Zašto nije loše zaposliti komandosa da vodi vaš mali biznis

Christian Ruf bio je pilot helikoptera specijalnih postrojbi – pripadnik jedinice Night Stalkers. Sada pronalazi bivše komandose kako bi vodili male tvrtke i odjele većih kompanija.

Christian Ruf traži nekoliko iskusnih veterana iz elitnih vojnih specijalnih jedinica za vođenje krovopokrivačke tvrtke, HVAC poslovanja, odjela za viličare, tvrtke za uređenje okoliša i nekoliko proizvodnih pogona. Diploma nije potrebna. Ako ipak imaju MBA, tim bolje. Već je pomogao jednom pripadniku Navy SEAL-a da postane predsjednik tvrtke za postavljanje solarnih panela s više od 20 milijuna dolara prihoda. Trenutno traži i potpredsjednika za spajanja i akvizicije, potpredsjednika za implementaciju (u tehnološkoj firmi) te još jednog glavnog izvršnog direktora.

Odjeven u prsluk marke Arc’teryx i traperice, Ruf (36) bi mogao proći kao bilo koji običan regruter na ležeran petak. Visok je, vitak i dolazi iz Connecticuta. Školovao se u elitnoj privatnoj školi Lawrenceville u New Jerseyju te ima diplomu iz šumarstva sa Sveučilišta Vermont. Deset godina pohađao je satove violončela – najdraža skladba mu je bila Bachova Suite za violončelo br. 1 u G-duru.

No njegov je otac preminuo kada je Ruf imao 17 godina, pa se pridružio ROTC programu kako bi platio fakultet. Potom je gotovo deset godina proveo u vojsci kao časnik – i to ne samo za pisaćim stolom. Letio je helikopterima za 160. pukovniju za specijalne operacije, poznatiju kao Night Stalkers. Njihov je zadatak prevoziti specijalne postrojbe u najopasnija mjesta i iz njih, često noću i pod vatrom. Upravo su Night Stalkersi prevezli SEAL Team 6 u Pakistan tijekom racije 2011. godine u kojoj je ubijen Osama bin Laden.

Stavovi o veteranima uglavnom pozitivni

Ruf priča o letu Blackhawkom iznad mete u Siriji dok su ih gađali sa svih strana, s toliko metaka i eksplozija da je mislio kako iz kokpita vidi munje. Taj događaj naziva “najboljom noći svog života” jer je zahtijevao takvu razinu usredotočenosti da su svi drugi problemi, prošli i budući, nestali.

Prijelaz iz vojske u civilne poslove nije uvijek jednostavan, posebno za veterane koji žele ući u uredske uloge izvan obrambene industrije. Veterani možda imaju godine iskustva u vođenju timova, ali ne i fakultetsku diplomu. Borbeni veterani suočavaju se s još većim izazovima jer se njihove vještine ne prenose lako na civilni sektor. Osim toga, iako su stavovi o veteranima uglavnom pozitivni, poslodavci se mogu brinuti da pate od posttraumatskog stresnog poremećaja (iako je nezakonito diskriminirati nekoga zbog PTSD-a).

Manje plaće i manja zaposlenost

Nova analiza američkog Ureda za popis stanovništva o civilnim karijerama veterana otpuštenih između 2000. i 2021. otkriva da borbeni veterani imaju niže civilne prihode i stope zaposlenosti od onih koji su prošli specijaliziranu tehničku obuku. Na primjer, godinu dana nakon otpusta, veterani koji su radili u obradi podataka zarađivali su gotovo dvostruko više od onih iz pješaštva. Najviše civilne prihode, prema nalazima Ureda imaju: veterani zračnih snaga koji su završili u profesionalnim uslužnim firmama, prvenstveno u sigurnosti i razvoju oružja.

Nakon što je napustio vojsku u travnju 2021., Ruf se sam borio s pronalaskom karijernog puta. Godinu dana izmjenjivao je poslove. Vodio je hitnu ambulantu u Nashvilleu, pridružio se zdravstvenom startupu, pa čak i radio u concierge servisnoj tvrtki koju je mislio kupiti. Ništa mu nije odgovaralo. Istovremeno je honorarno trenirao timove u vještinama vođenja za tvrtku za menadžment treninge.

Počeo je govoriti o vođenju na platformi X i privlačiti vlastite klijente. Sredinom 2022. u potpunosti se posvetio vođenju vlastite tvrtke za poslovno savjetovanje, Uncommon Elite, u Hilton Headu, S.C. (rodni grad njegove supruge). Ruf ne tvrdi da je menadžerski guru ili životni trener. No vjeruje da mu je iskustvo upravljanja s 12 zrakoplova i 70 vojnika u 160. pukovniji specijalnih operacija omogućilo razumijevanje razmišljanja o posljedicama i nepredviđenim situacijama. Kao i izgradnju sustava za njihovo upravljanje te odgovornost ljudi koji u tim sustavima djeluju. Trenutno ima 30 klijenata – pojedinaca, tvrtki i organizacija. Neki plaćaju i do 3.000 do 4.000 dolara mjesečno za obuku u vođenju.

Jinda Noipho / Alamy / Profimedia

Dragocjena pomoć

Mark Edler, osnivač Builders.CPA, računovodstvene tvrtke za kupce malih poduzeća, počeo je surađivati s Rufom u listopadu 2023. Od tada, tvrdi Edler, njegova je tvrtka udvostručila prihod. Narastavši s 550.000 dolara u 2023. na više od milijun dolara prošle godine. “Definitivno mislim da to ne bismo uspjeli bez Christianove pomoći,” kaže Edler. Računovođa ističe kako je dio Rufovih savjeta “toliko očit da se osjećate pomalo glupo.” Ipak, pripisuje Rufovu mentorstvu zasluge za to što je naučio fokusirati se na ono što je doista važno. Izgraditi odgovornost u timu i kod sebe te stvoriti ritam koji je izazovan, ali ostvariv.

Jedna stvar koju je Ruf rano otkrio jest da vlasnici malih poduzeća i rukovoditelji koji su mu se obraćali često imaju poteškoća s pronalaskom jakih lidera koji bi sami rješavali probleme. Ta potražnja – zajedno s Rufovim osobnim vezama – potaknula ga je da se upusti u headhunting u jedinstvenoj niši. Dok mnoge tvrtke regrutiraju veterane, on se isključivo fokusira na specijalne operativce – SEAL-ove, Delta Force, Zelene beretke i druge – za rukovodeće uloge. Njegov pristup: oni su samomotivirani, imaju iskustvo u izgradnji timova i postavljanju standarda odgovornosti te ostaju smireni pod pritiskom i donose trenutne odluke kada je to potrebno. Oni koji žele zaposliti specijalne operativce, kaže Ruf, “ne žele mikroupravljati ili učiti ljude kako voditi. Žele ih obučiti za industrijske vještine i pustiti ih da rade svoje.”

Većina ne osjeća da može napraviti zaokret

Prvi veteran kojeg je Ruf postavio bio je Mike Morlino, 44-godišnji Teksašanin koji je proveo 20 godina kao Navy SEAL, izvršivši više od 10 borbenih misija, uz stjecanje diplome iz poslovne administracije (na Globalnom kampusu Sveučilišta Marylanda) u slobodno vrijeme. U četiri godine prije umirovljenja u travnju 2022. bio je viši projektni menadžer za akvizicije, procjenjujući nove tehnologije za SEAL-ove. No, želio je napustiti obrambenu industriju i izravno se upisao na jednogodišnji MBA program za iskusne profesionalce na MIT Sloan School of Management, misleći da će mu ta diploma pomoći u prijelazu.

“Većina ljudi ne osjeća da može napraviti taj zaokret. Više im je ugodno, i to s dobrim razlogom, ostati unutar obrambene tehnologije ili savjetovanja na toj strani. Već imaju mrežu i znaju kako stvari funkcioniraju,” kaže Morlino.

No čak i nakon MIT-a, Morlino je imao poteškoća pronaći odgovarajući posao. Ruf ga je poznavao preko njihove zajedničke uključenosti u 51 Vets, neprofitnu organizaciju koja pomaže specijalnim operativcima u prijelazu na privatni sektor. Ruf je na X-u objavio post o Morlinovim kvalifikacijama (post je vidjelo 75.000 ljudi) i stavio ga na radar poslodavaca koji su tražili nekoga poput njega. U studenom 2023., Morlino je postao predsjednik Boston Solara, gdje sada upravlja tvrtkom s 70 zaposlenika i više od 20 milijuna dolara godišnjeg prihoda.

Uče nas da šutimo

Morlino kaže da Rufov javni pristup pomaže jer većina veterana ima poteškoća s vlastitim brendiranjem. “Uče nas da budemo tihi profesionalci – znate, da šutimo o onome što radimo,” kaže on. “A mislim da nas to može spriječiti u privatnom sektoru, gdje moramo prodati sebe.”

Uncommon Elite ostvario je manje od milijun dolara prihoda prošle godine, ali Ruf tek započinje. Trenutno ima 15 otvorenih potraga za kandidatima i očekuje obaviti 30 postavljenja ove godine. Njegova tvrtka naplaćuje 25% prve godišnje plaće kao naknadu, što je u skladu s industrijskim standardom od 20-30%. Njegov cilj je, kaže, završiti oko 75 potraga godišnje, uz pružanje mentorstva. Ruf vjeruje da je pronašao nišu koju malo tko, ako itko, može popuniti. Uvjeren je da postoji potražnja za specijalnim operativcima te da neće ostati bez kadrova – zahvaljujući svojim dubokim vezama s tom zajednicom, tvrdi da je “praktički samo jedan stupanj razdvojenosti” od bilo koga u njoj.

U međuvremenu planira izgraditi vlastiti tim s nekoliko novih zaposlenika, dok tvrtku drži “malom i okretnom” – baš poput specijalnog operativnog odreda.

Brandon Kochkodin, novinar Forbesa

