Zašto Vlada već treći put imenuje privremenu Upravu HEP-a umjesto da raspisuje natječaj

Nakon što je bivši čelni čovjek HEP-a Frane Barbarić prije otprilike godinu dana napustio tu funkciju, zbog optužnice za bespravnu gradnju, Vlada još uvijek nije raspisala natječaj za odabir nove Uprave, već postavlja privremenu kojoj svakih šest mjeseci produljuje mandat.

Vlada premijera Andreja Plenkovića već godinu dana ne raspisuje natječaj za direktora Hrvatske elektroprivrede (HEP), po prihodu najveće državne kompanije u 100-postotnom državnom vlasništvu.

Kompaniju s preko četiri milijardi eura prihoda i ogromnim utjecajem na ekonomiju i društvo, tako već godinu dana vodi “vršitelj dužnosti”, nakon što je bivši predsjednik Uprave Frane Barbarić napustio tu poziciju jer je protiv njega podignuta optužnica zbog bespravne gradnje.

Ponovno imenovanje uprave na šest mjeseci, do raspisivanja natječaja

Prošlog četvrtka, 28. studenoga Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice donijela Zaključak kojim se Nadzornom odboru HEP-a predlaže imenovanje Vice Oršulića predsjednikom Uprave, a Ivice Vukoje i Ante Eleza članovima Uprave, “do imenovanja predsjednika i članova Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci”.

Oršulić je za privremenog šefa HEP-a prvi put imenovan još u prosincu prošle godine, također na razdoblje od šest mjeseci, te je u tom roku trebao biti raspisan natječaj za tu funkciju.

No, u lipnju ove godine, nakon parlamentarnih izbora, nova Vlada, u kojoj resor energetike od HDZ-ovca Damira Habijana preuzima Ante Šušnjar iz Domovinskog pokreta, ponovno produljuje mandat Oršuliću, do raspisivanja natječaja.

Očekivalo se da će tada – s obzirom na to da je došlo do preslagivanja u Vladi i energetiku preuzeo novi ministar – biti raspisan natječaj, no to se, očito nije dogodilo, pa Oršulić i dalje ostaje na čelu HEP-a.

Inače, kako je Forbes još ranije doznao, Oršulić u ugovoru ima odredbu da i nakon isteka privremenih mandata može nastaviti biti član uprave kompanije, kao što je to bio i ranije.

Dva nova člana uprave

Vukoja i Elez nova su imena u toj privremenoj upravi s obzirom na to da su do sada uz Oršulića HEP vodili Petar Sprčić i Tomislav Šambić.

U Nadzornom odboru, koji je također privremen – na šest mjeseci – samo je jedna promjena. Članovi i dalje Anton Kovačev, Jelena Zrinski Berger, Mladen Zeljko i Lukša Lulić, a na popisu imena više nema Meri Uvodić, koja je bila predstavnica radnika.

Prema konsolidiranim podacima za 2023. godinu, HEP Grupa ostvarila je poslovne prihode u iznosu od 4,64 milijarde eura, uz neto dobit od 116,57 milijuna eura. Grupa je krajem prošle godine zapošljavala 11.665 radnika.

S obzirom na to da se radi o “strateškoj” kompaniji s poslovnim aktivnostima koje obuhvaćaju proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije, kao i kontrolu elektroenergetskog sustava te da upravlja distribucijom toplinske energije u Zagrebu, Osijeku i Sisku te plina na nekoliko područja Hrvatske, a uz to posjeduju i većinski udio u LNG Hrvatska, zaista je neobično da već godinu dana Vlada ne raspisuje natječaj za novu Upravu.

Natječaji za izbor čelnih ljudi najvećih državnih tvrtki propisani su i regulirani Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora, koja je donesena 2019. godine. Uredbom su predviđeni i slučajevi nepostojanja Nadzornog odbora ili Uprave te je navedeno da ih Vlada može imenovati do raspisivanja natječaja, ali najdulje na šest mjeseci. S obzirom na to da, u slučaju HEP-a, Vlada već treći puta produljuje šestomjesečni mandat privremene Uprave i Nadzornog odbora, te ne raspisuje natječaj, praktički izigrava smisao Uredbe.