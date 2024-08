Ekskluzivan intervju: Putovanje Lise Carmen Wang od ‘dobre djevojke’ do snažne poduzetnice

“Vaša najvažnija veza u životu je ona sa ženom u ogledalu!”, kaže Lisa Carmen Wang, u intervjuu za Forbes BiH uoči svog gostovanja na Power Women’s Summitu u Beogradu 4. rujna.

Lisa Carmen Wang, ime koje je sinonim za osnaživanje i poduzetnički uspjeh, ispisala je značajan put od svojih ranih dana kao gimnastičarka u Kući slavnih SAD-a do hrabre investitorice i osnivačice tvrtke Bad Bitch Empire. Njeno putovanje je svjedočanstvo o oslobađanju od okova društvenih očekivanja i redefiniranju vlastite vrijednosti po vlastitim pravilima.

Od gimnastike do poduzetništva

Priča Lise počinje s njenom sjajnom karijerom u gimnastici – bila je četverostruka nacionalna prvakinja. “Gimnastika me naučila disciplini, otpornosti i težnji za izvrsnošću,” prisjeća se u razgovoru s Ikom Ferrer Gotić, urednicom Forbesa BiH. Međutim, prijelaz od sportašice do poduzetnice nije bio jednostavan.

“Odrastala sam kao jedna vrlo sramežljiva, introvertna i nesigurna djevojka, jedina Azijatkinja u dominantno “bijeloj muškoj” Americi. Osjećala sam se drugačijom, kao da nisam tu pripadala, ismijavali su me zbog mog izgleda, govora i naglaska, tako da sam tada postala plašljiva i počela se propitivati što drugi misle o meni, bojala sam se predrasuda. Radila sam ono što su mi govorili učitelji, treneri i zakon. Sve do trenutka u mom životu odrasle osobe kada sam shvatila da biti “dobra cura” može donijeti dobar posao: vaš će šef to potvrditi, ali vam ne pomaže u tome da postanete vođa. Ono što vam nikada ne kažu jest da će “dobre cure” uvesti na vrata, ali da biste se podigli i postali vođa ili CEO, morate biti “bad bitch”.”, kaže Lisa za Forbes BiH.

Rađanje Bad Bitch Empire

Osnivanjem Bad Bitch Empire, fonda rizičnog kapitala koji ulaže u tvrtke koja vode žene, Lisa je željela riješiti očigledan nedostatak u svijetu rizičnog kapitala.

“Htjela sam stvoriti platformu gdje bi žene mogle graditi svoja carstva bez ispričavanja. Cilj je podržati i ulagati u poduzeća koja vode žene i koja izazivaju status quo,” objašnjava. Ovaj poduhvat nije samo o financiranju; radi se o stvaranju zajednice žena koje su osnažene da preuzmu kontrolu nad svojim tijelima, granicama i bankovnim računima.

Stanete pred ogledalo goli. I morate se skenirati od glave do nožnih prstiju.

I uvidjeti sve negativne stvari koje o sebi kažete.

Nisam srela ni jednu ženu koja tijekom ove vježbe nije zaplakala.” Lisa Carmen Wang

Lisa kaže da nemate pravu vezu sa sobom u smislu istinske ljubavi, sve dok se ne pogledate u ogledalo dok ste goli i ne kažete “wow, volim tu ženu u ogledalu, ne postoji ništa što bih promijenila u vezi nje, ona je ljubav mog života!”.

I to će utjecati na vaš biznis, na veze, obitelj, prijatelje i sve u životu će biti pod uticajem ljubavi prema osobi koju vidite u ogledalu. Stoga se pobrinite da to čuvate i nikada ne odustanite od te ljubavi ni zbog koga.

Zamka “dobre djevojke”

Lisin put bio je također i osobna evolucija. Prisjećajući se svog odrastanja kaže: “Biti označena kao ‘dobra djevojka’ u početku je bio traženi kompliment. Validirao je moje napore i postignuća.” Međutim, ova oznaka uskoro je otkrila svoje ograničenja. “Shvatila sam da je to bila zamka koja je dolazila sa neizmjernim očekivanjima i nevidljivim lancima sumnje u sebe i srama. Činilo se da moja vrijednost ovisi o ispunjavanju tuđih očekivanja.”

Ovo osvješćivanje izazvalo je promjenu. Lisa je prepoznala da su obrasci poslušnosti, pristojnosti i savršenstva koje je slijedila bili štetni kako je prelazila u odraslu dob. Ponašanje dobre djevojke pretvorilo se u ugađanje ljudima, ne traženje pomoći, izbjegavanje konflikta i stavljanje vlastitih potreba na posljednje mjesto. Ova ponašanja su gušila moju osobnu moć i rast, kaže Lisa Carmen Wang.

Kidanje lanaca

Prelomni trenutak došao je kada je Lisa odlučila vratiti svoj glas i redefinirati svoju vrijednost. “Ženski glas je temelj njene osobne moći. Prepoznavanje da moje ideje i mišljenja imaju težinu, posebno u mom vlastitom životu, bilo je transformativno,” tvrdi. Ova spoznaja dovela je do pisanja “The Bad Bitch Business Bible,” revolucionarne knjige koja potiče žene da se oslobode društvenog ispiranja mozga i preuzmu kontrolu nad svojim sudbinama.

Uticaj Lisinog rada je dubok. Njena knjiga pokrenula je globalni pokret žena koje grade vrijednost i bogatstvo. Lisina vizija za budućnost je jasna. “Želim ostaviti naslijeđe gdje su žene osnažene da se oslobode ograničavajućih uvjerenja i društvenih očekivanja. Bad Bitch Empire namjerava nastaviti podržavati visokoutjecajna poduzeća koja vode žene i inspirirati žene da grade svoja vlastita carstva,” kaže u razgovoru za Forbes BiH.

Forbes Adria Power Women’s Summit

Lisa Carmen Wang će biti jedna od govornica na regionalnoj konferenciji – Power Women’s Summitu, koji se održava 4. rujna, uz još mnoge druge liderice sa svjetske i regionalne scene.

Sa više od 100 godina tradicije, Forbes je sinonim za poslovnu izuzetnost i inovacije. Kroz medijske platforme i događaje, Forbes promovira uspjeh, liderstvo i inovacije koje mijenjaju svijet. Forbes Adria Power Women’s Summit nastavlja ovu misiju, pružajući prostor za inspiraciju, umrežavanje i profesionalni rast.

S obzirom na to da je ovo prvi događaj pod brendom Forbesa u Adria regiji cilj nam je omogućiti što većem broju učesnica i učesnika da se upoznaju s našim konceptom i postanu dio Forbes Adria zajednice.

Paneli na Forbes Adria Power Women’s Summit-u bit će organizirani na engleskom i jezicima zemalja regije u kojima postoje Forbes izdanja. Za sve sudionice i sudionike osiguran je simultani prijevod.

