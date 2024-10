Zašto proizvođači sve češće unajmljuju tvornice, umjesto da ih sami grade? I osječka je nastala tako

Jabilovu tvornicu u Osijeku financirao je američki fond. Verneovu tvornicu robotskih taksija financiraju Belgijanci. Zašto su proizvodnim kompanijama takvi aranžmani isplativiji?

Sve više proizvodnih pogona, skladišta i trgovačkih centra nije u vlasništvu kompanija koje u njima rade, već su njihovi vlasnici nekretninske kompanije koje financiraju njihovu izgradnju i onda ih daju u dugoročni najam.

Takva praksa u inozemstvu, pa i u Hrvatskoj, zapravo nije novost. No, sada je nekako došla u središte pažnje, nakon što je u Osijeku završena velika tvornica američke kompanije Jabil i nakon što je započela gradnja buduće tvornice robotskih taksija Verne.

LCN Capital partners, vlasnik osječke tvornice, ima nekretnine vrijedne više od sedam milijardi dolara

Tako je vlasnik Jabilove tvornice u Osijeku, koja će biti otvorena 10. listopada – kompanija LCN Capital Partners s uredima u SAD-u i Europi. Upravljaju s portfeljom komercijalnih nekretnina vrijednim više od sedam milijardi dolara. Zainteresirani su za ulaganja u rasponu od 20 do 400 milijuna američkih dolara i to na području Sjeverne Amerike i Europe.

Što se tiče njihovog aranžmana s Jabilom, radi se o tzv. build-to-suit ugovoru, što znači da je pogon izgrađen prema specifikacijama naručitelja. LCN je prema neslužbenim informacijama u osječki pogon uložio oko 90 milijuna eura, te će i dalje biti njegov vlasnik, dok ga je Jabil uzeo u dugoročni najam.

Inače, LCN je ovaj posao prošle godine preuzeo od jedne druge nekretninske kompanije – slovačkog Log Sympathia Holdinga – koja je također vrlo aktivna na području Hrvatske.

Naime, u poslovnim registrima stoji da je vlasnik osječke tvornice tvrtka Log Expert Five d.o.o., kako inače slovački developer naziva svoje tvrtke. No, u LCN-u su nam potvrdili da su je oni u potpunosti preuzeli od prosinca 2023. godine. U planu je i preimenovanje, upravo kako ne bi dolazilo do zabune.

“Akvizicija Jabilovog pogona dodatno jača LCN-ov portfelj operativno kritičnih korporativnih nekretnina u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi, regiji u kojoj ulažemo od 2016. godine. Ova investicija naglašava naš široki doseg i nepokolebljivu predanost stvaranju dugoročne vrijednosti kroz akviziciju vrhunskih nekretnina nove generacije koje su u zakupu vodećim industrijskim zakupcima”, rekao je za FORBES Hrvatska Ward Stocker, partner u LCN-u.

Ilustrativna fotografija: Proizvodni ogon Rimac Grupe; Foto: Robert Anic/PIXSELL

Slovaci sagradili distributivni centar za Orbico

Što se tiče Log Sympathia Holding oni imaju nekoliko velikih projekata u okolici Zagreba. Radi se o logističkim objektima. Tako su u Zdenčini, otprilike 20 kilometara od Zagreba sagradili veliki distributivni centar za hrvatsku kompaniju Orbico. U okolici Zagreba imaju još dva logistička centra, a jedan od njihovih projekata je i na području Rijeke.

Dva projekta imaju i u susjednoj Sloveniji. Zanimljivo je da slovaci svoje projekte financiraju izdavanjem obveznica, koje, prema onome što se navodi na njihovim stranicama, daju prinos od 7 do 9 posto.

Tvornicu robotskih taksija gradi belgijska kompanija

Kao što je već od ranije poznato, za ovakav model odlučio se i Verne, za izgradnju svoje tvornice robotskih taksija. Oni su ušli u suradnju s belgijskom kompanijom VGP, koja u Lučkom, u Zagrebu, na osam hektara razvija VGP Park u sklopu kojeg će se nalaziti i Verneova tvornica. Osim toga, razvijaju i VGP Park u Splitu, ali će on biti primarno za logistiku – partneri će im biti uglavnom trgovačke kompanije.

Prednosti ovakvih aranžmana nije teško identificirati. Konkretno, kada se radi o Jabilovom pogonu u Osijeku, on je projektiran i izgrađen prema Jabilovim potrebama i specifikacijama, tako da dobivaju potpuno prilagođen prostor.

Američki proizvođač ne mora snositi visoke početne troškove izgradnje tvornice, jer to financira nekretninska kompanija, koja je i vlasnik nekretnine, dok oni plaćaju najam, što im je i s poreznog aspekta povoljno, jer im ulazi u troškove poslovanja. Proizvođači također ne moraju upravljati ili voditi proces izgradnje, već to prepušta specijaliziranoj tvrtki, čime štede svoje resurse i vrijeme, a mogu se usmjeriti na svoju osnovnu djelatnost – proizvodnju.