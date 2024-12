BlackRock, najveći svjetski upravitelj imovinom, preporučuje dio ulaganja usmjeriti u bitcoin

Analitičari BlackRocka, najvećeg svjetskog upravitelja imovinom, smatraju da bi bitcoin, kojeg su mainstream investitori dugo ignorirali, mogao ući i u tradicionalne porfelje, što bi dodatno moglo podići potražnju za tom, najapoznatiom kriptovalutom.

S rastom vrijednosti bitcoina iznad 100.000 dolara, najveći svjetski upravitelj imovinom, njujorški BlackRock, sve dublje ulazi u područje kriptovaluta. U novom izvješću BlackRock Investment Institutea pod nazivom “Određivanje (odgovarajućeg) udjela bitcoina u portfeljima” analitičari tvrde da bi ta kriptovaluta, koju su mainstream investitori dugo ignorirali, sada mogla zauzimati 1 do 2 posto tradicionalnih portfelja s omjerom ulaganja 60 posto dionica i 40 posto obveznica.

Time bi se bitcoin u portfeljima svrstao rame uz rame s velikim korporacijama poput Nvidije, Amazona ili Applea, iako, za razliku od njih, ne ostvaruje nikakve prihode od proizvoda ili usluga te ga čini imovinom špekulativne prirode. Od ukupno 11,5 bilijuna dolara BlackRockove imovine pod upravljanjem više od 5,2 bilijuna čine dionice. Među njima je i iShares Core S&P 500 ETF s 576 milijardi dolara imovine. Ako bi se samo 1 posto BlackRockovih dioničkih pozicija alociralo u bitcoin, to bi značilo oko 50 milijardi dolara dodatne potražnje za ovom digitalnom imovinom. U proteklih godinu dana bitcoin je porastao za više od 130 posto, dok je S&P 500 u istom razdoblju zabilježio rast od 32 posto.

Bitcoin ima nisku korelaciju s klasičnim tržištima

U izvješću, tim analitičara koji predvodi glavna direktorica za investicije u ETF i indeksne proizvode, Samara Cohen, ističe kako kriptovaluta vrijedna oko 2 bilijuna dolara nosi sličnu razinu rizika kao i skupina “Veličanstvenih 7” najvrjednijih tehnoloških divova. Prosječna tržišna kapitalizacija tih kompanija iznosi 2,5 bilijuna dolara, a zajedno čine gotovo 35 posto od 46 bilijuna dolara tržišne kapitalizacije S&P 500 indeksa. “[Te dionice] primjer su pojedinačnih pozicija koje snažno utječu na ukupni rizik portfelja. Iako se u mnogočemu razlikuju od bitcoina, upravo zbog tih karakteristika mogu poslužiti kao početna točka u procjeni rizika pojedinačnog ulaganja.”

Izvješće naglašava i tradicionalno nisku korelaciju bitcoina s klasičnim tržištima. Cohen napominje: “Svi upravitelji fondova koji koriste referentni indeks s ‘Veličanstvenih 7’ susreću se s problemom koncentracijskog rizika te moraju odlučiti kako na njega odgovoriti. Ovim okvirom nudimo pristup koji, uzevši u obzir visoku volatilnost bitcoina, nastoji maksimalno iskoristiti njegov diverzifikacijski potencijal, a istodobno minimizirati njegov ukupan doprinos riziku portfelja.”

Iako je tijekom pandemije bitcoin bio visoko koreliran s drugim klasama imovine, naročito tehnološkim dionicama, od lipnja 2023. pojavljuje se sve jasnija divergencija. Izvješće sugerira da bi se takav trend mogao nastaviti zbog globalne fragmentacije financijskog sustava, rasta geopolitičkih napetosti, pada povjerenja u banke te povećanih proračunskih deficita.

BlackRock preporučuje do 2 posto imovine u bitcoinu

Prema analizi Cohen i njezina tima, alokacija od 1 do 2 posto bitcoina u portfelju 60/40 stvara sličnu razinu rizika kao i pojedinačna dionica iz skupine “Veličanstvenih 7”. Međutim, prekomjerna izloženost ovoj imovini – koja je u pojedinim razdobljima padala i do 70 posto u samo godinu dana – ne bi bila mudra.

Iako BlackRock preporučuje maksimalno 2 posto za ulagače koji žele diverzificirati portfelj ulaganjem u bitcoin, ističe da bi budući rast cijene mogao postati izazovniji. “Karakteristike prinosa vjerojatno će se značajno promijeniti kada dođemo do točke u kojoj se alokacija bitcoina u portfelju koristi mnogo taktičnije, slično zlatu, za zaštitu i hedging, ali uz posve drukčiji skup obilježja,” objašnjava Cohen.

Već sada rast interesa investitora i cijene bitcoina idu na ruku BlackRocku. Godine 2022. udružio se s platformom Coinbase kako bi institucionalnim klijentima omogućio kupnju bitcoina, a danas upravlja najvećim svjetskim bitcoin ETF-om – iShares Bitcoin Trust (IBIT) – s imovinom od 50,8 milijardi dolara.

Autor originalnog članka: Steven Ehrlich, Forbes

Link: $11.5 Trillion BlackRock Recommends As Much As 2% In Bitcoin Comparing It To The Mag 7