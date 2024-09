O ženama u kreativnoj industriji: Ako ste autentični i talentirani, pitanje spola nestaje

„Ako svojim radom doprinesete industriji i društvu, vrata će vam se otvoriti, bez obzira na spol osobe koja donosi odluku. I onda je sve zapravo prilično lako“, rekla je slovenska industrijska dizajnerka Nika Zupanc na prvom Forbes Power Women’s Summitu.

Slovenske dizajnerice Nika Zupanc i Lara Bohinc i brend menadžerica i sociologinja iz Srbije Ana Anđelić – koje su svaka u svojoj branši ostvarile uspjeh u svjetskim razmjerima – predstavile su svoj karijerni put na Forbes Adria Power Women’s Summit-u u Beogradu, te su govorile o ravnopravnosti žena u kreativnoj industriji.

Lara Bohinc, dizajnerica i vlasnica studija Bohinc, kao ključni momenat u karijeri izdvojila je odluku da nastavi postdiplomski studij na londonskom Royal College.

Lara Bohinc, Foto: Goran Srdanov/Forbes Summit

„Mislim da sam išla ovim putem jer nisam imala drugu mogućnost“, rekla je. „Nakon dodiplomskog studija u Sloveniji niko mi nije ponudio posao, pa sam odlučila studirati dizajn metala i nakita. Primljena sam, ali nakon toga je trebalo pokriti troškove. I učinila sam to“, rekla je ona.

Na kraju studija, prijatelj s Royal College ju je pozvao na svoju reviju za koju je ona izradila slušalice. Zapazio ih je urednik Vogue-a, koji je potom slušalice stavio na naslovnu stranu poznatog magazina. Nakon što se počelo otvarati sve više mogućnosti za rad, Bohinc je otvorila vlastiti studio u kojem radi i danas. „Napravila sam nešto i ljudi su to primjetili. Moraš pokušati da bi se vidjelo može li to funkcionirati“, rekla je.

Žene se manje guraju naprijed

Ona sama primjećuje različit položaj žena i muškaraca u svojoj profesiji, a po njezinom mišljenju to proizlazi iz skromnosti žena. “Mislim da se žene manje guraju naprijed. Ostaju u pozadini, čekaju, manje su sklone riziku. Mislim da bi trebale biti samopouzdanije, pomalo muške u tom pogledu,” rekla je. Ipak, naglasila je da se situacija mijenja.

Industrijska dizajnerica i autorica knjige Breaking the Rules Nika Zupanc, koja surađuje s prestižnim talijanskim brendovima, smatra da su u dizajnerskoj industriji ključne poruke koje dizajner želi poslati i autentičnost. “Moji radovi bili su jedinstveni i privukli su pažnju novinara i kupaca. Od tog trenutka nadalje bilo je prilično lako. Važno je, međutim, imati tu intuiciju,” rekla je Zupanc.

Također, u odnosu s naručiteljima, koji su obično direktori ili vodeći menadžeri proizvodnih tvrtki u kojima dominiraju muškarci, prema njezinom mišljenju nije važno kojeg si spola, već što imaš za reći i koji su tvoji talenti.

Nika Zupanc; Foto: Marko Zorić, Forbes Summit

Priznaje da ponekad kao dizajnerica mora pristati na neki kompromis u tom odnosu, no smatra da to nije nužno slabost. “Kompromisi su uzbudljiv dio mog posla. Dio kreativnog procesa je i u dijalogu s naručiteljem, koji može dovesti do nadogradnje osnovne ideje proizvoda. Također, nije nužno da zbog toga rad izgubi autentičnost.”

Na pitanje je li ikada u te odnose ulazila sa strahom ili sumnjala u sebe, rekla je da je njezina želja da doprinese dizajnerskoj industriji uvijek znatno nadmašivala bilo kakve sumnje. “Kada su me na početku karijere novinari pitali osjećam li se kao žena manje poštovanom, nisam željela odgovarati. Nisam htjela dopustiti da pitanje spola zasjeni moj rad.”

Priznala je, međutim, da je na početku, kada je morala konkurirati velikim imenima dizajnerske scene, ponekad pomislila da to ne može. “Činilo mi se da ne mogu parirati svojom energijom. No to je trajalo kratko jer sam shvatila da sam ja – ja. Otvorena, iskrena, sa samopouzdanjem koje proizlazi iz mog talenta. Ne muškarac ili žena, nego Nika.”

“Muškobanjasta” je samo drugačiji oblik ženstvenosti

Ana Anđelić, stručnjakinja za brendove, doktorica sociologije i autorica knjige The Business of Aspiration, bila je globalna direktorica marketinga u tvrtki Esprit. Prije toga, bila je direktorica brenda Banana Republic, gdje je uspostavila novi kreativni i dizajnerski smjer, koji je povećao prodaju za 27 posto.

Na pitanje što sama vidi kao najveći uspjeh na svojem raznolikom poslovnom putu, istaknula je rebranding Banana Republica tijekom svog boravka u Beogradu. “Riječ je o kultnom američkom brendu. Vjerojatno je to bio najinspirativniji dio moje karijere, ali i organizacijski vrlo zahtjevan, jer sam vodila tim od 200 ljudi,” rekla je.

Ana Anđelić; Foto: Marina Pupavac/Forbes Summit

Na pitanje jesu li je, s obzirom na uspjeh u pretežno muškom svijetu menadžmenta, ikada doživljavali kao muškobanjastu, odgovorila je da je ona po prirodi agresivnija, ali to vidi prvenstveno kao drugačiji oblik ženstvenosti. Dodala je da za to trebaš biti i “malo lud”.

Također je primijetila da je publika na današnjem događaju pretežno ženska te komentirala: “Poruke s današnjeg događaja trebali bi čuti prvenstveno muškarci.”