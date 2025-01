Waymov robotaksi poludio – vrtio se u krug dok putnik nije pozvao u pomoć

Robotaksiji se razvijaju, a u rijetkim gradovima testiraju ili čak i koriste. Trenutačno je najdalje dospio Waymo koji je u Phoenixu kojem se ovih dana dogodila i pogreška. Putnika su počeli voziti u krug umjesto da ga odvezu na aerodrom.

Jednog dana u budućnosti, vozilima neće upravljati ljudi. Ovaj smjer razvoja neke oduševljava, a neke užasava, no jasno je kako je jedino pitanje kad će autonomna vožnja biti dovoljno razvijena da se prestanu proizvoditi automobili koji imaju ljudskog vozača.

U ovom trenutku autonomnu vožnju najviše testiraju robotaksiji, koji su i u Hrvatskoj prilično zanimljiva tema, s obzirom da se njom bavi i tvrtka Verne Mate Rimca. Na svjetskoj sceni, vodeću poziciju trenutačno ima Waymo, koji je u San Franciscu uspio dosegnuti čak 22 posto tržišnog udjela.

No, tehnologija još nije savršena i pogreške su moguće. One se najčešće vide u nesnalaženju automobila u nekoj još neviđenoj situaciji. One nekad budu bezazlene, a nekad predstavljaju ozbiljno sigurnosno pitanje i dovode u pitanje spremnost robotaksija za svakodnevno korištenje. Jedna nesreća u kojoj je robotaksi Cruise donio krivu odluku zaustavila je rast te tvrtke, a na kraju natjerala i investitora General Motors na povlačenje.

Prvo mislio da je žrtva šale, a onda pozvao Waymo centralu u pomoć

Najnovija greška bila je relativno bezazlena, a doživio ju je putnik u Waymovom robotaksiju u Phoenixu u Arizoni. Njega je taksi trebao odvesti na aerodrom, no umjesto toga, vrtio se u krugovima oko obližnjeg parkirališta.

Putnik je za ABC News rekao kako je nakon trećeg kruga pomislio kako je žrtva pranka, odnosno namjerno iscenirane šale, no nije bio. Radilo se o pogrešci automobila o kojoj je odmah obavijestio operaterku u Waymo centru.

Ona nije uspjela istog trenutka riješiti problem, no uskoro je uspjela zaustaviti automobil, nakon čega su ga uspjeli na vrijeme odbaciti na aerodrom.