Zašto su Hrvatska pošta i FINA financijski podržale istraživanje Roberta Kopala

Hrvatska pošta, FINA i Kufner grupa financijski su podržali drugo ispitivanje o percepciji umjetne inteligencije u Hrvatskoj. Glavnu riječ u tom ispitivanju Veleučilišta Effectus vodi Robert Kopal, koji je inače i poseban savjetnik premijera Plenkovića za nacionalnu sigurnost. Nametnulo se pitanje je li njegova titula utjecala na to da državne tvrtke podrže njegovo istraživanje

Hrvatska pošta i FINA uključile su se u drugo ispitivanje o percepciji umjetne inteligencije u Hrvatskoj, koje će biti predstavljeno u petak na Veleučilištu Effectus.

Voditelj projektnog tima je prof.dr.sc. Robert Kopal koji je bio i dekan na Effectusu do 2021. godine, a danas je predsjednik Upravnog vijeća. No, on zapravo ima tri karijere. Uz znanstvenu, to su obavještajna i politička. Radio je na istaknutim mjestima u MUP-u, SOA-i i POA-i, bio bivši glavni analitičar HDZ-a, a još uvijek je posebni premijerov savjetnik za nacionalnu sigurnost. Forbes Hrvatska je istražio koji su bili motivi jedne državne tvrtke i financijske agencije da preuzmu partnerske uloge u ispitivanju u kojem on ima ključnu ulogu. Jer postavlja se pitanje bi li jednako postupili da im se obratio bilo koji nezavisni znanstvenik ili znanstvenica, ili je na njihovo uključenje utjecalo to što se radi o znanstveniku s angažmanom u visokoj politici. Također, otvara se i pitanje po kojem kriteriju državne tvrtke i institucije biraju koje će projekte podržati, a koje ne.

Hrvatska pošta ne otkriva iznos

Na pitanje o tome koliko su uložili u ovaj projekt iz Hrvatske pošte ne odgovaraju iznosom, ali daju pojašnjenje. Financijski su sudjelovali u segmentu troškova provedbe istraživanja u suradnji s drugim partnerima. Konkretno, radi se o troškovima ispitivanja javnog mnijenja korištenjem CAPI i CAWI metodologijama. Prva se odnosi na računalno potpomognuto osobno anketiranje u kućanstvima, a druga na Internet panel.

Robert Kopal snimljen u društvu bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović; Foto: Robert Anić/PIXSELL

Iz Fine pojašnjavaju kako su izdvojili 3.000 eura, jer smatraju da je osvještavanje javnosti o važnosti primjene novih tehnologija ključan korak za uspješan tehnološki razvoj Hrvatske, a time i za našu budućnost. Uz njih i poštu, partner istraživanja bila je i Kufner grupa.

Pošta koristi AI, a FINA ima i Razvojni centar za umjetnu inteligenciju

Na upit o tome koriste li i sami umjetnu inteligenciju u poslovanju, iz Hrvatske pošte kažu kako već koriste umjetnu inteligenciju u svom poslovanju, a razvijaju i vlastita rješenja temeljena na AI-u. Na primjer, njihova dostavna tvrtka kćer Locodels koristi algoritam umjetne inteligencije za optimizaciju dostavnih ruta. Razvili su i vlastitu neuronsku mrežu koju koristimo za sortiranje pošiljaka.

FINA je tu još aktivnija. Njihova suradnja s Centrom za umjetnu inteligenciju u Lipiku rezultirala je otvaranjem Fina Razvojnog centra za umjetnu inteligenciju. Ovaj korak strateški je važan za Finu, budući da su posvećeni praćenju i primjeni naprednih tehnologija među kojima i umjetne inteligencije. Cilj im je optimizirati svoje poslovne procese i poboljšati kvalitete usluga koje pružaju poslovnim subjektima i građanima.

FINA trenutačno istražuje mogućnosti primjene umjetne inteligencije u svom poslovanju, osobito u procesima automatizacije i analize podataka, a planiraju i daljnja ulaganja u ovu tehnologiju kako bismo unaprijedili naša digitalna rješenja za poslovne subjekte, građane i državu.

“Sudjelovanje u drugom ispitivanju o percepciji umjetne inteligencije u RH, koje provodi Veleučilište Effectus, logičan je nastavak naše podrške projektima znanstvene zajednice. Naime, Fina već dugi niz godina aktivno surađuje s obrazovnim institucijama diljem Hrvatske.”, napisali su u odgovoru iz Fine. U sklopu tih aktivnosti, naglašavaju, u posljednjih pet godina otvorili su 15 razvojnih IT centara diljem zemlje. Tvrde da su time pridonijeli decentralizaciji tehnološkog razvoja i omogućili mladima da ostanu i rade u svojim lokalnim zajednicama.