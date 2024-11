Zbog Trumpove pobjede Francuzi se okreću lokalnim namirnicama, a Amerikanci Francuskoj

Na pobjedu Donalda Trumpa reagirala je burza, republikanci, demokrati, ljevičari, desničari, Zelenski, Putin, Plenković i ostali svjetski političari. Najžešću reakciju imao je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Francuzi već spremaju odgovor na moguća poskupljenja hrane, a dio Amerikanaca traži sigurnu luku za vrijeme Trumpovog mandata.

”Za mene je to jednostavno. Svijet se sastoji od biljojeda i mesojeda. Ako odlučimo ostati biljojedi, tada će mesojedi pobijediti i mi ćemo biti tržište za njih”, rekao je Macron europskim čelnicima tijekom skupa u Budimpešti.

Uz Macronovu reakciju, ljudi i vlasnici malih tvrtki i obrta su čuli i Trumpovu najavu da će uvesti carine na uvoz od 10 do 20 posto, a na uvoz iz Kine čak 60 posto. Google je zabilježio rast pretrage riječi ‘carina’, ‘Trumpove tarife’, i ‘Carina za budale’ od 100 posto u zadnjih 14 dana. Na TikToku, algoritam je počeo ‘gurati’ objave ljudi koji sami uzgajaju svoju hranu, imaju kokoši, svinje, krave, peku kruh i daju savjete kako biti što više samodostatan. Sourdough je zadnji put bio ovako popularan za vrijeme lockdowna. Porasla je i potražnja za sadržajem o tome kako se preseliti u Francusku, kako brzo naučiti francuski jezik, što nikako ne smijete raditi u Francuskoj i kako pronaći partnera ili partnericu. Stječe se dojam da se ljudi pripremaju na Trumpa kao na kataklizmu.

”Mislim da ljudi ne razumiju kako će s*ebana biti stvar s tarifama. Ja sam vlasnica malog obrta i svoje proizvode proizvodim u Kini. Ne jer želim, nego jer u SAD-u nema tvornica za moje proizvode i neće ih biti još jako dugo. Kao prvo, ovih 60 posto na robu iz Kine – to će utjecati na sve što kupujete s Amazona. Sve je iz Kine. Pripremite se na nestašice proizvoda i manji izbor. I to nedostaje u razgovoru o tarifama, naravno da je konzumerizam loš, ali pričamo o proizvodima koji vam trebaju na duže staze ili onima koje koristitite stalno poput boca za vodu. Čujem argument poput ‘Pa povisi cijene 60 posto’. Kao prvo, to neću napraviti jer je suludo, kao drugo, proizvođači će prestati proizvoditi. Trump želi kazniti Kinu i potaknuti američku proizvodnju, što podržavam, ali Amerika nije spremna za toliku proizvodnju sad odmah”, rekla je Amerikanka koja se na TikToku predstavlja kao Beatrice Anti – Plastic Lady.

Ona se bavi prodajom potrepština za bebe.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron na G20 summitu; Foto: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Iako su carinski nameti samo najava, a ne i čvrsta odluka, Francuzi su se sjetili ‘rata’ između SAD-u i Francuske iz 2019. Godine. Tad su francuske vlasti htjele oporezivati tehnološke gigante poput Googlea i Facebooka za dio posla kojeg obavljaju u Francuskoj 25 posto, a SAD je zauzvrat uveo sto postotne tarife na francuske torbice i sireve. A godinu prije, 2018., uveo je carinske namete na čelik i aluminij. Biden je te namete uklonio, s EU je potpisan sporazum do 2025. godine, no nitko ne zna što će biti kad taj sporazum istekne. Na sastanku G20, Macron je nastavio s oštrom retorikom. ”Svako lomljenje međunarodnog poretka s carinskim tarifama koje pokušaju oni najjači, prisilit će i nas ostale da napravimo isto.” rekao je i kritizirao G20: ”Ovaj način rada ne funkcionira, i to sam pristojno rekao, nismo pokazali da možemo spriječiti ili rješiti konflikte ove godine.”

Od prvog dana američkih izbora do danas, Francuzi su preko Googlea tražili sintagmu ‘lokalni proizvodi’ i ‘gdje mogu kupiti lokalne proizvode’ gotovo 50 posto više nego inače. Isto je u Kanadi, SAD-u, Australiji. Zbog straha od Trumpovih tarifa ljudi spontano prelaze na potražnju hrane u svojoj okolici, onu koja se proizvodi u lokalnim zajednicama.

”Ovo je sad jedan nježniji val, ali nesporno je dobro da se ljudi okreću lokalnoj proizvodnji. S lokalnim proizvodima dobivate jednu sigurnost i kvalitetu. Tu je i druga stvar: psihologija je pokazala da se čovjek bolje osjeća i manje je u stresu kad nešto sam napravi, uzgoji, kad radi rukama. Treća stvar, podržavat ekonomiju. E sad, imate objektivni problem da su proizvodi malih proizvođača i OPG-ova skuplji od onih serijski proizvedenih u shopping centrima. E sad, na to gdje ćete kupovati utječe i vaša kupovna moć, prioriteti koje imate. Ali svakako da je kupovanje lokalnih proizvoda bolje” govori ekonomski analitičar Mladen Vedriš.

Zanimalo nas je hoće li takav val u Hrvatskoj, ako se dogodi, išta promijeniti.

”Hrvatska je u problemu jer mi uvozimo gotovo 50 posto prehrambenih proizvoda i kroz godine to ide sve više, umjesto da manje uvozimo. Imali smo proizvodnju mlijeka, više nemamo, ni svinjogojstvo nije jako, mogli bismo reći da smo samodostatni samo u peradarstvu. Nije problem kad vi uvozite banane, avokado, nešto egzotično što ne raste kod nas. Ali kad uvozite jabuke, koje rastu kod nas, to je problem.”

Bijeg iz SAD-a

Uz pretrage što su carinski nameti, gdje kupiti lokalnu hranu, Amerikanci su počeli istraživati i kako se preseliti u Francusku. Adrian Leeds Group, tvrtka koja Amerikancima pomaže pronaći nekretnine, organizirala je webinar o preseljenju u Francusku na kojeg se prijavilo 1.700 ljudi, a čak 1.000 je prisustvovalo, javlja ConexxionFrance.

– Interes je suludo velik, nikad nam se ovo nije dogodilo. Pretrpani smo. Više je faktora, ali Trumpova pobjeda je jako pridonjela. Većina iseljenika su demokrati s visokim obrazovanjem i otvorenijim stavovima, a u SAD-u je zdravstvo skupo, nema kontrole and vatrenim oružjem, ugrožena su prava žena. Ljudi putuju i vide da može bolje. U Francuskoj je duplo manji trošak života – govori Leeds, vlasnica tvrtke.

Udar na džepove Amerikanaca najavljuje i popularni lanac trgovina Walmart. – Vjerojatno će neki proizvodi poskupjeti. Carinski nameti podižu cijene za kupce – rekao je John David Rainey, direktor financija Walmarta, prenosi Forbes. Rainey dodaje da ne žele dizati cijene pa će probati naći rješenje s dobavljačima. Inače, Walmart je donirao Donaldu Trumpu za predizbornu kampanju 83.908 dolara.