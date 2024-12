Veliko gradilište kod Super Konzuma u Radničkoj: Niče nova poslovna zgrada, a stari centar se dograđuje

Ante Bračić, slovensko-hrvatski poduzetnik i poslovni partner Pavla Vujnovca koji je povoljno kupio Super Konzum u Radničkoj ulici u Zagrebu od Fortenova grupe, odlučio je krenuti u veliki građevinski pothvat. Ispred trgovačkog centra gradi se velika poslovna zgrada, a sam centar će biti nadograđen s još jednom etažom i povezan s novom poslovnom zgradom svojevrsnim mostom

Još krajem rujna objavljeno je u Jutarnjem listu da se priprema gradnja velikog poslovnog kompleksa na prilično malom prostoru ispred Super Konzuma Radnička, prema Aveniji Vukovar. Arhitekt Pero Vuković iz studija za arhitekturu i urbanizam Arhiv najavio je da će zgrada imati „najviši standard u Hrvatskoj“, te da će biti „u rangu s najboljim praksama u Londonu i New Yorku“, te se konstatiralo da je to još jedan korak prema tome da cijela Avenija Vukovar postane zagrebačka verzija njujorške Pete avenije. Kao investitor je predstavljena slovenska tvrtka TC3KGS Invest hrvatsko-slovenskog poduzetnika Ante Bračića, poznatog suradnika u nekretninskom biznisu Pavla Vujnovca, koji je u studenom 2022. godine pod vrlo povoljnim uvjetima kupio kompleks Super Konzuma u Radničkoj, a kupio je i cijeli niz trgovina Mercatora u Sloveniji.

No, iako je u rujnu 2024. najavljeno da će gradnja te atraktivne poslovne zgrade početi u listopadu, tek ovih dana je počela priprema gradilišta. Na pitanje je li se projekt zakomplicirao, arhitekt Vuković za Forbes Hrvatska odgovara da je sve pod kontrolom, da je samo došlo do malog kašnjenja „zbog papirologije“.

Pogled na park ispred Super Konzuma koji postaje gradilište; Foto: Forbes Hrvatska (rujan 2024.)

Počela priprema gradilišta

Gradit će tvrtka Kamgrad, koja je već prisutna na mnogim gradilištima u Zagrebu, a ako će sve biti u redu, projekt bi trebao biti završen u prvom dijelu 2027. godine. Pero Vuković za Forbes Hrvatska kaže da je interes za poslovne prostore u zgradi bio izniman, i da su gotovo svi već zakupljeni.

U četvrtak, 5. prosinca gradilište je već djelomično bilo opasano ogradom. Jedan kamion je dovozio materijal, a trajala su i mjerenja, no teške mehanizacije još nije bilo, a ni table s podacima o gradilištu – te su građani zastajali i propitivali “što će se tu raditi?”, hoće li se rušiti drveće itd. A radovi će biti intenzivni – jer kopati će se u veliku dubinu. Parcela na kojoj je sada park, a postati će gradilište za novogradnju, ima 35 tisuća četvornih metara, a ukupna kvadratura planirane poslovne zgrade iznosi 34 tisuće kvadrata nadzemno i 16 tisuća podzemno, objasnio je Vuković. Pročelje uz Vukovarsku će biti dugo više od 140 metara – s prolazom u sredini, od pročelja nove zgrade do ulaza u postojeći Super Konzum.

S obzirom da je najavljena gradnja predstavljena kao velika poslovna zgrada, a parcela na kojoj je park ispred Super Konzuma Radnička doima se prilično „tijesno“, zanimalo nas je kako su ishodovane dozvole i nije li došlo do prevelike izgrađenosti, no iz nadležnih službi Grada Zagreba odgovaraju da je sve u skladu s GUP-om. A Pero Vuković kaže da se – prema postojećem GUP-u – moglo gradititi i više i da oni niti nisu išli „na maksimum“.

Pogled na novogradnju iz Avenije Vukovar – kompjuterska ilustracija buduće zgrade; Foto: ARHIV studio

Gradski ured otkriva da se radi prije svega o nadogradnji

Iz odgovora Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove saznajemo međutim da se ne radi „samo“ o izgradnji zasebne poslovne zgrade koja će gledati prema Aveniji Vukovar i sakriti Super Konzum Radnička, nego se radi o cijelom kompleksu odnosno nadogradnji postojećeg Super Konzuma i gradnji trafostanice.

„ Sukladno zakonu, javno-pravna tijela dužna su izdavati dozvole kad su zahtjevi za njih podneseni u skladu s propisima. Tako su pravomoćnom lokacijskom dozvolom određeni lokacijski uvjeti za faznu rekonstrukciju – dogradnju i nadogradnju postojeće poslovno-trgovačke građevine Radnička 49 (SuperKonzum Radnička) i gradnju trafostanice s pripadajućim SN kabelima, na građevnoj čestici označenoj k.č.br. 69/13, k.o. Trnje, nakon što je u provedenom postupku utvrđeno da je uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole priložena propisana dokumentacija, da su utvrđenim svi propisani posebni uvjeti i uvjeti priključenja, te da je idejni projekt izrađen po ovlaštenom projektantu u skladu s Generalnim urbanističkim planom grada Zagreba i u skladu s utvrđenim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja.“, navedeno je u odgovoru iz Grada Zagreba.

Park ispred Super Konzuma Radnička koji postaje gradilište; Foto: Forbes Hrvatska (5. prosinca 2024.)

Dakle, iako se nestručnom oku čini da će teško biti u postojeći neveliki park zgurati golemu poslovnu zgrada – sve je u skladu s GUP-om.

„Prema Generalnom urbanističkom planu grada Zagreba, kartografskom prikazu ”Korištenje i namjena prostora”, građevna čestica (površine veće od 35 000 m²) je unutar gospodarske namjene – poslovne (oznaka K1) s naznačenim prostorom rezervacije za proširenje postojećih prometnica, a prema kartografskom prikazu ”4) Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora 4a) Urbana pravila ” nalazi se unutar područja urbanog pravila “Uređenje i urbana obnova prostora visoke gradnje“ (oznaka 2.9.), slijedom čega se na istu primjenjuje čl. 76., Detaljna pravila b) u zoni javne i društvene, poslovne i ugostiteljsko-turističke namjene, Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba koja omogućavaju gradnju i rekonstrukciju prema programu osnovne namjene, pri čemu drugi lokacijski uvjeti (izgrađenost građevne čestice, GBP, ki, visina građevine i prirodni teren) nisu ograničeni.“, pojašnjeno je iz Grada.

Prostor je definiran kao poslovna zona – naglašavaju iz Grada

Prostor omeđen Radničkom, Vukovarskom i Heinzelovom ulicom se, naglašavaju iz Grada, posljednjih desetljeća se u skladu s odredbama Generalnog urbanističkog plana razvija kao poslovna zona. „Namjena K1 nije se mijenjala ni u aktualnim Izmjenama i dopunama GUP-a. Taj se prostor doživljava kao klaster visokih poslovnih zgrada, akcent na pristupu gradu, dovoljno daleko od središta kako ne bi opterećivao njegovu prometnu mrežu, a dovoljno blizu da s njim bude dobro prometno povezan.“, pojašnjavaju.

Iz opisa rekonstrukcije i nadogradnje koju prezentira Grad dobivaju se obrisi velike poslovne zgrade, koja će ići u podzemlje minus 4 etaže, a u visinu 9 katova, a otkriva se i da će se na Super Konzum dograđivati s dodatnom etažom za parkiralište, da će postojeće parkiralište imati još jednu etažu iznad, a tu je i posebna atrakcija – svojevrsni most kojim će biti povezan sadašnji kompleks Super Konzuma s planiranom zgradom ala Peta avenija.

Pogled na buduću novogradnju i spojka u vidu mosta sa nadograđenim trgovačkim centrom; Kompjuterska simulacija: ARHIV

„Idejnim projektom je opisana i prikazana rekonstrukcija – nadogradnja i dogradnja postojeće poslovno-trgovačke građevine na način da se planira nadogradnja drugog kata (poslovni prostor – uredi), te dogradnja poslovnog volumena visine 4 podrumske etaže i 9 nadzemnih etaža (4Po+P+8) koji je smješten južno, prema Ulici grada Vukovara, uz postojeću internu prometnicu, te je u razini drugog kata povezan s nadograđenim drugim katom postojeće zgrade. Planirana je i (manja) dogradnja prizemlja postojeće zgrade i na zapadnom pročelju, gradnja trafostanice, diesel agregata, te izgradnja dodatne etaže – platforme s parkirališnim mjestima iznad postojećih otvorenih parkirališnih mjesta na krovu postojeće, istočne podrumske garaže.“, stoji u službenom odgovoru iz Grada.

Vuković pojašnjava da će „most“ biti ostakljen, te da će i osim što će služiti za prelaz iz jednog objekta u drugi i u tom segmentu biti izuzetno atraktivni prostori.

Postavlja se ograda oko gradilišta ispred Super Konzuma; Foto: Forbes Hrvatska (5.12.2024.)

Ishodovane građevinske dozvole

„Posebni uvjeti i uvjeti priključenja za predmetni zahvat u prostoru utvrđeni su po nadležnim javnopravnim tijelima u zasebnom postupku, kako to propisuje Zakon o prostornom uređenju.“, navedeno je još u odgovoru Grada Zagreba, a saznali smo i da je za prvu od planirane četiri faze određene lokacijskom dozvolom, koja obuhvaća zaštitu građevinske jame i izmještanje postojećih internih hidroinstalacija na k.č.br. 69/13, k.o. Trnje, građevinska dozvola izdana 6. rujna 2024. godine, te se postupa po zahtjevima koje investitor podnosi za svaku pojedinu fazu gradnje, a sukladno odredbama Zakona o gradnji.

Kreator kompleksa, arhitekt Vuković kaže da su u međuvremenu pribavljene građevinske dozvole za još tri faze, te da se čeka jedino još za četvrtu fazu. Naglašava da će neovisno o radovima Super Konzum normalno poslovati, jedino će ulica između parka i sadašnjeg kompleksa zbog radova morati biti zatvorena, oko 20 mjeseci. Pero Vuković ističe da će se sačuvati drvored prema Aveniji Vukovar, no evidentno je da će breze stare više desetaka godina i borovi u dosadašnjem parku biti posječeni.

Na pitanje je li se u kompliciranu kombinaciju nadogradnje Super Konzuma i izgradnje nove poslovne zgrade spojene „mostom“ ušlo zbog opasnosti da se novogradnja na prostoru na kojem je park mogla interpretirati kao preizgrađenost, odnosno laički rečeno, da je na premalu parcelu zgurano previše, arhitekt Vuković odgovara niječno. „Ništa nije preveliko, poštivali su se propisi i GUP do zadnjeg detalja. Mogli smo graditi i više da smo htjeli.“, rezolutan je Vuković koji je iznimno ponosan na ovaj projekt jer će, naglašava, poslovni prostori biti kvalitetniji od ičeg što je do sada ponuđeno na hrvatskom tržištu. Od sustava grijanja, visine prostorija od 3 metra, najmodernijih liftova, do terasa iznimnih dimenzija i mnogih drugih elemenata. Vuković ponosno ističe da će na fasadi njegovog anbicioznog zdanja biti i raster tamnozelenih elemenata od terakote – kao hommage Chromosovom tornju, čiji je autor poznati arhitekt Marijan Turkulin, koji se nalazi u neposrednoj blizini ovog novog arhitektonsko-građevinskog pothvata u Aveniji Vukovar.

Pogled na novogradnju s istočne strane i spojka sa Super Konzumom; Foto: ARHIV