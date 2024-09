Zašto izdavači pomno biraju veličinu slova i uzdaju se u sve tanje knjige

Izdavači imaju neka nova pravila u proizvodnji knjiga – koriste tanji papir, manja slova i cilj im je da finalni proizvod bude što tanji i lakši. Drugim riječima, stavili su knjige na dijetu, a zašto?

Knjiga mekog uveza sadrži oko jedan kilogram ugljičnog dioksida, navodi stručnjak za održivost Mike Berners-Lee. Možda to ne zvuči puno, ali samo u SAD-u, gdje je 2023. godine prodano 767 milijuna knjiga mekog uveza, to je ekvivalentno potrošnji električne energije u više od 150 tisuća kućanstava tijekom godine, piše BBC.

Sječa šuma zbog proizvodnje knjiga, kao i tiskanje papira te prijevoz knjiga najviše doprinose emisiji ugljika u izdavaštvu. Dakle, korištenje manje drvenih vlakana i transport lakših tereta važni su načini za smanjenje emisija tiskanih knjiga (kao i troškova njihove proizvodnje).

Jedna jednostavna metoda za ostvarenje tog cilja je smanjenje debljine papira. Neki se izdavači suptilno okreću tanjem papiru, koji je često i manje izdržljiv, no čitatelji teško mogu zamijetiti razliku. Isto tako, većina čitatelja neće primijetiti promjene u dizajnu stranica koje omogućuju da što više teksta stane na papir. Naravno, sve dok se tekst može neometano čitati.

HarperCollins eksperimentirao je s kompaktnim fontovima kojima je potrebno manje tinte i papira. To je rezultiralo uštedom stotina milijuna stranica. Ipak, predvodnik u tom području je Sustainable Typesetting, projekt tvrtke za dizajn i slaganje 2K/DANSKA. Jedno od područja fokusa tvrtke je složeno slaganje dugih tekstova, uključujući Biblije.

Održivi font

Andreas Stobberup, voditelj projekta u 2K/DANSKA, kaže da se održivim slaganjem slova može postići smanjenje broja stranica do 50 posto, no preporučuje manje dramatične promjene za romane.

Iako je uobičajeno jednostavno povećati veličinu točke kako bi tekst bio lakši za čitanje, Stobberup kaže da je čitljivost zapravo određena x-visinom. To je visina većine malih slova u latiničnoj abecedi koja se može povećati bez povećanja cijelog teksta. Za mnoge dizajnere povećanje x-visine ključno je za povećanje čitljivosti.

2K/DENMARK dizajnirao je poseban font Sustainable Serif s većom x-visinu od, na primjer, popularnog fonta Garamond. Njihov font određen na veličinu od 12 točaka odgovara fontu Garamond na veličini od 15,2 točke.

Stobberup priznaje da uključivanje takvog dizajna u obične knjige “ne izgleda previše estetski”, međutim, smatra kako bi uštede mogle opravdati promjenu. Upozorava kako je smanjenje broja stranica za 20 posto ekvivalentno smanjenju emisije ugljika za otprilike 20 posto.

Međutim, ušteda ovisi o mnogim čimbenicima, uključujući veličinu ispisa, vrstu energije koja se koristi za ispis, transportne udaljenosti, pa čak i korištenu tintu. Tu je i broj riječi: udžbenik ili Biblija mogu postići drastičnije smanjenje težine od knjige poezije.

Stobberup je svjestan financijskih pritisaka koji utječu na izdavačku industriju. “Moramo učiniti održivost jeftinijom”, kaže on.

Rast troškova proizvodnje

Pandemija koronavirusa donijela je procvat dostava i proizvođači papira prebacili su se na izradu kartona. To je dodatno povećalo troškove tiskanja knjiga. S time se suočio i David Miller, predsjednik Island Pressa, malog neprofitnog izdavača publicistike o okolišu.

Troškovi tiskanja porasli su u posljednjih nekoliko godina, a dovedeni su u situaciju da oni moraju apsorbirati veći trošak proizvodnje knjiga jer nisu mogli računati na to da će čitatelji povećati izdvajanja za knjige.

Millera je to nagnalo da unatoč skeptičnosti pokuša s održivim slaganjem teksta. Za BBC je ispričao kako se uvjerio da smanjenje broja stranica od 19 posto može dovesti do najmanje deset pošto uštede troškova. Oduševljen je novim fontom, Sustainable Typesetting primijenjen je na dvije do sada objavljene knjige Island Pressa.

Suočeno s digitalnim konkurentima koji su dostupni odmah i sada, izdavaštvo se oslanja na ljubitelje tradicionalnog čitanja. No s vremenom će im, čini se, nuditi sve skuplje proizvode u sve oskudnijem ruhu.