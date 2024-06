Za ulaganje u Borovo javio se jedan investitor, ali i država i tvrtka taje o kome je riječ

Borovo, nekad gigant industrijske proizvodnje obuće, još uvijek je u državnom vlasništvu, no država je putem CERP-a pozvala zainteresirane strateške partere da se jave kao potencijali ulagači. U zakazanom roku javio se jedan, saznaje Lider, no svi taje identitet tajanstvenog potencijalnog ulagača

Nakon što je u travnju ove godine CERP kao reprezent vlasnika (države) čuvene vukovarske tvornice obuće, Borovo, objavio ‘javni poziv za iskaz interesa strateških partnera u cilju osnaživanja na tržištu i ulaganja u Borovo‘, u propisanom roku, do 31. svibnja, javio se jedan zainteresirani ulagač, ali zanimljivo je da je taj ulagač zatražio je da ni CERP niti Borovo ne objave tko je potencijalni ulagač, piše poslovni tjednik Lider.

I u CERP-u i u Borovu se pozivaju na izjavu o povjerljivosti. S obzirom da se radi o tvrtki koja je u vlasništvu države izostanak transparentnosti, odnosno inzistiranje na tajnosti potencijalnog ulagača, nesumnjivo ne ostavlja dobar dojam, no predsjednica Uprave Borova, Gordana Odor za Lider je izjavila da će se u kasnijoj fazi „sve odvijati transparentno“.

„Potpisan je ugovor o povjerljivosti informacija te druga strana nije htjela otkriti svoj identitet. S obzirom na rečeno, moramo naglasiti da će se sve odvijati transparentno, ali u ovoj fazi Borovo i potencijalni strateški partner moraju utvrditi hoće im se interesi za tvrtku poklapati prije pokretanja bilo kakvih postupaka”, izjavila je Odor za Lider.

Pokušaji revitalizacije tvrtke

Borovo, nekadašnji jugoslavenski gigant u proizvodnji obuće, nakon ratnih razaranja Vukovara i obnove proizvodnje više puta se pokušavao vratiti u vrh zahtjevne industrijske grane. S obzirom da je tvrtka ostala u državnom vlasništvu, nikada nije prošla proces pretvorbe, a često je bila i na „meti“ političkih projekata, zapošljavale su se i osobe po stranačkoj liniji koje nisu imale veze s proizvodnjom i prodajom obuće, a tvrtka je bilježila gubitke iz godine u godinu. U nekoliko navrata su se u revitalizaciju tvornice uključivali i domaći dizajneri s namjero da se oživi duh popularne obuće Borova, posebno legendarnih “borosana”. Njezina posebna vrijednost je i dalje značajna mreža prodajnih mjesta na atraktivnim lokacijama u cijeloj Hrvatskoj. Prema financijskom izvješću za 2023. godinu, Borovo je u 2023. godini ostvario prihod od 12.389.893,00 eura, što predstavlja rast u odnosu na prethodnu godinu, no tvrtka je poslovala s gubitkom. Za 2023. godinu iznosio je 1, 4 milijuna eura. Tvrtka je imala u 2023. godini 455 zaposlenih, ali je registrirano da i dalje zapošljava. Prosječna plaća je 741 euro.

Tvrtka je značajno zadužena, i ako se tajanstveni ulagač doista odluči investirati u Borovo sigurno ga čeka zahtjevna operacija.

Velika ovisnost o Vladi RH

Za sada nije poznato do kada će biti objavljeno tko je potencijalni ulagač i hoće li on ipak odustati nakon dubljeg uvida u dokumentaciju. Borovo je do sada uglavnom poslovalo zahvaljujući pomoći države, a iz CERP-a su za Lider i detaljnije opisali svoje postupke.

„Činjenica je da Borovo ustrajno odolijeva svim izazovima poslovanja zahvaljujući pomoći Vlade Republike Hrvatske u vidu danog zaloga dionica, a posljednjih godina i odgodi otplate kredita, što pokazuje brigu većinskog vlasnika zbog važnosti i osjetljivosti tvrtke na lokalnoj razini. Izravnije pomaganje nije moguće ni dopušteno s obzirom na stroga pravila Europske komisije o državnom preuzimanju uloge investitora.“– odgovorilu su iz CERP-a za Lider.