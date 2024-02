Veteran američke vojske iz Ukrajine uputio žestoku poruku Republikancima u Kongresu

John Roberts, nadimka “Jackie”, američki je ratni veteran, a kaže kako je služio u Iraku, Afganistanu i Južnoj Koreji. Sada je civil, a dobrovoljno se prijavio za obučavanje ukrajinskih snaga. U Ukrajini je najranije od početka prošle godine.

U otvorenom pismu koje je Roberts objavio preko jednog svog ukrajinskog prijatelja, on tvrdi kako se pridružio elitnoj ukrajinskoj 3. jurišnoj brigadi koja je prije oko dva tjedna poslana u Avdiivku kako bi pružala podršku garnizonu pri povlačenju iz grada.

Roberts ne bira riječi. Ukrajinci su se iz ruševina Avdiivke povukli nakon žestoke, četveromjesečne bitke protiv deset puta većih ruskih snaga. To su učinili jer im je ponestalo streljiva, a streljiva ima je ponestalo jer Republikanci u američkom Kongresu blokiraju slanje američke pomoći Ukrajini.

“Na terenu u Avdiivki smo u potpunosti osjetili posljedice trenutne američke politike,” piše Roberts.

Navikli smo da u borbama imamo manje artiljerije od Rusa. Već smo razvili inteligentne načine za korištnje precizne vatre. Naši vojnici koriste efikasno koriste američko oružje kako bi odbili drugu najveću vojsku svijeta i kako bi naši jurišnici imali podršku za proboj. Ovog tjedna naše oružje je utihnulo. Naš precizni skalpel više ne može rezati.

Avdiivka se za Ruse pretvorila u iscrpljujuću zamku. Izgubivši vjerojatno nekoliko tisuća vojnika, ukrajinski garnizon u gradu, pod vodstvom 110. mehanizirane brigade, ubio je ili ozbiljno ranio oko 30.000 Rusa.

Povlačenje Ukrajinaca nije bilo neizbježno. Ne, bio je to izbor, kako opisuje Roberts, “super-manjine” u američkom Kongresu.

Roberts se neizravno referira na republikanskog predsjednika Zastupničkog doma Mikea Johnsona i njegove saveznike s krajnje desnice, koji od listopada odbijaju glasati o prijedlogu predsjednika Joea Bidena za slanje dodatne, 60 milijardi dolara vrijedne, pomoći u Ukrajinu. Taj prijedlog već je prošao glasanje u američkom Senatu uz snažnu podršku obje velike stranke.

Johnson je nastavio blokirati glasanje o pomoći, a bivši američki predsjednik, Republikanac Donald Trump, nedavno je izjavio kako je europskim saveznicima SAD-a rekao da bi Ruse pustio “da rade što god žele.”

“Mogu vam reći da smo mi ovdje u Avdiivki osjetili rezultate djelovanja Kongresa za ukidanje sredstava za Ukrajinu,” piše Roberts.

Naši ukrajinski partneri ne prigovaraju. Oni su skromni i čine sve što mogu kako bi preživjeli. Ja sam ovdje i vidim što se događa. Ja prigovaram. Ono što se zimus događalo u Kongresu je pogrešno. Mnogi ukrajinski vojnici u bitke nose američke zastave, iz poštovanja i divljenja. Ti Ukrajinci ugledaju se na Ameriku i naše vrijednosti. Mnogi od njih sada su mrtvi.

Roberts je jasan kad govori o tome što je na kocki. “Trenutno se rađa nova slobodna nacija,” piše. “Ukrajina ne odustaje. Amerikanci, ni mi ne smijemo odustati.”

Šteta i uništenje koju Rusi siju nešto je što ni ISIL nije mogao zamisliti niti u najluđim snovima. Moramo podržati Ukrajinu. Ciljevi i budućnost Amerike i Ukrajine odjednom leže u istom smjeru. Samo trebamo Ukrajincima dati alate koji su im potrebni. Dajte Ukrajincima oružje koje trebaju i oni će uspjeti.

Pismo u potpunosti možete pročitati OVDJE.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: A U.S. Army Veteran In Ukraine Says Republicans In Congress Are Getting His Trainees Killed. ‘They Are Dedicated To Their Liberation From Soviet Values.’

(Prevela: Nataša Belančić)