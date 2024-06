Zašto su mine ključne su za ukrajinsku obranu? 10 tisuća sustava RAAMS stiglo je u pravom trenutku

Iako dronovi, elektronsko ratovanje i artiljerija igraju ogromne uloge u ratu Rusije i Ukrajine, o ishodima bitaka često odlučuje jedna druga tehnologija: mine. Dr. Vikram Mittal, profesor s West Pointa, za Forbes analizira važnost ovog tipa naoružanja u borbenim operacijama u Ukrajini

Naoružanje sa Zapada ponovno počinje pristizati na ukrajinske fronte, a SAD je ukrajini poslao 10 tisuća sustava RAAMS (Remote Anti-Armor Mine Systems) koji će obnoviti ukrajinske zalihe minobacačkih mina. Ti sustavi u zemlju dolaze u ključno vrijeme, budući da ruske snage napreduju u regijama Harkiv, Luhansk i Donjeck. RAAMS će Ukrajini biti od iznimne važnosti dok zemlja pokušava odbaciti ovu novu rusku ofenzivu.

Svaki projektil sadrži devet protutenkovskih mina M718 ili M741 u 155-milimetarskoj granati. Pri ispaljivanju RAAMS raspršuje mine iznad određenog područja. Uz domet do 17 kilometara, sustav omogućava postavljanje mina s većih udaljenosti. Padom na tlo mine se aktiviraju, a osmišljene su za onesposobljavanje oklopnih vozila oštećenjem njihovih ranjivih podvozja. Mine M718 i M741 opremljene su magnetskim senzorima, što znači da se mogu detonirati u prisutnosti borbenog vozila koje ne mora prijeći direktno preko njih.

Ključna značajka ovih mina je sposobnost samodetonacije. Mine M718 to čine nakon otprilike četiri sata, a mine M741 nakon oko 48 sati. Mehanizam samodetonacije ima nekoliko važnih svrha. Prvo, on umanjuje rizik kolateralne štete osiguravajući da minska polja nastala ispaljivanjem RAAMS-a ne predstavljaju vremenski dužu prijetnju. Drugo, on omogućava vojnim jedinicama da iz defanzivnih brzo prelaze u ofenzivne operacije, budući da privremena priroda minskih polja znači da mogu napredovati bez rizika da će naletjeti na vlastite mine. Ova dvostruka korist povećava i sigurnost i operativnu fleksibilnost ukrajinskih snaga, pogotovo zato jer se mine postavljaju na ukrajinskom teritoriju.

Iako devet protutenkovskih mina po granati možda djeluje malo, minsko polje čija je namjena omesti napredak neprijatelja sastoji se od tek jedne mine na 200 četvornih metara. Prema tome, jedna granata RAAMS može pokriti teritorij od 1.800 četvornih metara. Ako je minsko polje duboko 100 metara, 55 granata RAAMS može proizvesti minsko polje dugo jedan kilometar. Uz to, ovi sustavi ne uključuju protupješačke mine. Iako postoji varijanta RAAMS-a koja koristi protupješačke mine, Ukrajina nije dobila ovaj sustav jer je potpisnica Ottawskog sporazuma koji brani korištenje protupješačkih mina.

Dolaskom na fronte u Ukrajini, ovi sustavi na bojištu će odmah ostvariti utjecaj. Ukrajinci su ranije dobili 40 tisuća RAAMS-a koje su u prethodne dvije godine često koristili, stekavši veliko iskustvo. Zbog toga ih spremno mogu integrirati u svoje obrambene sustave.

RAAMS sustavi posebno korisni u protunapadima

Rusija trenutno provodi nekoliko ofenzivnih operacija, a uglavnom su fokusirani na regiju Harkiv, gdje pokušavaju doći do istoimenog grada. Oko Vovčanska, sjeveroistočno od grada Harkiva, Ukrajina je pokrenula uspješnu seriju protunapada u želji da oslobode teritorij. RAAMS sustavi su naročito korisni u protunapadima, budući da Ukrajincima omogućavaju da velikom brzinom formiraju privremene prepreke i osiguraju oslobođena područja. Uz to, dok Rusija priprema novi koncentrirani napad u pokušaju da probije ukrajinsku obranu, Ukrajina brzo može stvoriti nova minska polja i omesti ruske manevre. Time mogu natjerati ruske trupe da krenu u smjerovima koji ih stavljaju u veću opasnost od ukrajinske artiljerije.

Istovremeno, ruske snage u regiji Luhansk pokušavaju probiti ukrajinske položaje na liniji Kupjansk-Svatove-Kreminna. Ako u tome uspiju, brzo postavljeno minsko polje moglo bi ih spriječiti u iskorištavanju inicijalnog uspjeha. Slično je i u Donjecku, gdje Rusi napreduju prema Časiv Jaru u želji da zauzmu taj ključni grad. Na ovom dinamičnom bojištu, Ukrajinci mogu minsko polje iskoristiti kako bi svoje bokove zaštitili od ruskih napada.

Ovaj rat trenutno je na ključnoj prekretnici, a trenutna ofenziva mogla bi Rusima donijeti ključni napredak. Ukrajinci zbog toga moraju odbaciti ofenzivu kako ne bi izgubili značajne dijelove svog teritorija. Nedavni paket pomoći iz SAD-a dolazi u pravo vrijeme, a 10.000 RAAMS-a će odmah učiniti razliku na fronti.

Autor originalnog članka: Vikram Mittal, suradnik Forbesa

Link: Artillery-Delivered Mine Systems Are Key In Ukrainian Defense

(Prevela: Nataša Belančić)