Zašto padaju cijene dionica američkih tehnoloških divova, a rastu očekivanja od Netflixa

Smirivanje inflacije i mogući rast kamata negativno utječu na dionice tehnoloških kompanija. Ipak, očekuje se da će Netflix 18. srpnja objaviti rezultate bolje od očekivanih

Ulagačima su dionice velikih tehnoloških kompanija do sada služile kao sigurna luka u makroekonomski nestabilnim vremenima. No, rast cijena sada se dodatno smirio, a američki FED daje sve više signala da bi moglo doći do smanjenja kamatnih stopa. Stoga su ulagači krajem prošlog tjedna krenuli u rasprodaju dionica najvećih tech kompanija.

Dionice Microsofta, Amazona, Mete, Nvidie i Tesle pale su krajem prošlog tjedna. Ako se trend nastavi, a ulagači počnu preusmjeravati svoje investicije prema sektorima koje su ugrožavale inflacija i visoke kamatne stope, tehnološke dionice mogle bi se naći pod dodatnim pritiskom nakon razdoblja u kojem su obarale rekorde.

Dionica Tesle pala za 8 posto

Najviše se na udaru našla dionica Tesle. Njena dionica pala je za 8 posto nakon vrlo oštrog rasta. Cijena im je porasla za oko 45 posto nakon što su početkom mjeseca izvijestili o boljim rezultatima od očekivanih za isporuke u drugom kvartalu, no uslijedio je pad nakon odgode predstavljanja robotaksija i zbog vijesti o smanjenju inflacije.

Mjesto Tesle u portfeljima ulagača mogao bi zauzeti Netflix koji je nadmašio većinu velikih tehnoloških dionica od početka godine – osim Mete i Nvidie. Cijena dionica Netflixa porasla je 34 posto od kraja prošle godine i više od 70 posto u posljednjih pet godina.

Netflix 18. srpnja objavljuje rezultate za drugi kvartal

Iako su dionice Netflixa značajno pale prošlog tjedna, kao uostalom i dionice drugih tehnoloških kompanija,, analitičari JPMorgana predviđaju da će Netflix nadmašiti već visoka očekivanja, kada kompanija objavi rezultate za drugi kvartal, što je predviđeno 18. srpnja.

Doug Anmuth iz JP Morgana, kako prenosi CNBC, u petak je podigao svoju ciljanu cijenu za Netflix na 750 dolara – 100 dolara više od sadašnje cijene. Rekao je kako očekuje da će tvrtka izvijestiti o pet do šest milijuna novih neto pretplatnika u drugom kvartalu, što je više od konsenzusne procjene FactSeta od oko 3,7 milijuna. Dodao je da bi dionice Netflixa mogle pokazati veću otpornost od dionica drugih kompanija na promjene u makroekonomskim kretanjima, te da nemaju velike troškove vezane za ulaganja u umjetnu inteligenciju, kao što je to slučaj kod Mete, Googlea ili Amazona.

