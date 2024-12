Dok GM gasi odjel robotaksija, Waymo ambiciozno provodi prve testove u Tokiju

Waymo, ogranak tvrtke Alphabet, surađivat će s najvećom taksi kompanijom u Japanu za potrebe testiranja i održavanja flote električnih SUV-ova marke Jaguar koji će početkom sljedeće godine krenuti učiti kako voziti u Japanu.

Waymo, lider u industriji robotaksija u Americi, radi na međunarodnom proširenju biznisa. Prve testove u inozemstvu planiraju započeti sljedeće godine u Tokiju, a istovremeno svoju uslugu šire u sve više gradova SAD-a.

Podružnica Alphabeta tako će poslati flotu električnih automobila Jaguar I-Pace SUV u Japan početkom sljedeće godine i početi mapirati neke od najgušće naseljenih kvartova u Tokiju. U sklopu plana surađivat će s najvećom taksi tvrtkom u Japanu, Nihon Kotsu, kao i aplikacijom za prijevoz GO. Iz kompanije nisu dali pojedinosti o tome kada očekuju početak komercijalne usluge.

Dobre vijesti za Waymo, a konkurencija se muči

Waymo je ranije najavio kako planira svoju uslugu dovesti u Miami, kao i Austin i Atlantu, od sljedeće godine. Trenutačno posluju u Phoenixu, San Franciscu i Los Angelesu, gdje svakog tjedna ukupno prevoze više od 150.000 putnika. Kompanija ne objavljuje financijske pojedinosti o usluzi, no godišnji prihodi temeljem tjedne stope vožnji iznose više od 150 milijuna dolara.

Prošlog tjedna General Motors objavio je kako zatvara Cruise, svoju podružnicu za robotaksije i najozbiljnijeg američkog rivala Waymu. Tesla Elona Muska želi biti lider u ovom sektoru, ali kompanija još nije pokazala da za to ima sposobnosti.

Usprkos njihovom imenu, Tesline značajke Autopilot i Full Self-Driving definiraju se kao napredne tehnologije asistencije u vožnji koje ne mogu upravljati vozilom bez ljudske osobe za volanom. Waymovi pak robotaksiji voze bez ljudskog vozača, iako kompanija ima timove koji nadziru vozila i mogu pružiti određenu pomoć na daljinu.

U studenom je iz Waymoa rečeno kako je tvrtka prikupila 5,6 milijarde dolara u dosad najvećem investicijskom krugu, sve uoči velikih planova za ekspanziju. Uz to, planiraju početi nabavljati električna vozila proizvođača Hyundai, koji su oko 40 posto jeftiniji od modela I-Pace koje tvrtka trenutno koristi.

Autor originalnog članka: Alan Ohnsman, Forbes

Link: Waymo Robotaxis Are Heading To Tokyo For Their First Overseas Road Tests

(Prevela: Nataša Belančić)

