaje nejasno i što će biti s predmetima koji su još u tijeku pred sudovima. Postupci su trenutačno u tijeku pred najmanje četiri savezna žalbena suda. Moguće je da će biti podneseni dodatni zahtjevi kako bi se uprava natjerala da poštuje zakon.

Važno je napomenuti da zakon još uvijek postoji. Unatoč tvrdnjama Ministarstva financija, izvršna vlast ne može jednostavno poništiti zakon koji je usvojio Kongres. Međutim, može odlučiti da ga ne provodi agresivno (kao što smo vidjeli u drugim područjima, kao što je kriminalizacija kanabisa). To bi moglo izazvati komplikacije jer bi buduća uprava mogla odlučiti ponovno započeti s provedbom zakona.

Reakcije

Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Nacionalna udruga malih poduzeća (NSBA), koja je prvo tužila Ministarstvo financija zbog CTA-a, pozdravila je najavu. Predsjednik i izvršni direktor Todd McCracken rekao je: “Danas je dobar dan za mala poduzeća. Pohvaljujem upravu što je ovaj zakon prepoznala onakvim kakav jest. To je veliki teret za one koji otvaraju radna mjesta, a neće značajno pridonijeti borbi protiv pranja novca. Godinama upozoravamo na probleme s ovom uredbom. Drago mi je da smo konačno uspjeli prenijeti našu poruku.”

Koalicija za financijsku odgovornost i korporativnu transparentnost (FACT), nestranačka koalicija više od 100 organizacija, nije bila oduševljena odlukom. Izvršni direktor Ian Gary rekao je:

“Jednim tvitom administracija je poništila 15 godina dvostranačkih napora u Kongresu da se okonča problem anonimnih lažnih tvrtki.” Oni su omiljeno oruđe globalnih neprijatelja i kriminalaca. Uključujući trgovce fentanilom, perače novca i utajivače poreza. Ovo osujećivanje CTA-a protuustavna je subverzija namjera Kongresa i neće izdržati na sudu.”

Main Street Alliance (MSA) vjeruje da će odluka naštetiti malim tvrtkama. Izvršni direktor Richard Trent rekao je:

“Neodgovorni pokušaji administracije Donalda Trumpa da potkopa zahtjeve izvješćivanja o vlasništvu nad poduzećima potkopavaju ključne zaštitne mjere.” Slabljenje ovih pravila omogućit će lošim akterima da nastave zlostavljati i nanositi štetu poštenim vlasnicima malih poduzeća te iskriviti tržište u korist korupcije. Zato MSA čvrsto stoji uz načela transparentnosti i poštenog poslovanja. “Poslovi u Main Street Allianceu zaslužuju bolje.”

Nate Sibley, istraživač i direktor Kleptocracy Initiative Instituta Hudson, smatra da će ova odluka potkopati službenu politiku administracije u borbi protiv trgovine drogom. Izjavio je:

“Ovaj potez slabi sposobnost administracije Donalda Trumpa da istraži financiranje kartela i suzbije profite koji potiču smrtonosnu trgovinu fentanilom i ljudima preko južne granice. Terorističke organizacije poput Hamasa i Hezbollaha, kao i glavni američki protivnici poput komunističke Kine, oslanjaju se na lažne tvrtke kako bi sakrile aktivnosti koje prijete sigurnosti i prosperitetu Sjedinjenih Država. Američko povlačenje iz napora da razotkrije ove sumnjive financijske mreže ozbiljna je pogreška. Koristi i jača naše najgore neprijatelje.”

Kelly Philips Erb, novinarka Forbesa