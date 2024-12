Zašto Zalando preuzima About You? I koja je uloga danskog milijardera koji ima udjele u obje tvrtke

Zalando preuzima About You za više od milijardu eura. U obje kompanije značajan dioničar je Anders Holch Povlsen, vlasnik modne grupacije Bestseller, koja ima više od dvije tisuće trgovina i 22 tisuće zaposlenih.

Krenula je konsolidacija modnih online trgovina na europskom tržištu. Zalando, jedan od najvećih europskih internetskih modnih trgovaca, objavio je 11. prosinca akviziciju njemačkog konkurenta About You, vrijednu 1,1 milijardu eura. Ovim potezom Zalando učvrstit će svoju vodeću poziciju na europskom online tržištu mode, okupljajući pod istim okriljem dvije iznimno utjecajne platforme.

Zalando osnovan 2008. godine u Berlinu

Zalando SE, osnovan 2008. u Berlinu, danas je vodeća europska online modna trgovina. U ponudi imaju više od šest tisuća modnih brendova, imaju oko 50 milijuna kupaca te su prisutni na 25 europskih tržišta. U 2022. godini Zalando je ostvario prihode od 10,3 milijarde eura, dok je 2023. zabilježen blagi pad na 10,14 milijardi eura.

About You, osnovan 2014., uspio se probiti na tržištu zahvaljujući naglašenoj personalizaciji korisničkog iskustva. Inovativni algoritmi analiziraju navike kupaca i nude personalizirane preporuke, dok značajka “Style Edit” kupcima predlaže stilske kombinacije, što naravno, olakšava, ali i potiče na kupnju. Uz 12 milijuna aktivnih korisnika, About You je postao ozbiljna konkurencija Zalandu na nizu europskih tržišta.

Anders Holch Povlsen suvlasnik je u obje kompanije

Zanimljivo je da se među najvećim dioničarima u obje kompanije pojavljuje danski milijarder Anders Holch Povlsen, vlasnik modne grupacije Bestseller, koja stoji iza brendova poput Jack & Jones, Vero Moda i ONLY. Imaju više od dvije tisuće trgovina, te zapošljavaju oko 22 tisuće ljudi.

Povlsen ima oko 10 posto udjela u Zalandu te 19,7 posto u About You. Zalando od akvizicije platforme About You očekuje znatne sinergije, posebno kada je u pitanju operativna dobit koja bi, prema procjenama, mogla doseći 100 milijuna eura godišnje.

Također, integracijom naprednih tehnologija za personalizaciju kojima raspolaže About You, Zalando planira dodatno poboljšati korisničko iskustvo kupaca.

Europsko online tržište mode snažno raste

Europsko online tržište mode jedno je od najpropulzivnijih područja e-trgovine, čiji je prihod 2022. dosegao oko 122 milijarde dolara, prema podacima CBCommerce.

Procjenjuje se rast od 10 posto godišnje, tako da bi do 2025. godine vrijednost mogla doseći 149,34 milijarde dolara. Na ovom dinamičnom tržištu glavne pozicije drže Zalando, ASOS i H&M, uz sve izraženiji utjecaj novih igrača poput Vinted i Shein.

Trendovi među potrošačima sve više naglašavaju važnost personaliziranog pristupa i jednostavnog, digitalnog sučelja. U tom kontekstu, stručnost About You u korištenju algoritama za individualizirane preporuke odlično se uklapa u nove zahtjeve tržišta, čime bi Zalando mogao dobiti dodatnu prednost u odnosu na konkurenciju.

Povlsenov utjecaj nije ograničen samo na udjele u Zalandu i About You, već posjeduje i značajni udio, preko 25 posto u ASOS-u, tako da ne bi bilo iznenađenje da i ta platforma, u budućnosti, završi “pod kapom” Zalanda.