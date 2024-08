Ženama pomaže izgraditi vlastiti biznis: Ovo su savjeti Kathleen Griffith

Kathleen Griffith, osnivačica globalne platforme koja pomaže poduzetnicama pokrenuti vlastiti posao, bit će jedna od govornica na prvom Forbes Adria Power Women’s Summitu 4. rujna u Beogradu.

“Žene moraju ulagati u druge žene,” izjavila je 2018. godine u intervjuu za Forbes Kathleen Griffith, poduzetnica i osnivačica platforme za žene poduzetnice Build Like A Woman. “Svakodnevno se kladim na žene, ne samo zato što je to ispravno, već zato što je to dobar posao.”

Griffith je 2014. godine osnovala tvrtku za marketinško i medijsko savjetovanje Grayce & Co, koja pomaže nekima od najvećih svjetskih kompanija da se obrate svojim ženskim klijentima. Najveće probleme imaju tvrtke koje ne rade ono što komuniciraju. One koje ženama na tržištu govore jedno, ali zapravo nemaju raznolikost, zastupljenost i jednak tretman žena unutar kompanije, kaže Griffith, koja također ulaže u startupe ženskih poduzetnica.

Četiri godine kasnije izgradila je globalnu platformu za poduzetnice “Izgradi kao žena” (Build Like a Woman) te uključuje sadržaje poznatih zvijezda i uspješnih poduzetnica poput Jessice Albe i Eve Longorije.

Kako je sve počelo

Prije nego što je pokrenula vlastitu savjetodavnu tvrtku, Griffith je godinama radila u oglašavanju, među ostalim za agencije Saatchi & Saatchi i mygarrybowen.

Njena tvrtka Grayce & Co surađuje s kompanijama s liste Fortune 500, uključujući NIKE Women i Verizon. Dosad je usmjerila više od 500 milijuna dolara u marketing.

Što je bila poticaj za osnivanje tvrtke? Griffith to objašnjava ovako: “Nisam pokrenula svoju tvrtku hrabro, nakon nekog trenutka inspiracije. Počelo je tiho, u tami, iz čistog očaja. To je bio pokušaj da se riješim nepravednih prepreka i neispunjenih obećanja korporativnog svijeta. Pokušaj da izbjegnem iscrpljenost. To se nije dogodilo preko noći. Nisam mogla skupiti emocionalnu hrabrost, osigurati financijsku sigurnost ili se fizički slomiti da bih u trenutku napravila taj skok. Ali na kraju sam sve ostavila iza sebe i krenula dalje.

To se dogodilo uz pizzu u New Yorku, kad je prijatelj pogledao u moje umorno, podbuhlo, sivo lice i rekao: Izgledaš kao duh. Umjesto da uzmem taksi, dugo sam hodala kući, dok su mi se u glavi vrtjele riječi spisateljice Tame Kieves, koju sam upoznala na radionici prije nekoliko godina: Ako si tako uspješna u onome što ne voliš, zamisli koliko bi uspješna bila u onome što voliš. Te riječi su me progonile na najbolji mogući način. Nisu otišle dok ih nisam zaista čula.

Kathleen Griffith, poduzetnica i osnivačica platforme za žene poduzetnice Build Like A Woman; Foto: Osobna arhiva

S vremenom sam se prikrala u stakleni ured svog šefa s pognutom glavom u znak poraza (i poštovanja) i dala otkaz. Tako je rođena tvrtka Grayce & Co.

Ideja za moju tvrtku, osnivanje strateške agencije, nastala je kad sam u industriji u kojoj sam već radila primijetila očitu tržišnu nišu. Samo je jedan posto agencija bilo u vlasništvu žena. U to vrijeme nitko se nije zaista fokusirao isključivo na strategije usmjerene prema ženama i pružao precizne, višedimenzionalne prikaze. Umjesto toga, gotovo svaka medijska kampanja gradila je nesigurnost. Nedostatak. Želju. Strah. Samo ako kupite proizvod X, poboljšat ćete se (kao žena). Znala sam da to što sam žena koja pokušava služiti drugim ženama, u usporedbi s muškarcima koji im pokušavaju samo nešto prodati, može postati moj faktor razlikovanja.”

Plan za tvrtke koje vode žene

Griffith je 2018. godine pokrenula multimedijsku platformu Build Like a Woman. Platforma nastoji stvoriti zajednicu ambicioznih poduzetnica i pružiti im alate koji im mogu pomoći u pokretanju ili rastu poslovanja.

Među tim alatima je Plan, odnosno Blueprint – priručnik za poslovni uspjeh s lekcijama o pravom načinu razmišljanja i potrebnim poslovnim vještinama. Kako kaže osnivačica, obrazovanje i korporativni svijet nisu je pripremili na stvarnost života u startupu.

“Područje ženskog poduzetništva bilo je prepuno poruka tipa ‘možeš ti to, djevojko’, ali je nedostajalo detalja o tome kako zapravo izgraditi tvrtku. Zbog toga sam sve naučila sama: od razvoja poslovnog plana do pravilnog načina razmišljanja i stava za poduzetnički uspjeh,” kaže Griffith.

U srpnju ove godine Griffith je izdala knjigu pod naslovom Build Like a Woman: The Blueprint for Creating a Business and Life You Love.

Koje su, po njenom mišljenju, glavne prepreke za žene pri osnivanju tvrtki? Griffith navodi:

90 posto tvrtki u vlasništvu žena nema nijednog zaposlenika, što znači da ste često same i pokušavate obaviti sve.

Nedostatak pristupa kapitalu: Istraživanja pokazuju da se 64 posto novih malih poduzeća pokreće s otprilike 3.000 dolara početnog kapitala. Ako ga nemate puno, teže je poticati rast.

Strah od neuspjeha: Budući da je stopa neuspjeha u poduzetništvu visoka (50 posto tvrtki propadne do pete godine postojanja), to može biti zastrašujuće za žene, koje su općenito perfekcionistice i pokušavaju kontrolirati rezultate.

Kako doći do klijentica?

Koji su tri glavna savjeta koje bi Griffith dala tvrtkama o tome kako doći do klijentica, potrošačica?

Prvo, općenito oglašavanje u tom slučaju ne funkcionira, kao ni korištenje ideje o osnaživanju žena. Čak 80 posto žena ne vjeruje brendovima, stoga se prvo morate usredotočiti na izgradnju povjerenja. Dobra vijest je da se žene okreću tvrtkama koje su spremne priznati da trenutni način ne funkcionira i koje pokušavaju napraviti nešto novo, bolje i drugačije.

Zatim, morate taj cilj razumjeti na diferenciraniji način. Žene su višedimenzionalne i imaju promjenjivu definiciju sebe. Žele biti podržane i prihvaćene u svojoj složenosti. Odbit će bilo kakve etikete jer ih se ne može jednostavno definirati. Žene mrze kad ih netko svrstava u neku grupu, procjenjuje ili koristi stereotipe, stoga ih morate osobno pristupiti i pružiti im osjećaj da su primijećene. Tvrtke će pobijediti kada budu slušale što žene žele i cijene, razumjele njihove paradokse te gradile brendove koji su im slični i namijenjeni upravo njima.

I treće, vaša tvrtka mora odražavati etos žena koje želite doseći. To je i dobar posao, jer brendovi koji utjelovljuju ženske osobine, kao što su otvorenost, empatija, iskustvo i emocije, bilježe četiri do deset posto veće prihode.

Intervjui s “graditeljicama”

Platforma Build Like a Woman uključuje seriju intervjua s uspješnim poduzetnicama. Među “graditeljicama”, kako ih Griffith naziva, nalazi se Jessica Alba, koja je postala poznata kao holivudska glumica, ali je i suosnivačica tvrtke The Honest Company, prodavača kozmetičkih i dječjih proizvoda, osnovane 2011. godine. Još jedna poznata glumica u seriji je bivša ‘očajna kućanica’ Eva Longoria, koja je prošle godine suosnovala vlastitu produkcijsku kuću UnbeliEVAble Entertainment.

Među istaknutim poduzetnicama su i dizajnerica ženskih torbica Rebecca Minkoff, koja vodi istoimeni brend modnih dodataka, te Tamara Mellon, koja je suosnovala poznati brend cipela Jimmy Choo, a 2016. godine lansirala je brend pod svojim imenom.

Griffith je također bila vanjska suradnica Forbesa.

Što savjetuje ženama koje žele osnovati tvrtku? “Kladite se na sebe. Izbacite svoje snove na površinu, zauzmite još više prostora i GRADITE. U poslu možete napraviti nešto revolucionarno, jednako kao i u životu. Zamislite koliki bi bio zajednički utjecaj kada bi svaka žena na ovom planetu sebe smatrala graditeljicom? Kada bi gradila novu budućnost? U kakvom svijetu bismo mogli živjeti!” kaže Griffith i dodaje:

“Kakvi god bili vaši ciljevi, tamo ćete završiti. Zato si postavite ambiciozne ciljeve.”