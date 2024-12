ACI će isplatiti dividendu, a mirovinski fond bi da se iznos poveća za više od milijun eura

Nakon što je Uprava ACI-ja, tvrtke u većinskom vlasništvu države, najavila isplatu dividende, iz društva za upravljanje mirovinskim fondovima PBZ Crotia osiguranje stigao je u petak protuprijedlog. Traže da se kroz dividendu isplati cjelokupna dobit kompanije ostvarena u 2023. godini u iznosu 2,98 milijuna eura, odnosno 26,82 eura po dionici.

U prijedlogu Uprave za Glavnu skupštinu ACI-ja koja je sazvana za 14. siječnja iduće godine, stoji prijedlog da se imateljima redovnih dionica isplati 1,79 milijuna eura iz lanjske dobiti, a da se iznos od 1,19 milijuna eura prenese u zadržanu dobit. To je objavljeno početkom prosinca.

Država u ACI-ju ima 78,58 posto dionica, a PBZ CO tek 3 posto, tako da taj odnos dovoljno govori kolika je šansa da protuprijedlog prođe. Iz AZ-a, drugog suvlasnika iz redova mirovinaca, za sada nije stigao protuprijedlog oko dividende.

Inače, ljetos je ACI na Glavnoj skupštini bio izglasao da se cjelokupna dobit raspoređuje u zadržanu dobit, no u međuvremenu je Vlada donijela odluku da trgovačka društva u državnom vlasništvu moraju uplatiti 60 posto sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja za 2023. godinu, ostvarenih na temelju udjela u temeljnom kapitalu društva koji pripada RH, u državni proračun.

U PBZ CO smatraju, međutim, da takvim prijedlogom „ne dolazi do razumnog povrata vrijednosti za postojeće dioničare, posebno uzimajući u obzir postojeće financijsko stanje Društva. Kako Društvo karakteriziraju snažna bilanca i pozitivan rezultat iz operativnog poslovanja, može s ezaključiti da je financijsko stanje Društva povoljno“. U protuprijedlogu koji potpisuje Dubravko Štimac, predsjednik Uprave PBZ CO, obrazlaže se također da isplata dividende u iznosu cjelokupne lanjske neto dobiti ne može ugroziti poslovnu stabilnost te će „preostalo stanje likvidnih sredstava biti više nego dovoljno za pokrivanje budućih potreba“.